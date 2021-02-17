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Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе проверки вакцины в ЕС
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе проверки вакцины в ЕС
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) "Спутника V", сообщили разработчики... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T20:25
2021-02-17T20:25
2021-02-17T23:33
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) "Спутника V", сообщили разработчики вакцины в Twitter.Они ожидают, что процедура вскоре начнется и агентство официально объявит об этом на своем сайте."Запрос на одобрение для рынка — следующий шаг", — добавили разработчики.Создатели препарата подчеркнули, что рассматривают Евросоюз в качестве партнера и хотят вместе работать, "чтобы защитить европейцев и производить вакцину в ЕС".Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разработчик "Спутника V" не запрашивал авторизацию на рынке Евросоюза от ЕМА.Сейчас в ЕС авторизованы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире, вакцина "спутник v"