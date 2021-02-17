https://ria.ru/20210217/vasileva-1597842854.html

Арестованная глава "Альянса врачей" покинула квартиру из-за ребенка

Арестованная глава "Альянса врачей" покинула квартиру из-за ребенка

Находящаяся под домашним арестом глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева покинула квартиру и отправилась к своему ребенку, переживающему приступ астмы,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:17

2021-02-17T14:17

2021-02-17T19:45

кира ярмыш

альянс врачей

россия

любовь соболь

фбк

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева покинула квартиру и отправилась к своему ребенку, переживающему приступ астмы, следователь предупредил, что она нарушает меру пресечения, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.Васильеву поместили под домашний арест по обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).По его словам, в этом случае защита будет оспаривать ходатайство об аресте.Он напомнил, что Васильеву поместили под домашний арест "по месту регистрации, а не по месту проживания, где проживают ее дети".Находящаяся под домашним арестом глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева навещала ребенка с разрешения следователя, сообщает в среду УФСИН по Москве."В ряде СМИ появилась информация о том, что подозреваемая Васильева А.Е. самовольно покинула место нахождения под домашним арестом. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в релизе УФСИН.Следователь, в производстве которого находится уголовное дело, 17 февраля дал ей письменное разрешение навестить ребенка и вернуться обратно по месту нахождения под домашним арестом, подчеркнули в ведомстве.Согласно УПК, "в случае нарушения обвиняемым условий исполнения домашнего ареста суд по ходатайству следователя или дознавателя по представлению контролирующего органа может изменить эту меру пресечения на более строгую".По материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии. По аналогичному обвинению под домашним арестом находятся, в том числе, брат Алексея Навального Олег, его пресс-секретарь Кира Ярмыш и юрист ФБК* Любовь Соболь.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

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https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кира ярмыш, альянс врачей, россия, любовь соболь, фбк, алексей навальный, происшествия