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Знаменитости с детьми посетили премьеру фильма "Конек-горбунок" в Москве
Знаменитости с детьми посетили премьеру фильма "Конек-горбунок" в Москве
В Москве состоялась премьера детского приключенческого фильма Олега Погодина "Конек-горбунок" с Павлом Деревянко, Антоном Шагиным и Паулиной Андреевой в главных РИА Новости, 17.02.2021
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ольга любимова
культура
павел деревянко
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В Москве состоялась премьера детского приключенческого фильма Олега Погодина "Конек-горбунок" с Павлом Деревянко, Антоном Шагиным и Паулиной Андреевой в главных ролях. Кто одними из первых посмотрел эту добрую сказку, — в фотоленте РИА Новости.
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4.7
96
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ольга любимова, павел деревянко, кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, москва, антон шагин, фото, фото

Знаменитости с детьми посетили премьеру фильма "Конек-горбунок" в Москве

12:24 17.02.2021 (обновлено: 12:25 17.02.2021)
 
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В Москве состоялась премьера детского приключенческого фильма Олега Погодина "Конек-горбунок" с Павлом Деревянко, Антоном Шагиным и Паулиной Андреевой в главных ролях. Кто одними из первых посмотрел эту добрую сказку, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Большая радость видеть не 25, а 50 процентов зала. Надеюсь, фильм порадует нас сборами. Большинство участников здесь воспитывались на сказках Птушко и Роу, и нам их страшно не хватало. Их не хватало нашему кинематографу, и, на мой взгляд, момент настал. Мы видим возрождение этого жанра. Это настоящее детское кино, которое при этом будет интересно всем зрителям", - сказал продюсер фильма Антон Златопольский, представляя экшн-сказку.

Он был на премьере с супругой Дарьей и сыном Львом.

Продюсер Антон Златопольский с супругой Дарьей Златопольской и сыном Львом на премьере фильма Олега Погодина Конек-горбунок в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
1 из 9

"Большая радость видеть не 25, а 50 процентов зала. Надеюсь, фильм порадует нас сборами. Большинство участников здесь воспитывались на сказках Птушко и Роу, и нам их страшно не хватало. Их не хватало нашему кинематографу, и, на мой взгляд, момент настал. Мы видим возрождение этого жанра. Это настоящее детское кино, которое при этом будет интересно всем зрителям", - сказал продюсер фильма Антон Златопольский, представляя экшн-сказку.

Он был на премьере с супругой Дарьей и сыном Львом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Многие гости вечера пришли на премьеру с детьми. Как, например, министр культуры России Ольга Любимова. Она смотрела картину, снятую по мотивам сказки Петра Ершова, вместе с дочерью Варварой.

Министр культуры РФ Ольга Любимова с дочерью Варварой на премьере фильма Олега Погодина Конек-горбунок в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
2 из 9

Многие гости вечера пришли на премьеру с детьми. Как, например, министр культуры России Ольга Любимова. Она смотрела картину, снятую по мотивам сказки Петра Ершова, вместе с дочерью Варварой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Антон Шагин, исполнивший главную роль — Ивана, был вместе с супругой Вероникой Исаевой и детьми — Матвеем и Полиной.

Все члены семьи были одеты в вечерние наряды: мужчины — в костюм и белую рубашку, а мама — в утонченное вечернее платье, а Полина выглядела как настоящая принцесса в голубом платье с пышной юбкой, дополненном белой шубой.

Актер Антон Шагин с супругой Вероникой Исаевой и детьми на премьере фильма Олега Погодина Конек-горбунок в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
3 из 9

Актер Антон Шагин, исполнивший главную роль — Ивана, был вместе с супругой Вероникой Исаевой и детьми — Матвеем и Полиной.

Все члены семьи были одеты в вечерние наряды: мужчины — в костюм и белую рубашку, а мама — в утонченное вечернее платье, а Полина выглядела как настоящая принцесса в голубом платье с пышной юбкой, дополненном белой шубой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ян Цапник, который сыграл главного врага Ивана — коварного Спальника, пришел с дочерью Лизой. Оба надели черные костюмы.

Актер Ян Цапник с дочерью Лизой на премьере фильма Конек-горбунок
4 из 9

Ян Цапник, который сыграл главного врага Ивана — коварного Спальника, пришел с дочерью Лизой. Оба надели черные костюмы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Алексей Чадов за несколько дней до премьеры писал в Instagram, что они с сыном Федором обязательно пойдут в кино на "Конька-горбунка".

Оба слово сдержали.

Премьера фильма Конек-горбунок в Москве
5 из 9

Актер Алексей Чадов за несколько дней до премьеры писал в Instagram, что они с сыном Федором обязательно пойдут в кино на "Конька-горбунка".

Оба слово сдержали.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Мария Кожевникова смотрела сказку вместе с сыновьями Иваном и Максимом и начинающей моделью Анфисой.

Позже выяснилось, что старший сын актрисы Ваня влюблен в свою подругу. Об этом Кожевникова рассказала в сторис Instagram, разместив шуточное видео с красной дорожки.

Премьера фильма Конек-горбунок в Москве
6 из 9

Мария Кожевникова смотрела сказку вместе с сыновьями Иваном и Максимом и начинающей моделью Анфисой.

Позже выяснилось, что старший сын актрисы Ваня влюблен в свою подругу. Об этом Кожевникова рассказала в сторис Instagram, разместив шуточное видео с красной дорожки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Мария Шалаева, известная зрителям по ролям в фильмах "Русалка", "Маша" и других, привела на премьеру дочерей.

Актриса Мария Шалаева с детьми на премьере фильма Олега Погодина Конек-горбунок в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
7 из 9

Актриса Мария Шалаева, известная зрителям по ролям в фильмах "Русалка", "Маша" и других, привела на премьеру дочерей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Увы, Павел Деревянко, сыгравший в ленте Конька-горбунка, появился в одиночестве. Дочек с собой он не взял.

Деревянко рассказал в интервью РИА Новости, через что ему пришлось пройти на съемках: "мое лицо и грудь обклеили датчиками, на голову надели шлем с огромным количеством проводов, посадили на стул перед четырьмя камерами и попросили изобразить все возможные эмоции. Потому как мой Конек очеловечен, он разговаривает и переживает. Нужно было, представив себя в образе маленькой сказочной лошади, произносить текст. Кроме того я передвигался на четвереньках. Для меня сделали специальные колотушки, чтобы я по полу ходил не на руках".

Актер Павел Деревянко на премьере фильма Олега Погодина Конек-горбунок в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
8 из 9

Увы, Павел Деревянко, сыгравший в ленте Конька-горбунка, появился в одиночестве. Дочек с собой он не взял.

Деревянко рассказал в интервью РИА Новости, через что ему пришлось пройти на съемках: "мое лицо и грудь обклеили датчиками, на голову надели шлем с огромным количеством проводов, посадили на стул перед четырьмя камерами и попросили изобразить все возможные эмоции. Потому как мой Конек очеловечен, он разговаривает и переживает. Нужно было, представив себя в образе маленькой сказочной лошади, произносить текст. Кроме того я передвигался на четвереньках. Для меня сделали специальные колотушки, чтобы я по полу ходил не на руках".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В одиночку позировала и дизайнер Маша Цыгаль. Зато как эффектно: в черном блестящем костюме, надетом на топ телесного цвета.

Премьера фильма Конек-горбунок в Москве
9 из 9

В одиночку позировала и дизайнер Маша Цыгаль. Зато как эффектно: в черном блестящем костюме, надетом на топ телесного цвета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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