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В Еврокомиссии ответили на вопрос об авторизации "Спутника V"
В Еврокомиссии ответили на вопрос об авторизации "Спутника V"
Разработчик российской вакцины против коронавируса "Спутник V" не запрашивал авторизацию на рынке Евросоюза от Европейского агентства по лекарственным средствам РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:56
2021-02-17T17:56
2021-02-17T17:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
урсула фон дер ляйен
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Разработчик российской вакцины против коронавируса "Спутник V" не запрашивал авторизацию на рынке Евросоюза от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Глава ЕК добавила, что российская вакцина не производится в Европе, а это является условием для централизованной закупки вакцин. "Поэтому должна быть применена процедура инспекции места производства. Важно иметь производство стабильное и высокого качества", - подчеркнула фон дер Ляйен.В свою очередь, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес также подчеркнула, что разработчик российской вакцины "Спутник V" еще не представил свое досье в EMA для получения авторизации для выхода на рынок. "Они попросили научную консультацию, но не авторизацию для рынка", - указала еврокомиссар.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 20 странах.
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вакцина "спутник v", урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости.
Разработчик российской вакцины против коронавируса "Спутник V
" не запрашивал авторизацию на рынке Евросоюза
от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), заявила на пресс-конференции в Брюсселе
глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
.
"Я констатирую, что появляется информация, которая утверждает, что разработчик "Спутника V" якобы запрашивал (авторизацию) в ЕМА, это не так. Чтобы получить такое разрешение, надо предоставить все необходимые данные, должна пройти вся процедура оценки, как для любой вакцины", - сказала она.
Глава ЕК добавила, что российская вакцина не производится в Европе, а это является условием для централизованной закупки вакцин. "Поэтому должна быть применена процедура инспекции места производства. Важно иметь производство стабильное и высокого качества", - подчеркнула фон дер Ляйен.
В свою очередь, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес также подчеркнула, что разработчик российской вакцины "Спутник V" еще не представил свое досье в EMA для получения авторизации для выхода на рынок. "Они попросили научную консультацию, но не авторизацию для рынка", - указала еврокомиссар.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 20 странах.