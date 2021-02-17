https://ria.ru/20210217/saratov-1597921900.html

Саратовская облдума сочла участие депутатов в незаконной акции нарушением

Саратовская облдума сочла участие депутатов в незаконной акции нарушением

Саратовская областная дума в среду на заседании признала нарушением депутатской этики участие депутатов от КПРФ Александра Анидалова и Николая Бондаренко в... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T21:15

2021-02-17T21:15

2021-02-17T21:15

николай бондаренко

александр романович

кпрф

единая россия

саратовская областная дума

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская областная дума в среду на заседании признала нарушением депутатской этики участие депутатов от КПРФ Александра Анидалова и Николая Бондаренко в несогласованной акции 31 января.Председатель мандатной комиссии областной думы Николай Бушуев (ЕР) на заседании заявил, что 10 февраля комиссия по обращению депутатов от "Единой России" Сергея Гладкова и Юлии Литневской дала оценку участию Анидалова и Бондаренко 31 января в несогласованном митинге.Он пояснил, что участие Бондаренко и Анидалова в несогласованной акции "нельзя рассматривать, как осуществление ими депутатской деятельности, поскольку такое участие не предусмотрено законом Саратовской области и нарушает закон". Депутаты от КПРФ не согласились с решением комиссии и предлагали коллегам отклонить проект постановления, но не нашли поддержки."Постановление принимается в целом", - заявил председатель областной думы Александр Романов по итогам голосования.Бондаренко в YouTube 8 февраля опубликовал видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что депутат доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января. После составления протокола Бондаренко покинул отдел и прибыл в Фрунзенский райсуд, который оштрафовал депутата на 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Бондаренко обжаловал это решение суда.

https://ria.ru/20210217/deputat-1597854973.html

https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html

саратовская область

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николай бондаренко, александр романович, кпрф, единая россия, саратовская областная дума, саратовская область, происшествия