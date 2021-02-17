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В Совфеде одобрили закон о запрете высаживать детей-безбилетников

В Совфеде одобрили закон о запрете высаживать детей-безбилетников

Совфед на заседании в среду одобрил правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:04

2021-02-17T14:04

2021-02-17T14:04

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.Проект разработан Минтрансом РФ, изменения предлагается внести в статью 20 федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"."Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", - говорится в пояснительной записке к проекту."Это закон о совести. Даже трудно себе представить, как можно высадить ребенка, даже без билета, на улицу, в мороз", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Это нелюди какие-то", - считает сенатор.Кроме того, документом разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и субъектами РФ. Также закон позволит регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

https://ria.ru/20210131/voditel-1595333083.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество