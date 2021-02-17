https://ria.ru/20210217/ugroza-1597781945.html

В Пентагоне заявили об угрозе НАТО со стороны России

В Пентагоне заявили об угрозе НАТО со стороны России

Россия несет угрозу для всех членов НАТО, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона. Стенограмма его выступления опубликована на сайте... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T08:44

2021-02-17T08:44

2021-02-17T08:45

россия

мария захарова

министерство обороны сша

нато

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия несет угрозу для всех членов НАТО, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Министерства обороны США.Кроме того, указывается, что США намерены продвигать собственные интересы и заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия"."Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом. Мы видим это и в ее сотрудничестве с Китаем", - подчеркнули в минобороны США.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заключил, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней. Он отметил необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. Тем не менее Столтенберг считает, что диалог с Россией нужно вести с позиции силы и твердости. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно НАТО открыто вмешивается во внутренние дела страны в целях политического и экономического сдерживания, используя как санкционные механизмы, так и политические провокации.

https://ria.ru/20210118/nato-1593570861.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство обороны сша, нато, йенс столтенберг, в мире