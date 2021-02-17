https://ria.ru/20210217/viza-1597798743.html

Россия отказала в визе кандидату на пост главы представительства НАСА

Россия отказала в визе кандидату на пост главы представительства НАСА

Москва отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США, при этом... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:44

2021-02-17T10:44

2021-02-17T11:08

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США, при этом российская сторона надеется, что подобные проблемы будут преодолеваться, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее о том, что кандидат на должность руководителя представительства НАСА в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов РИА Новости сообщили источники в ракетно-космической отрасли. Имя кандидата на должность руководителя представительства НАСА в России собеседники не уточнили."Да, это был ответный шаг", - подтвердил Рябков."Всякие помехи в виде визовых затруднений, каких-то ограничений на контакты – конкретно по линии НАСА я бы не сказал, что мы с этим серьезно сталкиваемся, а по линии других ведомств американских это сплошь и рядом имело место – что вот эти искусственные препоны можно было бы постепенно преодолеть. В идеале – ликвидировать. Будем это предлагать администрации в Вашингтоне", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://ria.ru/20210121/nasa-1593937568.html

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россия, космос - риа наука, наса, сергей рябков, москва, сша, в мире