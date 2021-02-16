https://ria.ru/20210216/kino-1595699228.html

Павел Деревянко: для роли я пойду на многое

Павел Деревянко: для роли я пойду на многое

В прокат выходит приключенческая сказка для взрослых и детей "Конек-горбунок". Главную роль, Конька, сыграл Павел Деревянко. Фильм будет интересен всем:... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T08:00

2021-02-16T08:00

2021-02-16T09:41

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит приключенческая сказка для взрослых и детей "Конек-горбунок". Главную роль, Конька, сыграл Павел Деревянко. Фильм будет интересен всем: увлекательный сюжет, много современной компьютерной графики и потрясающие декорации. В картине также снялись Антон Шагин, Паулина Андреева, Ян Цапник.Перед премьерой Павел Деревянко в интервью РИА Новости рассказал, чем ему пришлось пожертвовать на съемках, какие сказки он сам читал в детстве, какое отношение "Хоббит" имеет к "Коньку-горбунку" и в чем секрет успешного проекта.— Каково играть вымышленного персонажа, полностью нарисованного компьютерной графикой?— Это было не то чтобы по-сказочному просто. Перед съемками мое лицо и грудь обклеили датчиками, на голову надели шлем с огромным количеством проводов, посадили на стул перед четырьмя камерами и попросили изобразить все возможные эмоции. Потому как мой Конек очеловечен, он разговаривает и переживает.Нужно было, представив себя в образе маленькой сказочной лошади, произносить текст. Это было увлекательно. Не могу сказать, что сыграть Конька-горбунка было моей мечтой, но опыт оказался интересным.— И съемки отличались от обычных?— Да. Хотя бы тем, что я передвигался на четвереньках. Для меня сделали специальные колотушки, чтобы я по полу ходил не на руках. Не очень комфортно, но забавно, особенно со стороны.Конечно, это непросто с физической и, в первую очередь, психологической точки зрения. Все ходят на ногах, а ты враскоряку. Но искусство требует жертв.— Вы говорили, что у каждого героя стараетесь чему-то научиться. Что вынесли сейчас?— От моего Конька? Ищи себе осознанных друзей.— Что в этой сказке современного и своевременного? Почему ею заинтересуются зрители?— Это красивое зрелище, надеюсь, понравится и детям и взрослым. Все найдут много забавного и ироничного.Ну и, конечно, это история дружбы, любви, неминуемой кары для плохих и награды для хороших персонажей: добро побеждает зло. Об этом нужно всегда помнить, особенно сейчас.— Не было когнитивного диссонанса: известная сказка — в стихах, а фильм — в прозе и довольно современной?— Так и надо — время же идет. Тексты устаревают, их стоит адаптировать под реальность. И дети стали быстрее соображать: в два года уже тычут в планшет, нажимают на кнопки.— Не обидно было: все герои на съемках в шикарных костюмах, а вы — в специальном трико?— У меня был облегающий комбинезон, очень даже сексуально смотрелось! Появилась мотивация ходить на тренировки лишний раз. А костюмы на других героях были на самом деле потрясающие, как и декорации.Вообще, я вспоминал голливудское фэнтези, "Хоббита", фантастические и мистические фильмы. Ведь сколько там всего снято на зеленом экране! А как американские коллеги взаимодействуют с вымышленными персонажами, которые на площадке выглядят просто как точки! Вступают с ними в диалог и очень органично смотрятся.В России в этом пока мало опыта. Но мы хитростью берем. Наши ребята — режиссер, компьютерщики, оператор — много чего на месте придумывали.— А как вы в обычное время форму поддерживаете?— Если не получается выбраться в зал из-за плотного графика, то как минимум делаю зарядку. Но у меня гены хорошие, поэтому требуются небольшие усилия, чтобы держать себя в форме.— Готовы вы для съемок идти на настоящие жертвы — набрать или сбросить вес, изменить внешность?— Для кино, работы, роли я пойду на многое. Кажется, на большее, чем для себя самого. Что касается "поправиться" — сейчас пытаюсь это сделать к следующему проекту. Но, если честно, еще больше похудел. Мне будет непросто. А сбросить вес — пожалуйста. Правда, пока такой задачи, к сожалению, нет.— Что за новый проект?— Это дебютный игровой фильм Евгения Григорьева, режиссера-документалиста. Рабочее название "Подельники". Съемки — в пяти часах езды от Перми. В глубоких дебрях, где не берет связь. С большим трепетом жду.— Возвращаясь к сказкам — какие книги вы сами выбирали в детстве?— Обожал любые сказки: русские, армянские, английские! Читал все, что попадалось в руки: брал у друзей, знакомых. Самая первая моя книга — "Три поросенка". Потом был Пушкин — "Сказка о мертвой царевне". Помню те иллюстрации. Да и до сих пор люблю сказочные истории.— Как вам кажется, достаточно сейчас детского контента?— Очень мало. Если сравнить с тем, что было раньше, вообще ничего. Поэтому, когда приходят какие-то предложения о проектах для детей, я всегда отношусь к ним с большим вниманием.— Это кризис идей, производства или причина в чем-то другом?— Жизнь изменилась, наверное, к сожалению, есть более важные проблемы.— Cкоро выходит второй сезон сериала "Дылды". Что вас мотивирует возвращаться к роли в этом шоу?— Успешный проект, очень зашел людям, собственно, почему нет? Хочется же ассоциироваться с высоким качеством.— Про спорт чаще всего снимают драмы. Насколько комедийный формат правдоподобен?— В реальности столько всего происходит — порой случаются такие курьезы и странные вещи, мало что уже удивляет. — При этом от ролей злодеев тоже не отказываетесь?— Да, во второй половине февраля приступаем к проекту сериала для одной из платформ. Про темное космическое будущее. В эстетике "Бегущего по лезвию бритвы", стимпанка. Так что это широкое поле для фантазии — как художников, так и актеров. Я буду играть абсолютного злодея, что мне очень нравится.

https://ria.ru/20201221/kino-1589537008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, россия, паулина андреева, александр пушкин, антон шагин, пермь, павел деревянко