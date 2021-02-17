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В Пентагоне заявили об угрозе НАТО со стороны России
В Пентагоне заявили об угрозе НАТО со стороны России
Россия несет угрозу для всех членов НАТО, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона. Стенограмма его выступления опубликована на сайте... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T08:44
2021-02-17T08:45
россия
мария захарова
министерство обороны сша
нато
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия несет угрозу для всех членов НАТО, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Министерства обороны США.Кроме того, указывается, что США намерены продвигать собственные интересы и заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия"."Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом. Мы видим это и в ее сотрудничестве с Китаем", - подчеркнули в минобороны США.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заключил, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней. Он отметил необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. Тем не менее Столтенберг считает, что диалог с Россией нужно вести с позиции силы и твердости. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно НАТО открыто вмешивается во внутренние дела страны в целях политического и экономического сдерживания, используя как санкционные механизмы, так и политические провокации.
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россия, мария захарова, министерство обороны сша, нато, йенс столтенберг, в мире

В Пентагоне заявили об угрозе НАТО со стороны России

08:44 17.02.2021 (обновлено: 08:45 17.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия несет угрозу для всех членов НАТО, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Министерства обороны США.
"Россия представляет очевидную угрозу для всех союзников НАТО, включая США, используя военную силу для достижения своих целей", - отметили в Пентагоне.
Кроме того, указывается, что США намерены продвигать собственные интересы и заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".
"Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом. Мы видим это и в ее сотрудничестве с Китаем", - подчеркнули в минобороны США.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заключил, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней. Он отметил необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. Тем не менее Столтенберг считает, что диалог с Россией нужно вести с позиции силы и твердости. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно НАТО открыто вмешивается во внутренние дела страны в целях политического и экономического сдерживания, используя как санкционные механизмы, так и политические провокации.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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