Саратовская облдума сочла участие депутатов в незаконной акции нарушением
САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская областная дума в среду на заседании признала нарушением депутатской этики участие депутатов от КПРФ Александра Анидалова и Николая Бондаренко в несогласованной акции 31 января.
Председатель мандатной комиссии областной думы Николай Бушуев (ЕР) на заседании заявил, что 10 февраля комиссия по обращению депутатов от "Единой России" Сергея Гладкова и Юлии Литневской дала оценку участию Анидалова и Бондаренко 31 января в несогласованном митинге.
"Материалы и видеозаписи несанкционированного митинга 31 января, размещенные в сети интернет, также свидетельствуют о грубых, оскорбительных высказываниях депутата Бондаренко в адрес политической партии ("Единая Россия"), что нарушает правила депутатской этики... Решением мандатной комиссии признано нарушение депутатом Анидаловым и Бондаренко правил депутатской этики с рекомендацией распространить в СМИ сообщения об указанных фактах нарушения", - сказал Бушуев.
Он пояснил, что участие Бондаренко и Анидалова в несогласованной акции "нельзя рассматривать, как осуществление ими депутатской деятельности, поскольку такое участие не предусмотрено законом Саратовской области и нарушает закон". Депутаты от КПРФ не согласились с решением комиссии и предлагали коллегам отклонить проект постановления, но не нашли поддержки.
"Постановление принимается в целом", - заявил председатель областной думы Александр Романов по итогам голосования.
Бондаренко в YouTube 8 февраля опубликовал видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что депутат доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января. После составления протокола Бондаренко покинул отдел и прибыл в Фрунзенский райсуд, который оштрафовал депутата на 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Бондаренко обжаловал это решение суда.
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