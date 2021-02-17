https://ria.ru/20210217/ukraina-1597844367.html

Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения СНГ "О координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи". РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:26

2021-02-17T14:26

2021-02-17T16:36

снг

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154867/86/1548678654_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2308dda49659c3a6fdf5327c529020a8.jpg

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Украина вышла из соглашения СНГ "О координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи".Такое решение приняло правительство страны, заседание транслировали на канале кабмина в YouTube. Документ подписали 9 октября 1992 года в Бишкеке. В нем участники договорились, в том числе, координировать действия по предоставлению услуг связи, согласовывать развитие сетей, совместно работать над тарифной политикой.Власти Украины во время президентства Петра Порошенко неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ. Киев отозвал своих представителей из всех уставных органов Содружества. Тем не менее официальные документы о прекращении участия и выходе из базовых соглашений Украина не подала.При президенте Владимире Зеленском Киев продолжил ревизию соглашений с Россией и СНГ. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в июне 2020 года заявил, что до начала конфликта в Донбассе действовало 453 документа, из них в силе остаются около 300.По словам дипломата, необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.Первого апреля 2019 года прекратил действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20200403/1569561235.html

https://ria.ru/20210217/skandal-1597866898.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, украина, в мире