https://ria.ru/20210217/zakon-1597800374.html

Совфед одобрил закон о наказании за склонение к наркотикам в интернете

Совфед одобрил закон о наказании за склонение к наркотикам в интернете

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, вводящий наказание до 15 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:52

2021-02-17T10:52

2021-02-17T11:00

максим кавджарадзе

здоровье - общество

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, вводящий наказание до 15 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков.Соответствующие изменения вносятся в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса.Закон вводит уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.Наказание за такое нарушение составит до 10 лет лишения свободы.Если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.Закон поступает на подпись президенту."Принятие закона будет способствовать повышению эффективности мер государства по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и предотвращению пропаганды наркотиков в интернете", - сказал зампред конституционного комитета Максим Кавджарадзе.

https://ria.ru/20201127/google-1586645857.html

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максим кавджарадзе, здоровье - общество, совет федерации рф, общество