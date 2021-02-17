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Госсекретарь США рассказал о приоритетах в отношениях с Россией
Госсекретарь США рассказал о приоритетах в отношениях с Россией
США будут искать новые пути продвижения стратегической стабильности с Россией, несмотря на разногласия, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T01:24
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россия
вашингтон
энтони блинкен
алексей навальный
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. США будут искать новые пути продвижения стратегической стабильности с Россией, несмотря на разногласия, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.В интервью Национальному общественному радио (NPR) Блинкен перечислил американские претензии к Москве, включая дело Алексея Навального, предполагаемые кибервзломы, ситуацию на Украине и "вмешательство в выборы". Россия эти обвинения отвергает.Он также добавил, что Москва и Вашингтон должны суметь работать "на обоих фронтах".
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россия, вашингтон, энтони блинкен, алексей навальный, москва, сша, в мире

Госсекретарь США рассказал о приоритетах в отношениях с Россией

01:24 17.02.2021 (обновлено: 01:33 17.02.2021)
 
© REUTERS / Alex Edelman/Pool Энтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© REUTERS / Alex Edelman/Pool
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. США будут искать новые пути продвижения стратегической стабильности с Россией, несмотря на разногласия, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
В интервью Национальному общественному радио (NPR) Блинкен перечислил американские претензии к Москве, включая дело Алексея Навального, предполагаемые кибервзломы, ситуацию на Украине и "вмешательство в выборы". Россия эти обвинения отвергает.

"Но в то же время мы смогли очень быстро — поскольку это в наших интересах — продолжить договор по сокращению вооружений СНВ-3 на пять лет. И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия… являются вызовом нашим интересам и ценностям", — сказал Блинкен.

Он также добавил, что Москва и Вашингтон должны суметь работать "на обоих фронтах".
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