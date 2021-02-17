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В АКОРТ сообщили о предложении повысить цены на птицу и яйца в России
В АКОРТ сообщили о предложении повысить цены на птицу и яйца в России
Ритейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник на розничном рынке. В Ассоциации компаний розничной торговли РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T02:08
2021-02-17T02:08
яйца
сергей беляков
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
еда
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ритейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник на розничном рынке. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили изданию, что соответствующее уведомление уже направили в Минпромторг.Отмечается, что к такой ситуации привел запрос производителей повысить отпускные цены на продукцию на 10 процентов.Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков заявил газете, что из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа произошло сокращение объема продукции на рынке, также внутренние издержки птицеводов увеличиваются из-за роста стоимости кормовой базы и существенного сокращения поголовья.В связи с этим Беляков назвал экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающим. Он также добавил, что пока сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали столь высокого повышения — в 10 процентов.Кроме того, в пресс-службе Минсельхоза сообщили изданию, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции, но признали возможность некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе. Тем не менее в ведомстве отметили, что предпосылок для существенного роста цен на товары нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/myaso-1597663759.html
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яйца, сергей беляков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), еда, общество

В АКОРТ сообщили о предложении повысить цены на птицу и яйца в России

02:08 17.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ритейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник на розничном рынке. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили изданию, что соответствующее уведомление уже направили в Минпромторг.
Отмечается, что к такой ситуации привел запрос производителей повысить отпускные цены на продукцию на 10 процентов.
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Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков заявил газете, что из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа произошло сокращение объема продукции на рынке, также внутренние издержки птицеводов увеличиваются из-за роста стоимости кормовой базы и существенного сокращения поголовья.
В связи с этим Беляков назвал экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающим. Он также добавил, что пока сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали столь высокого повышения — в 10 процентов.
Кроме того, в пресс-службе Минсельхоза сообщили изданию, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции, но признали возможность некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе. Тем не менее в ведомстве отметили, что предпосылок для существенного роста цен на товары нет.
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яйцаСергей БеляковМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЕдаОбщество
 
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