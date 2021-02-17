Дворкович оценил будущее государственных цифровых валют
06:09 17.02.2021 (обновлено: 11:07 17.02.2021)
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. У государственных цифровых валют есть будущее, считает председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
"Я не знаю, сможет ли корпоративное сообщество победить желание центральных банков мира сохранить власть над валютным рынком. Поэтому, поскольку (государственные. — Прим. ред.) цифровые валюты подвластны центробанкам, они имеют формально больше перспектив и могут иметь более широкое хождение, ликвидность и востребованность, чем биткоин", — сказал он в интервью РИА Новости.
Поэтому, полагает Дворкович, если центробанки буду вводить такие валюты, мягко их регулируя, то это будет "вполне востребованная тема".
Рассуждая о недавнем всплеске интереса к биткоину, собеседник агентства отметил, что "любой хайп имеет шанс превратиться в перспективную работающую технологию".
"С одной стороны, я остаюсь скептиком в силу всех тех ограничений, которые существуют на финансовых рынках, и позиции подавляющего большинства центральных банков по всему миру. С другой стороны, последняя новость о готовности компании Tesla продавать машины за биткоин говорит о том, что серьезные инвесторы стали считать его перспективным активом. Тема интересная, но станет ли она постоянной, не берусь прогнозировать", — заключил он.
Накануне самая популярная криптовалюта — биткоин — вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов.