Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/sputnik-1597916741.html
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе проверки вакцины в ЕС
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе проверки вакцины в ЕС
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) "Спутника V", сообщили разработчики... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T20:25
2021-02-17T23:33
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597150217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa1af7edeabf5e4bbc39cb985ecdbc44.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) "Спутника V", сообщили разработчики вакцины в Twitter.Они ожидают, что процедура вскоре начнется и агентство официально объявит об этом на своем сайте."Запрос на одобрение для рынка — следующий шаг", — добавили разработчики.Создатели препарата подчеркнули, что рассматривают Евросоюз в качестве партнера и хотят вместе работать, "чтобы защитить европейцев и производить вакцину в ЕС".Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разработчик "Спутника V" не запрашивал авторизацию на рынке Евросоюза от ЕМА.Сейчас в ЕС авторизованы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597150217_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_4cae8bde528bb10e98fcd9e143b50b70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире, вакцина "спутник v"

Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе проверки вакцины в ЕС

20:25 17.02.2021 (обновлено: 23:33 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) назначило докладчика для постепенной экспертизы (rolling review) "Спутника V", сообщили разработчики вакцины в Twitter.
Они ожидают, что процедура вскоре начнется и агентство официально объявит об этом на своем сайте.
"Запрос на одобрение для рынка — следующий шаг", — добавили разработчики.
Создатели препарата подчеркнули, что рассматривают Евросоюз в качестве партнера и хотят вместе работать, "чтобы защитить европейцев и производить вакцину в ЕС".

"Спутник" предлагает, чтобы вакцины были над и вне политики. Мы надеемся, что ЕС и ЕМА оценят вакцину с точки зрения науки, а не политики. "Спутник" одобрен уже в 29 странах", — заключили они.

Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разработчик "Спутника V" не запрашивал авторизацию на рынке Евросоюза от ЕМА.
Сейчас в ЕС авторизованы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ миреВакцина "Спутник V"
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния