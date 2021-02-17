Знаменитости с детьми посетили премьеру фильма "Конек-горбунок" в Москве
"Большая радость видеть не 25, а 50 процентов зала. Надеюсь, фильм порадует нас сборами. Большинство участников здесь воспитывались на сказках Птушко и Роу, и нам их страшно не хватало. Их не хватало нашему кинематографу, и, на мой взгляд, момент настал. Мы видим возрождение этого жанра. Это настоящее детское кино, которое при этом будет интересно всем зрителям", - сказал продюсер фильма Антон Златопольский, представляя экшн-сказку.
Он был на премьере с супругой Дарьей и сыном Львом.
"Большая радость видеть не 25, а 50 процентов зала. Надеюсь, фильм порадует нас сборами. Большинство участников здесь воспитывались на сказках Птушко и Роу, и нам их страшно не хватало. Их не хватало нашему кинематографу, и, на мой взгляд, момент настал. Мы видим возрождение этого жанра. Это настоящее детское кино, которое при этом будет интересно всем зрителям", - сказал продюсер фильма Антон Златопольский, представляя экшн-сказку.
Он был на премьере с супругой Дарьей и сыном Львом.
Многие гости вечера пришли на премьеру с детьми. Как, например, министр культуры России Ольга Любимова. Она смотрела картину, снятую по мотивам сказки Петра Ершова, вместе с дочерью Варварой.
Многие гости вечера пришли на премьеру с детьми. Как, например, министр культуры России Ольга Любимова. Она смотрела картину, снятую по мотивам сказки Петра Ершова, вместе с дочерью Варварой.
Актер Антон Шагин, исполнивший главную роль — Ивана, был вместе с супругой Вероникой Исаевой и детьми — Матвеем и Полиной.
Все члены семьи были одеты в вечерние наряды: мужчины — в костюм и белую рубашку, а мама — в утонченное вечернее платье, а Полина выглядела как настоящая принцесса в голубом платье с пышной юбкой, дополненном белой шубой.
Актер Антон Шагин, исполнивший главную роль — Ивана, был вместе с супругой Вероникой Исаевой и детьми — Матвеем и Полиной.
Все члены семьи были одеты в вечерние наряды: мужчины — в костюм и белую рубашку, а мама — в утонченное вечернее платье, а Полина выглядела как настоящая принцесса в голубом платье с пышной юбкой, дополненном белой шубой.
Ян Цапник, который сыграл главного врага Ивана — коварного Спальника, пришел с дочерью Лизой. Оба надели черные костюмы.
Ян Цапник, который сыграл главного врага Ивана — коварного Спальника, пришел с дочерью Лизой. Оба надели черные костюмы.
Актер Алексей Чадов за несколько дней до премьеры писал в Instagram, что они с сыном Федором обязательно пойдут в кино на "Конька-горбунка".
Оба слово сдержали.
Актер Алексей Чадов за несколько дней до премьеры писал в Instagram, что они с сыном Федором обязательно пойдут в кино на "Конька-горбунка".
Оба слово сдержали.
Мария Кожевникова смотрела сказку вместе с сыновьями Иваном и Максимом и начинающей моделью Анфисой.
Позже выяснилось, что старший сын актрисы Ваня влюблен в свою подругу. Об этом Кожевникова рассказала в сторис Instagram, разместив шуточное видео с красной дорожки.
Мария Кожевникова смотрела сказку вместе с сыновьями Иваном и Максимом и начинающей моделью Анфисой.
Позже выяснилось, что старший сын актрисы Ваня влюблен в свою подругу. Об этом Кожевникова рассказала в сторис Instagram, разместив шуточное видео с красной дорожки.
Актриса Мария Шалаева, известная зрителям по ролям в фильмах "Русалка", "Маша" и других, привела на премьеру дочерей.
Актриса Мария Шалаева, известная зрителям по ролям в фильмах "Русалка", "Маша" и других, привела на премьеру дочерей.
Увы, Павел Деревянко, сыгравший в ленте Конька-горбунка, появился в одиночестве. Дочек с собой он не взял.
Деревянко рассказал в интервью РИА Новости, через что ему пришлось пройти на съемках: "мое лицо и грудь обклеили датчиками, на голову надели шлем с огромным количеством проводов, посадили на стул перед четырьмя камерами и попросили изобразить все возможные эмоции. Потому как мой Конек очеловечен, он разговаривает и переживает. Нужно было, представив себя в образе маленькой сказочной лошади, произносить текст. Кроме того я передвигался на четвереньках. Для меня сделали специальные колотушки, чтобы я по полу ходил не на руках".
Увы, Павел Деревянко, сыгравший в ленте Конька-горбунка, появился в одиночестве. Дочек с собой он не взял.
Деревянко рассказал в интервью РИА Новости, через что ему пришлось пройти на съемках: "мое лицо и грудь обклеили датчиками, на голову надели шлем с огромным количеством проводов, посадили на стул перед четырьмя камерами и попросили изобразить все возможные эмоции. Потому как мой Конек очеловечен, он разговаривает и переживает. Нужно было, представив себя в образе маленькой сказочной лошади, произносить текст. Кроме того я передвигался на четвереньках. Для меня сделали специальные колотушки, чтобы я по полу ходил не на руках".
В одиночку позировала и дизайнер Маша Цыгаль. Зато как эффектно: в черном блестящем костюме, надетом на топ телесного цвета.
В одиночку позировала и дизайнер Маша Цыгаль. Зато как эффектно: в черном блестящем костюме, надетом на топ телесного цвета.