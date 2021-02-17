https://ria.ru/20210217/uchenyy-1597873312.html

Немецкий ученый рассказал об особенностях вакцины "Спутник V"

Немецкий ученый рассказал об особенностях вакцины "Спутник V"

Немецкий биотехнолог, доцент Центра менеджмента города Инсбрука Райнхард Реннеберг рассказал об особенностях российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:30

2021-02-17T16:30

2021-02-17T16:30

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

евросоюз

инсбрук

наука

в мире

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ВЕНА, 17 фев - РИА Новости. Немецкий биотехнолог, доцент Центра менеджмента города Инсбрука Райнхард Реннеберг рассказал об особенностях российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, отметив, что в западных странах все громче звучат голоса об эффективности препарата.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Несмотря на первоначальную критику в западных странах, все громче звучат голоса, в том числе в австрийском правительстве, о том, что "Спутник V" - эффективная вакцина против коронавируса. Согласно последним результатам исследования, опубликованным в журнале Lancet, 16 из 14 964 привитых (0,1%) заразились инфекцией. Побочные реакции после "Спутник V" умеренные, говорится в исследовании. В основном симптомы, схожие с симптомами гриппа, вялость или боль в месте инъекции", - говорится в статье Реннеберга "Что в действительности может "Спутник V", опубликованной на сайте Центра менеджмента города Инсбрука.Вакцинация российским препаратом предусматривает две инъекции разными типами аденовируса - AD 26 и AD5.По его словам, такая методика не дает образоваться антителам к векторам (аденовирусам) после первой инъекции и не ослабляет действие второй."Согласно данным российского производителя, эффективность вакцины составляет около 91,4%. Правда, это данные промежуточного анализа текущей третьей фазы клинических исследований", - отметил Реннеберг.Он сообщил, что к векторным относятся также вакцины от Johnson & Johnson, следующего кандидата на регистрацию в ЕС, и уже допущенной к применению в Европе AstraZeneca, которая, однако, менее эффективна против мутации B. 1.351, впервые обнаруженной в Великобритании.Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что был бы готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайской вакциной, если их одобрят в Евросоюзе, а также выразил готовность организовать производство этих препаратов в Австрии. До этого Курц заявил, что Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, "геополитических табу" в этом вопросе быть не должно.

https://ria.ru/20210215/sputnik-1597609307.html

https://ria.ru/20210214/vaktsina-1597444709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", евросоюз, инсбрук, наука, в мире