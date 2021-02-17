https://ria.ru/20210217/stabilnost-1597771008.html
Госсекретарь США рассказал о приоритетах в отношениях с Россией
Госсекретарь США рассказал о приоритетах в отношениях с Россией
США будут искать новые пути продвижения стратегической стабильности с Россией, несмотря на разногласия, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T01:24
2021-02-17T01:24
2021-02-17T01:33
россия
вашингтон
энтони блинкен
алексей навальный
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. США будут искать новые пути продвижения стратегической стабильности с Россией, несмотря на разногласия, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.В интервью Национальному общественному радио (NPR) Блинкен перечислил американские претензии к Москве, включая дело Алексея Навального, предполагаемые кибервзломы, ситуацию на Украине и "вмешательство в выборы". Россия эти обвинения отвергает.Он также добавил, что Москва и Вашингтон должны суметь работать "на обоих фронтах".
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россия, вашингтон, энтони блинкен, алексей навальный, москва, сша, в мире