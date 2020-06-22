Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573328076.html
На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией
Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена продолжить разрыв таких документов, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-23T03:43
россия
василий боднар
верховная рада украины
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152916/73/1529167364_0:107:2048:1259_1400x0_80_0_0_1ad1657930f85b5cb627d4a1c015c045.jpg
https://ria.ru/20200621/1573258552.html
https://ria.ru/20200615/1572952860.html
И снесите все, включая Днепрогэс, ломать так ломать, рвать так рвать!!
177
Очередное "остаточне прощевай"? Которое уже по счёту-то? ))
111
18
россия
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152916/73/1529167364_0:107:2048:1259_1400x0_80_0_0_1ad1657930f85b5cb627d4a1c015c045.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152916/73/1529167364_114:0:1934:1365_1400x0_80_0_0_676bca5b0ab4dd795d31968b3bc1df6b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152916/73/1529167364_342:0:1707:1365_1400x0_80_0_0_077c08891dcab983715de0f6ee24cbd4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий боднар, верховная рада украины, киев, украина, в мире

На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией

20:07 22.06.2020 (обновлено: 03:43 23.06.2020)
21517
© Фото : МЗС УкраїниЗаместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
© Фото : МЗС України
КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена продолжить разрыв таких документов, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
Президент РФ Владимир Путин
21 июня, 13:55
Путин оценил возможность визита в Россию президента Украины
"До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", — заявил Боднар в интервью агентству "Укринформ", которое опубликовано в понедельник.
Власти в вопросе разрыва соглашений не делают "радикально-эмоциональных" шагов, поскольку это может навредить украинцам, которые проживают в России, добавил замминистра. Он также сказал, что при разрыве соглашений необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.
Украинские военные в Донецкой области
15 июня, 15:33
На Украине назвали способ "противостоять" России
113252115527
Обсудить 18
РоссияВасилий БоднарВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И снесите все, включая Днепрогэс, ломать так ломать, рвать так рвать!!
22 июня, 20:14
Максим Буланов
16690001
Очередное "остаточне прощевай"? Которое уже по счёту-то? ))
22 июня, 20:28
Джонни Пупкин
88183002
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Турецкий военный корабль
Макрон рассказал об инциденте, доказывающем "смерть мозга" НАТО
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Пушков прокомментировал нежелание Зеленского приехать на парад Победы
Георгий Габуния
"Оклады отрабатывает": в Сети отреагировали на слова Габунии о Путине
Космический корабль Орел
Разработчик раскрыл способности нового российского корабля "Орел"
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке в районе Хмеймима
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
Эксперт оценил способность лазера "Пересвет" ослеплять спутники
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Адвокат раскрыл подробности развода Харламова и Асмус
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Асмус высказалась о разводе с Харламовым
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Подозреваемому в госизмене экс-полицейскому грозит до 20 лет колонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08В Трудовом кодексе предложили закрепить статус "молодого специалиста"
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
Лента новостейМолния