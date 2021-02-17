https://ria.ru/20210217/valyuta-1597776055.html

Дворкович оценил будущее государственных цифровых валют

Дворкович оценил будущее государственных цифровых валют

У государственных цифровых валют есть будущее, считает председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T06:09

2021-02-17T06:09

2021-02-17T11:07

россия

биткоин

tesla motors

аркадий дворкович

москва

фонд "сколково"

технологии

экономика

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. У государственных цифровых валют есть будущее, считает председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.Поэтому, полагает Дворкович, если центробанки буду вводить такие валюты, мягко их регулируя, то это будет "вполне востребованная тема".Рассуждая о недавнем всплеске интереса к биткоину, собеседник агентства отметил, что "любой хайп имеет шанс превратиться в перспективную работающую технологию"."С одной стороны, я остаюсь скептиком в силу всех тех ограничений, которые существуют на финансовых рынках, и позиции подавляющего большинства центральных банков по всему миру. С другой стороны, последняя новость о готовности компании Tesla продавать машины за биткоин говорит о том, что серьезные инвесторы стали считать его перспективным активом. Тема интересная, но станет ли она постоянной, не берусь прогнозировать", — заключил он.Накануне самая популярная криптовалюта — биткоин — вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов.Читайте полный текст интервью Аркадия Дворковича >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/bitkoin-1597665618.html

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россия, биткоин, tesla motors, аркадий дворкович, москва, фонд "сколково", технологии, экономика