https://ria.ru/20210217/tyurma-1597799485.html

На Украине стартовала "большая распродажа тюрем"

На Украине стартовала "большая распродажа тюрем"

Первую тюрьму выставили на продажу на Украине в рамках "большой распродажи тюрем", сообщил министр юстиции Денис Малюська. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:47

2021-02-17T10:47

2021-02-17T10:47

денис малюська

ситуация на украине

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153235/58/1532355877_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7bafb8dac937452456f7c23e1b98d03e.jpg

КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Первую тюрьму выставили на продажу на Украине в рамках "большой распродажи тюрем", сообщил министр юстиции Денис Малюська.Ранее Малюська объявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, всего планируется продать более 100 объектов. Пресс-служба минюста сообщила, что ведомство в середине февраля планирует выставить на продажу первый объект - исправительный центр в Коцюбинском под Киевом."Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто-то имеет лишние 220 миллионов (гривен - ред., около 7,85 миллиона долларов) и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome", - написал Малюська на своей странице в Facebook. Министр сообщил, что 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, а 30% пополнят государственный бюджет.Он также анонсировал вскоре новые лоты.

https://ria.ru/20210113/ukraina-1592750862.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис малюська, ситуация на украине, украина, в мире