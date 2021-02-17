Знаменитости с детьми посетили премьеру фильма "Конек-горбунок" в Москве

"Большая радость видеть не 25, а 50 процентов зала. Надеюсь, фильм порадует нас сборами. Большинство участников здесь воспитывались на сказках Птушко и Роу, и нам их страшно не хватало. Их не хватало нашему кинематографу, и, на мой взгляд, момент настал. Мы видим возрождение этого жанра. Это настоящее детское кино, которое при этом будет интересно всем зрителям", - сказал продюсер фильма Антон Златопольский, представляя экшн-сказку.

Он был на премьере с супругой Дарьей и сыном Львом.