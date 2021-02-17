Госсекретарь США рассказал о приоритетах в отношениях с Россией

"Но в то же время мы смогли очень быстро — поскольку это в наших интересах — продолжить договор по сокращению вооружений СНВ-3 на пять лет. И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия… являются вызовом нашим интересам и ценностям", — сказал Блинкен.