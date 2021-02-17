https://ria.ru/20210217/sputnik-1597916741.html

Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе проверки вакцины в ЕС

Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе проверки вакцины в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) "Спутника V", сообщили разработчики... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T20:25

2021-02-17T20:25

2021-02-17T23:33

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597150217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa1af7edeabf5e4bbc39cb985ecdbc44.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) "Спутника V", сообщили разработчики вакцины в Twitter.Они ожидают, что процедура вскоре начнется и агентство официально объявит об этом на своем сайте."Запрос на одобрение для рынка — следующий шаг", — добавили разработчики.Создатели препарата подчеркнули, что рассматривают Евросоюз в качестве партнера и хотят вместе работать, "чтобы защитить европейцев и производить вакцину в ЕС".Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разработчик "Спутника V" не запрашивал авторизацию на рынке Евросоюза от ЕМА.Сейчас в ЕС авторизованы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире, вакцина "спутник v"