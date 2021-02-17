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https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597861391.html
Евросоюз получил 33 миллиона доз вакцин от коронавируса
Евросоюз получил 33 миллиона доз вакцин от коронавируса
Европейский союз получил уже порядка 33 миллионов доз вакцин от коронавируса, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:37
2021-02-17T15:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
astrazeneca
евросоюз
johnson & johnson
европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Европейский союз получил уже порядка 33 миллионов доз вакцин от коронавируса, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Вакцинация продвигается, на сегодня было поставлено порядка 33 миллионов доз, 22 миллиона человек уже получили хотя бы одну дозу, семь миллионов - получили две дозы", - сказала она.Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС планируют постепенно ускорять темпы вакцинации. "Мы ускорим вакцинацию в предстоящие недели и месяцы, поставки трех одобренных вакцин будут нарастать, в скором будущем будут доступны новые вакцины", - пояснила фон дер Ляйен.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз).Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, J&amp;J подала заявку на авторизацию во вторник. CureVac, в свою очередь, 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
https://ria.ru/20210202/evrosoyuz-1595567095.html
https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, astrazeneca , евросоюз, johnson & johnson, европа, в мире

Евросоюз получил 33 миллиона доз вакцин от коронавируса

15:37 17.02.2021
 
© AP Photo / Francisco SecoМедбрат готовит шприцы с вакцинами Pfizer / Biontech во время вакцинации в Бельгии
Медбрат готовит шприцы с вакцинами Pfizer / Biontech во время вакцинации в Бельгии - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Европейский союз получил уже порядка 33 миллионов доз вакцин от коронавируса, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Вакцинация продвигается, на сегодня было поставлено порядка 33 миллионов доз, 22 миллиона человек уже получили хотя бы одну дозу, семь миллионов - получили две дозы", - сказала она.
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Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС планируют постепенно ускорять темпы вакцинации. "Мы ускорим вакцинацию в предстоящие недели и месяцы, поставки трех одобренных вакцин будут нарастать, в скором будущем будут доступны новые вакцины", - пояснила фон дер Ляйен.
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз).
Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, J&J подала заявку на авторизацию во вторник. CureVac, в свою очередь, 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы.
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Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.
В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенAstraZenecaЕвросоюзJohnson & JohnsonЕвропаВ мире
 
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