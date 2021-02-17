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В Минсельхозе допустили рост цен на яйца и птицу в рамках инфляции
В Минсельхозе допустили рост цен на яйца и птицу в рамках инфляции
В России нет предпосылок для заметного роста цен на мясо птицы и яйца в 2021 году, заявили в Минсельхозе. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T08:27
2021-02-17T10:40
еда
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В России нет предпосылок для заметного роста цен на мясо птицы и яйца в 2021 году, заявили в Минсельхозе.Там также отметили, что работают с отраслевыми объединениями и крупными производителями, стараясь не допустить необоснованного повышения оптовых цен.Ранее "Известия" написали, что производители запросили торговые сети об увеличении отпускной стоимости их продукции: из-за птичьего гриппа на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц.В Минсельхозе ответили, что из-за подорожания кормов, роста спроса и точечного ухудшения эпизоотической обстановки в краткосрочной перспективе предпосылки для роста цен возможны.Там также указали на усиление конкуренции за доступные объемы продукции между ретейлом и переработкой, которые иногда готовы предлагать более высокие цены на тендерах и по прямым контрактам."Вместе с тем Минсельхоз России ожидает, что до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве", — сообщили в пресс-службе. В ведомстве напомнили, что затраты животноводческих предприятий на кормовую базу должны сократиться за счет таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных. Также росту производства будут способствовать повышение доступности и расширение линейки льготных кредитов.По данным Росстата, в 2020 году яйца подорожали на 15,1% при продовольственной инфляции в 6,7% (общий уровень инфляции составил 4,9%). По данным Минсельхоза, среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически неизменны в течение нескольких лет из-за значительного роста объемов ее производства и высокого уровня насыщения внутреннего рынка: например, среднегодовые оптовые цены на мясо птицы в 2020 году были даже ниже, чем в 2019-м.
https://ria.ru/20210213/tseny-1597201621.html
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еда, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество

В Минсельхозе допустили рост цен на яйца и птицу в рамках инфляции

08:27 17.02.2021 (обновлено: 10:40 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкСортировка куриных яиц
Сортировка куриных яиц - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В России нет предпосылок для заметного роста цен на мясо птицы и яйца в 2021 году, заявили в Минсельхозе.

"В целом, по прогнозу, (рост. — Прим. ред.) останется в рамках продовольственной инфляции", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что работают с отраслевыми объединениями и крупными производителями, стараясь не допустить необоснованного повышения оптовых цен.
Ранее "Известия" написали, что производители запросили торговые сети об увеличении отпускной стоимости их продукции: из-за птичьего гриппа на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц.
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В Минсельхозе ответили, что из-за подорожания кормов, роста спроса и точечного ухудшения эпизоотической обстановки в краткосрочной перспективе предпосылки для роста цен возможны.
Там также указали на усиление конкуренции за доступные объемы продукции между ретейлом и переработкой, которые иногда готовы предлагать более высокие цены на тендерах и по прямым контрактам.
"Вместе с тем Минсельхоз России ожидает, что до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве", — сообщили в пресс-службе.
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В ведомстве напомнили, что затраты животноводческих предприятий на кормовую базу должны сократиться за счет таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных. Также росту производства будут способствовать повышение доступности и расширение линейки льготных кредитов.
По данным Росстата, в 2020 году яйца подорожали на 15,1% при продовольственной инфляции в 6,7% (общий уровень инфляции составил 4,9%). По данным Минсельхоза, среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически неизменны в течение нескольких лет из-за значительного роста объемов ее производства и высокого уровня насыщения внутреннего рынка: например, среднегодовые оптовые цены на мясо птицы в 2020 году были даже ниже, чем в 2019-м.
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