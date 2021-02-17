https://ria.ru/20210217/ukraina-1597844367.html
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украина вышла из соглашения СНГ "О координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи". РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:26
2021-02-17T14:26
2021-02-17T16:36
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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Украина вышла из соглашения СНГ "О координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи".Такое решение приняло правительство страны, заседание транслировали на канале кабмина в YouTube. Документ подписали 9 октября 1992 года в Бишкеке. В нем участники договорились, в том числе, координировать действия по предоставлению услуг связи, согласовывать развитие сетей, совместно работать над тарифной политикой.Власти Украины во время президентства Петра Порошенко неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ. Киев отозвал своих представителей из всех уставных органов Содружества. Тем не менее официальные документы о прекращении участия и выходе из базовых соглашений Украина не подала.При президенте Владимире Зеленском Киев продолжил ревизию соглашений с Россией и СНГ. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в июне 2020 года заявил, что до начала конфликта в Донбассе действовало 453 документа, из них в силе остаются около 300.По словам дипломата, необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.Первого апреля 2019 года прекратил действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20200403/1569561235.html
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