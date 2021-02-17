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На Украине стартовала "большая распродажа тюрем"
На Украине стартовала "большая распродажа тюрем"
Первую тюрьму выставили на продажу на Украине в рамках "большой распродажи тюрем", сообщил министр юстиции Денис Малюська. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:47
2021-02-17T10:47
денис малюська
ситуация на украине
украина
в мире
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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Первую тюрьму выставили на продажу на Украине в рамках "большой распродажи тюрем", сообщил министр юстиции Денис Малюська.Ранее Малюська объявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, всего планируется продать более 100 объектов. Пресс-служба минюста сообщила, что ведомство в середине февраля планирует выставить на продажу первый объект - исправительный центр в Коцюбинском под Киевом."Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто-то имеет лишние 220 миллионов (гривен - ред., около 7,85 миллиона долларов) и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome", - написал Малюська на своей странице в Facebook. Министр сообщил, что 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, а 30% пополнят государственный бюджет.Он также анонсировал вскоре новые лоты.
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денис малюська, ситуация на украине, украина, в мире

На Украине стартовала "большая распродажа тюрем"

10:47 17.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Первую тюрьму выставили на продажу на Украине в рамках "большой распродажи тюрем", сообщил министр юстиции Денис Малюська.
Ранее Малюська объявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, всего планируется продать более 100 объектов. Пресс-служба минюста сообщила, что ведомство в середине февраля планирует выставить на продажу первый объект - исправительный центр в Коцюбинском под Киевом.

перший пішов! «великий розпродаж в‘язниць» дійшов до етапу першого аукціону. якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче...

Опубликовано Denis Malyuska Вторник, 16 февраля 2021 г.
"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто-то имеет лишние 220 миллионов (гривен - ред., около 7,85 миллиона долларов) и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome", - написал Малюська на своей странице в Facebook.
Министр сообщил, что 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, а 30% пополнят государственный бюджет.
Он также анонсировал вскоре новые лоты.
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