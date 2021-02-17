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Арестованная глава "Альянса врачей" покинула квартиру из-за ребенка
Арестованная глава "Альянса врачей" покинула квартиру из-за ребенка
Находящаяся под домашним арестом глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева покинула квартиру и отправилась к своему ребенку, переживающему приступ астмы,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:17
2021-02-17T19:45
кира ярмыш
альянс врачей
россия
любовь соболь
фбк
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева покинула квартиру и отправилась к своему ребенку, переживающему приступ астмы, следователь предупредил, что она нарушает меру пресечения, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.Васильеву поместили под домашний арест по обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).По его словам, в этом случае защита будет оспаривать ходатайство об аресте.Он напомнил, что Васильеву поместили под домашний арест "по месту регистрации, а не по месту проживания, где проживают ее дети".Находящаяся под домашним арестом глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева навещала ребенка с разрешения следователя, сообщает в среду УФСИН по Москве."В ряде СМИ появилась информация о том, что подозреваемая Васильева А.Е. самовольно покинула место нахождения под домашним арестом. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в релизе УФСИН.Следователь, в производстве которого находится уголовное дело, 17 февраля дал ей письменное разрешение навестить ребенка и вернуться обратно по месту нахождения под домашним арестом, подчеркнули в ведомстве.Согласно УПК, "в случае нарушения обвиняемым условий исполнения домашнего ареста суд по ходатайству следователя или дознавателя по представлению контролирующего органа может изменить эту меру пресечения на более строгую".По материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии. По аналогичному обвинению под домашним арестом находятся, в том числе, брат Алексея Навального Олег, его пресс-секретарь Кира Ярмыш и юрист ФБК* Любовь Соболь.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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кира ярмыш, альянс врачей, россия, любовь соболь, фбк, алексей навальный, происшествия

Арестованная глава "Альянса врачей" покинула квартиру из-за ребенка

14:17 17.02.2021 (обновлено: 19:45 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевЛидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева
Лидер Альянса врачей Анастасия Васильева - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева покинула квартиру и отправилась к своему ребенку, переживающему приступ астмы, следователь предупредил, что она нарушает меру пресечения, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.
Васильеву поместили под домашний арест по обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).
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"Васильева покинула квартиру, где находится под домашним арестом, так как ребенку вызвали скорую. Она ему не помогла, теперь вызвали неотложку. Мы уведомили об этом следователя, он сказал, что таким образом нарушаются условия домашнего ареста. Анастасия сейчас едет на такси спасать своего ребенка. Следователь пока не говорил об этом, но он может выйти в суд с ходатайством об ужесточении Васильевой меры пресечения", - заявил Джулай.

По его словам, в этом случае защита будет оспаривать ходатайство об аресте.
Он напомнил, что Васильеву поместили под домашний арест "по месту регистрации, а не по месту проживания, где проживают ее дети".
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"По этому поводу нами было подано три ходатайства о смене места домашнего ареста, ответа на них до сих пор нет. Следователь осведомлен, что младший ребенок Васильевой страдает от хронической астмы, я уведомил об этой ситуации всю следственную группу, один из них сказал, что нужно сообщить об этом руководству, но никакого движения не было", - добавил собеседник агентства.

Находящаяся под домашним арестом глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева навещала ребенка с разрешения следователя, сообщает в среду УФСИН по Москве.
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"В ряде СМИ появилась информация о том, что подозреваемая Васильева А.Е. самовольно покинула место нахождения под домашним арестом. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в релизе УФСИН.
Следователь, в производстве которого находится уголовное дело, 17 февраля дал ей письменное разрешение навестить ребенка и вернуться обратно по месту нахождения под домашним арестом, подчеркнули в ведомстве.

"Осуществляется контроль за соблюдением подозреваемой установленных судом запретов, ее возвращением в место нахождения под домашним арестом", - отмечается в релизе.

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Согласно УПК, "в случае нарушения обвиняемым условий исполнения домашнего ареста суд по ходатайству следователя или дознавателя по представлению контролирующего органа может изменить эту меру пресечения на более строгую".
По материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии. По аналогичному обвинению под домашним арестом находятся, в том числе, брат Алексея Навального Олег, его пресс-секретарь Кира Ярмыш и юрист ФБК* Любовь Соболь.
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