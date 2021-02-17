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Новое оружие России
https://ria.ru/20210217/su-57-1597772758.html
На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил испытательные полеты с функциональными макетами новой гиперзвуковой ракеты, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T03:09
2021-02-17T03:18
новое оружие россии
россия
су-57
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
окб сухого
сергей шойгу
москва
нпо машиностроения
армия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил испытательные полеты с функциональными макетами новой гиперзвуковой ракеты, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он уточнил, что макеты отличаются от штатных боеприпасов отсутствием двигателей, ракетного топлива и боевой части, но полностью соответствуют им по размерам, форме и весу."В то же время на функциональных аналогах установлены головки самонаведения и электроцепи для проверки сопряжения электроники боеприпаса с бортовой аппаратурой самолета-носителя", — сказал источник.Собеседник отметил, что в ближайшей перспективе с применением Су-57 планируются первые бросковые испытания новых ракет.Источник не раскрыл характеристики боеприпасов, однако отметил, что они малогабаритные. По словам собеседника, эти ракеты обеспечивает маневренный полет на гиперзвуковой скорости в течение продолжительного времени. Новое вооружение относится к классу "воздух — поверхность", оно предназначено для поражения таких приоритетных целей как объекты противовоздушной и противоракетной обороны противника, радиолокационные станции, пусковые установки крылатых и тактических баллистических ракет.В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не смогли предоставить РИА Новости комментарий. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) также не ответили не запрос агентства.Министр обороны Сергей Шойгу 9 февраля на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что основой российских сил неядерного сдерживания станут гиперзвуковые ракетные комплексы различного базирования.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Разработан в ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").Первый серийный контракт на поставку в войска 76 самолетов Су-57 подписан в рамках форума "Армия" летом 2019 года. Первая машина по этому соглашению передана Вооруженным силам в декабре прошлого года. Планируются дополнительные закупки новейших истребителей.
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россия, су-57, тактическое ракетное вооружение (корпорация), окб сухого, сергей шойгу, москва, нпо машиностроения, армия, безопасность

На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник

03:09 17.02.2021 (обновлено: 03:18 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил испытательные полеты с функциональными макетами новой гиперзвуковой ракеты, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. До этого прошла примерка макетов нового изделия во внутренний отсек истребителя на земле", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что макеты отличаются от штатных боеприпасов отсутствием двигателей, ракетного топлива и боевой части, но полностью соответствуют им по размерам, форме и весу.
"В то же время на функциональных аналогах установлены головки самонаведения и электроцепи для проверки сопряжения электроники боеприпаса с бортовой аппаратурой самолета-носителя", — сказал источник.
Собеседник отметил, что в ближайшей перспективе с применением Су-57 планируются первые бросковые испытания новых ракет.
Источник не раскрыл характеристики боеприпасов, однако отметил, что они малогабаритные. По словам собеседника, эти ракеты обеспечивает маневренный полет на гиперзвуковой скорости в течение продолжительного времени. Новое вооружение относится к классу "воздух — поверхность", оно предназначено для поражения таких приоритетных целей как объекты противовоздушной и противоракетной обороны противника, радиолокационные станции, пусковые установки крылатых и тактических баллистических ракет.
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В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не смогли предоставить РИА Новости комментарий. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) также не ответили не запрос агентства.
Министр обороны Сергей Шойгу 9 февраля на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что основой российских сил неядерного сдерживания станут гиперзвуковые ракетные комплексы различного базирования.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Разработан в ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
Первый серийный контракт на поставку в войска 76 самолетов Су-57 подписан в рамках форума "Армия" летом 2019 года. Первая машина по этому соглашению передана Вооруженным силам в декабре прошлого года. Планируются дополнительные закупки новейших истребителей.
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