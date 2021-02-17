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В Пентагоне заявили об угрозе НАТО со стороны России
В Пентагоне заявили об угрозе НАТО со стороны России
Россия несет угрозу для всех членов НАТО, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона. Стенограмма его выступления опубликована на сайте... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T08:44
2021-02-17T08:44
2021-02-17T08:45
россия
мария захарова
министерство обороны сша
нато
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия несет угрозу для всех членов НАТО, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Министерства обороны США.Кроме того, указывается, что США намерены продвигать собственные интересы и заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия"."Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом. Мы видим это и в ее сотрудничестве с Китаем", - подчеркнули в минобороны США.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заключил, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней. Он отметил необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. Тем не менее Столтенберг считает, что диалог с Россией нужно вести с позиции силы и твердости. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно НАТО открыто вмешивается во внутренние дела страны в целях политического и экономического сдерживания, используя как санкционные механизмы, так и политические провокации.
https://ria.ru/20210118/nato-1593570861.html
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россия, мария захарова, министерство обороны сша, нато, йенс столтенберг, в мире