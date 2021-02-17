Немецкий ученый рассказал об особенностях вакцины "Спутник V"
ВЕНА, 17 фев - РИА Новости. Немецкий биотехнолог, доцент Центра менеджмента города Инсбрука Райнхард Реннеберг рассказал об особенностях российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, отметив, что в западных странах все громче звучат голоса об эффективности препарата.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Несмотря на первоначальную критику в западных странах, все громче звучат голоса, в том числе в австрийском правительстве, о том, что "Спутник V" - эффективная вакцина против коронавируса. Согласно последним результатам исследования, опубликованным в журнале Lancet, 16 из 14 964 привитых (0,1%) заразились инфекцией. Побочные реакции после "Спутник V" умеренные, говорится в исследовании. В основном симптомы, схожие с симптомами гриппа, вялость или боль в месте инъекции", - говорится в статье Реннеберга "Что в действительности может "Спутник V", опубликованной на сайте Центра менеджмента города Инсбрука.
Вакцинация российским препаратом предусматривает две инъекции разными типами аденовируса - AD 26 и AD5.
"Речь идет о безобидных простудных вирусах. Эта так называемая векторная вакцина использует вирусы в качестве транспортировщиков (векторов). Они являются "троянскими конями" генных инженеров", - отмечает ученый.
По его словам, такая методика не дает образоваться антителам к векторам (аденовирусам) после первой инъекции и не ослабляет действие второй.
"Согласно данным российского производителя, эффективность вакцины составляет около 91,4%. Правда, это данные промежуточного анализа текущей третьей фазы клинических исследований", - отметил Реннеберг.
Он сообщил, что к векторным относятся также вакцины от Johnson & Johnson, следующего кандидата на регистрацию в ЕС, и уже допущенной к применению в Европе AstraZeneca, которая, однако, менее эффективна против мутации B. 1.351, впервые обнаруженной в Великобритании.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что был бы готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайской вакциной, если их одобрят в Евросоюзе, а также выразил готовность организовать производство этих препаратов в Австрии. До этого Курц заявил, что Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, "геополитических табу" в этом вопросе быть не должно.