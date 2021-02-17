https://ria.ru/20210217/ptitsa-1597771773.html

В АКОРТ сообщили о предложении повысить цены на птицу и яйца в России

В АКОРТ сообщили о предложении повысить цены на птицу и яйца в России

Ритейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник на розничном рынке. В Ассоциации компаний розничной торговли РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T02:08

2021-02-17T02:08

2021-02-17T02:08

яйца

сергей беляков

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

еда

общество

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Россиян предупредили о подорожании яиц и курятины

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ритейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник на розничном рынке. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили изданию, что соответствующее уведомление уже направили в Минпромторг.Отмечается, что к такой ситуации привел запрос производителей повысить отпускные цены на продукцию на 10 процентов.Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков заявил газете, что из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа произошло сокращение объема продукции на рынке, также внутренние издержки птицеводов увеличиваются из-за роста стоимости кормовой базы и существенного сокращения поголовья.В связи с этим Беляков назвал экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающим. Он также добавил, что пока сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали столь высокого повышения — в 10 процентов.Кроме того, в пресс-службе Минсельхоза сообщили изданию, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции, но признали возможность некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе. Тем не менее в ведомстве отметили, что предпосылок для существенного роста цен на товары нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/myaso-1597663759.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/mintay-1597199987.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яйца, сергей беляков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), еда, общество