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Россия отказала в визе кандидату на пост главы представительства НАСА
Россия отказала в визе кандидату на пост главы представительства НАСА
Москва отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США, при этом... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:44
2021-02-17T10:44
2021-02-17T11:08
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США, при этом российская сторона надеется, что подобные проблемы будут преодолеваться, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее о том, что кандидат на должность руководителя представительства НАСА в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов РИА Новости сообщили источники в ракетно-космической отрасли. Имя кандидата на должность руководителя представительства НАСА в России собеседники не уточнили."Да, это был ответный шаг", - подтвердил Рябков."Всякие помехи в виде визовых затруднений, каких-то ограничений на контакты – конкретно по линии НАСА я бы не сказал, что мы с этим серьезно сталкиваемся, а по линии других ведомств американских это сплошь и рядом имело место – что вот эти искусственные препоны можно было бы постепенно преодолеть. В идеале – ликвидировать. Будем это предлагать администрации в Вашингтоне", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
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