На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией

Власти в вопросе разрыва соглашений не делают "радикально-эмоциональных" шагов, поскольку это может навредить украинцам, которые проживают в России, добавил замминистра. Он также сказал, что при разрыве соглашений необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.