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https://ria.ru/20210216/kino-1595699228.html
Павел Деревянко: для роли я пойду на многое
Павел Деревянко: для роли я пойду на многое
В прокат выходит приключенческая сказка для взрослых и детей "Конек-горбунок". Главную роль, Конька, сыграл Павел Деревянко. Фильм будет интересен всем:... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T08:00
2021-02-16T09:41
кино и сериалы
культура
россия
паулина андреева
александр пушкин
антон шагин
пермь
павел деревянко
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит приключенческая сказка для взрослых и детей "Конек-горбунок". Главную роль, Конька, сыграл Павел Деревянко. Фильм будет интересен всем: увлекательный сюжет, много современной компьютерной графики и потрясающие декорации. В картине также снялись Антон Шагин, Паулина Андреева, Ян Цапник.Перед премьерой Павел Деревянко в интервью РИА Новости рассказал, чем ему пришлось пожертвовать на съемках, какие сказки он сам читал в детстве, какое отношение "Хоббит" имеет к "Коньку-горбунку" и в чем секрет успешного проекта.— Каково играть вымышленного персонажа, полностью нарисованного компьютерной графикой?— Это было не то чтобы по-сказочному просто. Перед съемками мое лицо и грудь обклеили датчиками, на голову надели шлем с огромным количеством проводов, посадили на стул перед четырьмя камерами и попросили изобразить все возможные эмоции. Потому как мой Конек очеловечен, он разговаривает и переживает.Нужно было, представив себя в образе маленькой сказочной лошади, произносить текст. Это было увлекательно. Не могу сказать, что сыграть Конька-горбунка было моей мечтой, но опыт оказался интересным.— И съемки отличались от обычных?— Да. Хотя бы тем, что я передвигался на четвереньках. Для меня сделали специальные колотушки, чтобы я по полу ходил не на руках. Не очень комфортно, но забавно, особенно со стороны.Конечно, это непросто с физической и, в первую очередь, психологической точки зрения. Все ходят на ногах, а ты враскоряку. Но искусство требует жертв.— Вы говорили, что у каждого героя стараетесь чему-то научиться. Что вынесли сейчас?— От моего Конька? Ищи себе осознанных друзей.— Что в этой сказке современного и своевременного? Почему ею заинтересуются зрители?— Это красивое зрелище, надеюсь, понравится и детям и взрослым. Все найдут много забавного и ироничного.Ну и, конечно, это история дружбы, любви, неминуемой кары для плохих и награды для хороших персонажей: добро побеждает зло. Об этом нужно всегда помнить, особенно сейчас.— Не было когнитивного диссонанса: известная сказка — в стихах, а фильм — в прозе и довольно современной?— Так и надо — время же идет. Тексты устаревают, их стоит адаптировать под реальность. И дети стали быстрее соображать: в два года уже тычут в планшет, нажимают на кнопки.— Не обидно было: все герои на съемках в шикарных костюмах, а вы — в специальном трико?— У меня был облегающий комбинезон, очень даже сексуально смотрелось! Появилась мотивация ходить на тренировки лишний раз. А костюмы на других героях были на самом деле потрясающие, как и декорации.Вообще, я вспоминал голливудское фэнтези, "Хоббита", фантастические и мистические фильмы. Ведь сколько там всего снято на зеленом экране! А как американские коллеги взаимодействуют с вымышленными персонажами, которые на площадке выглядят просто как точки! Вступают с ними в диалог и очень органично смотрятся.В России в этом пока мало опыта. Но мы хитростью берем. Наши ребята — режиссер, компьютерщики, оператор — много чего на месте придумывали.— А как вы в обычное время форму поддерживаете?— Если не получается выбраться в зал из-за плотного графика, то как минимум делаю зарядку. Но у меня гены хорошие, поэтому требуются небольшие усилия, чтобы держать себя в форме.— Готовы вы для съемок идти на настоящие жертвы — набрать или сбросить вес, изменить внешность?— Для кино, работы, роли я пойду на многое. Кажется, на большее, чем для себя самого. Что касается "поправиться" — сейчас пытаюсь это сделать к следующему проекту. Но, если честно, еще больше похудел. Мне будет непросто. А сбросить вес — пожалуйста. Правда, пока такой задачи, к сожалению, нет.— Что за новый проект?— Это дебютный игровой фильм Евгения Григорьева, режиссера-документалиста. Рабочее название "Подельники". Съемки — в пяти часах езды от Перми. В глубоких дебрях, где не берет связь. С большим трепетом жду.— Возвращаясь к сказкам — какие книги вы сами выбирали в детстве?— Обожал любые сказки: русские, армянские, английские! Читал все, что попадалось в руки: брал у друзей, знакомых. Самая первая моя книга — "Три поросенка". Потом был Пушкин — "Сказка о мертвой царевне". Помню те иллюстрации. Да и до сих пор люблю сказочные истории.— Как вам кажется, достаточно сейчас детского контента?— Очень мало. Если сравнить с тем, что было раньше, вообще ничего. Поэтому, когда приходят какие-то предложения о проектах для детей, я всегда отношусь к ним с большим вниманием.— Это кризис идей, производства или причина в чем-то другом?— Жизнь изменилась, наверное, к сожалению, есть более важные проблемы.— Cкоро выходит второй сезон сериала "Дылды". Что вас мотивирует возвращаться к роли в этом шоу?— Успешный проект, очень зашел людям, собственно, почему нет? Хочется же ассоциироваться с высоким качеством.— Про спорт чаще всего снимают драмы. Насколько комедийный формат правдоподобен?— В реальности столько всего происходит — порой случаются такие курьезы и странные вещи, мало что уже удивляет. — При этом от ролей злодеев тоже не отказываетесь?— Да, во второй половине февраля приступаем к проекту сериала для одной из платформ. Про темное космическое будущее. В эстетике "Бегущего по лезвию бритвы", стимпанка. Так что это широкое поле для фантазии — как художников, так и актеров. Я буду играть абсолютного злодея, что мне очень нравится.
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кино и сериалы, россия, паулина андреева, александр пушкин, антон шагин, пермь, павел деревянко

Павел Деревянко: для роли я пойду на многое

08:00 16.02.2021 (обновлено: 09:41 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Павел Деревянко на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год "Золотой Орел"
Актер Павел Деревянко на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год Золотой Орел - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходит приключенческая сказка для взрослых и детей "Конек-горбунок". Главную роль, Конька, сыграл Павел Деревянко. Фильм будет интересен всем: увлекательный сюжет, много современной компьютерной графики и потрясающие декорации. В картине также снялись Антон Шагин, Паулина Андреева, Ян Цапник.
Перед премьерой Павел Деревянко в интервью РИА Новости рассказал, чем ему пришлось пожертвовать на съемках, какие сказки он сам читал в детстве, какое отношение "Хоббит" имеет к "Коньку-горбунку" и в чем секрет успешного проекта.
— Каково играть вымышленного персонажа, полностью нарисованного компьютерной графикой?
— Это было не то чтобы по-сказочному просто. Перед съемками мое лицо и грудь обклеили датчиками, на голову надели шлем с огромным количеством проводов, посадили на стул перед четырьмя камерами и попросили изобразить все возможные эмоции. Потому как мой Конек очеловечен, он разговаривает и переживает.
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Конек-горбунок"
Кадр из фильма Конек-Горбунок - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Кадр из фильма "Конек-горбунок"
Нужно было, представив себя в образе маленькой сказочной лошади, произносить текст. Это было увлекательно. Не могу сказать, что сыграть Конька-горбунка было моей мечтой, но опыт оказался интересным.
— И съемки отличались от обычных?
— Да. Хотя бы тем, что я передвигался на четвереньках. Для меня сделали специальные колотушки, чтобы я по полу ходил не на руках. Не очень комфортно, но забавно, особенно со стороны.
Конечно, это непросто с физической и, в первую очередь, психологической точки зрения. Все ходят на ногах, а ты враскоряку. Но искусство требует жертв.
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Конек-горбунок"
Кадр из фильма Конек-Горбунок - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Кадр из фильма "Конек-горбунок"
— Вы говорили, что у каждого героя стараетесь чему-то научиться. Что вынесли сейчас?
— От моего Конька? Ищи себе осознанных друзей.
— Что в этой сказке современного и своевременного? Почему ею заинтересуются зрители?
— Это красивое зрелище, надеюсь, понравится и детям и взрослым. Все найдут много забавного и ироничного.
Ну и, конечно, это история дружбы, любви, неминуемой кары для плохих и награды для хороших персонажей: добро побеждает зло. Об этом нужно всегда помнить, особенно сейчас.
— Не было когнитивного диссонанса: известная сказка — в стихах, а фильм — в прозе и довольно современной?
— Так и надо — время же идет. Тексты устаревают, их стоит адаптировать под реальность. И дети стали быстрее соображать: в два года уже тычут в планшет, нажимают на кнопки.
— Не обидно было: все герои на съемках в шикарных костюмах, а вы — в специальном трико?
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Конек-горбунок"
Кадр из фильма Конек-Горбунок - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Кадр из фильма "Конек-горбунок"
— У меня был облегающий комбинезон, очень даже сексуально смотрелось! Появилась мотивация ходить на тренировки лишний раз. А костюмы на других героях были на самом деле потрясающие, как и декорации.
Вообще, я вспоминал голливудское фэнтези, "Хоббита", фантастические и мистические фильмы. Ведь сколько там всего снято на зеленом экране! А как американские коллеги взаимодействуют с вымышленными персонажами, которые на площадке выглядят просто как точки! Вступают с ними в диалог и очень органично смотрятся.
В России в этом пока мало опыта. Но мы хитростью берем. Наши ребята — режиссер, компьютерщики, оператор — много чего на месте придумывали.
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Паулина Андреева в фильме "Конек-горбунок"

Кадр из фильма Конек-Горбунок
1 из 6

Паулина Андреева в фильме "Конек-горбунок"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Кадр из фильма "Конек-горбунок"

Кадр из фильма Конек-Горбунок
2 из 6

Кадр из фильма "Конек-горбунок"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Сцена из фильма "Конек-горбунок"

Кадр из фильма Конек-Горбунок
3 из 6

Сцена из фильма "Конек-горбунок"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2012)Кадр из фильма "Хоббит: Неожиданное путешествие"
Кадр из фильма Хоббит: Неожиданное путешествие
4 из 6
Кадр из фильма "Хоббит: Неожиданное путешествие"
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2012)
© Фото : Marvel Studios 2019

Сцена из фильма "Мстители: Финал"

Кадр из фильма Мстители: Финал
5 из 6

Сцена из фильма "Мстители: Финал"

© Фото : Marvel Studios 2019
© New Line Cinema (2003)Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля"
Кадр из фильма Властелин колец: Возвращение короля
6 из 6
Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля"
© New Line Cinema (2003)
1 из 6

Паулина Андреева в фильме "Конек-горбунок"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
2 из 6

Кадр из фильма "Конек-горбунок"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
3 из 6

Сцена из фильма "Конек-горбунок"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
4 из 6
Кадр из фильма "Хоббит: Неожиданное путешествие"
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2012)
5 из 6

Сцена из фильма "Мстители: Финал"

© Фото : Marvel Studios 2019
6 из 6
Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля"
© New Line Cinema (2003)
— А как вы в обычное время форму поддерживаете?
— Если не получается выбраться в зал из-за плотного графика, то как минимум делаю зарядку. Но у меня гены хорошие, поэтому требуются небольшие усилия, чтобы держать себя в форме.
— Готовы вы для съемок идти на настоящие жертвы — набрать или сбросить вес, изменить внешность?
— Для кино, работы, роли я пойду на многое. Кажется, на большее, чем для себя самого. Что касается "поправиться" — сейчас пытаюсь это сделать к следующему проекту. Но, если честно, еще больше похудел. Мне будет непросто. А сбросить вес — пожалуйста. Правда, пока такой задачи, к сожалению, нет.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Павел Деревянко во время фотосессии на берегу Балтийского моря на фестивале короткометражного кино "Короче"
Актер Павел Деревянко во время фотосессии на берегу Балтийского моря в рамках фестиваля короткометражного кино Короче - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Павел Деревянко во время фотосессии на берегу Балтийского моря на фестивале короткометражного кино "Короче"
— Что за новый проект?
— Это дебютный игровой фильм Евгения Григорьева, режиссера-документалиста. Рабочее название "Подельники". Съемки — в пяти часах езды от Перми. В глубоких дебрях, где не берет связь. С большим трепетом жду.
— Возвращаясь к сказкам — какие книги вы сами выбирали в детстве?
— Обожал любые сказки: русские, армянские, английские! Читал все, что попадалось в руки: брал у друзей, знакомых. Самая первая моя книга — "Три поросенка". Потом был Пушкин — "Сказка о мертвой царевне". Помню те иллюстрации. Да и до сих пор люблю сказочные истории.
© РИА Новости / Владимир Вдовин / Перейти в фотобанкИллюстрация к сказке "Марья Моревна". Фрагмент
Иллюстрация к сказке Марья Моревна. Фрагмент - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Владимир Вдовин
Перейти в фотобанк
Иллюстрация к сказке "Марья Моревна". Фрагмент
— Как вам кажется, достаточно сейчас детского контента?
— Очень мало. Если сравнить с тем, что было раньше, вообще ничего. Поэтому, когда приходят какие-то предложения о проектах для детей, я всегда отношусь к ним с большим вниманием.
— Это кризис идей, производства или причина в чем-то другом?
— Жизнь изменилась, наверное, к сожалению, есть более важные проблемы.
— Cкоро выходит второй сезон сериала "Дылды". Что вас мотивирует возвращаться к роли в этом шоу?
— Успешный проект, очень зашел людям, собственно, почему нет? Хочется же ассоциироваться с высоким качеством.
© Фото : Канал "СТС"

Деревянко на съемках сериала "Дылды"

Съемки сериала Дылды
1 из 3

Деревянко на съемках сериала "Дылды"

© Фото : Канал "СТС"
© Фото : Канал "СТС"

На съемках сериала "Дылды"

Съемки сериала Дылды
2 из 3

На съемках сериала "Дылды"

© Фото : Канал "СТС"
© Фото : Канал "СТС"Съемки сериала "Дылды"
Съемки сериала Дылды
3 из 3
Съемки сериала "Дылды"
© Фото : Канал "СТС"
1 из 3

Деревянко на съемках сериала "Дылды"

© Фото : Канал "СТС"
2 из 3

На съемках сериала "Дылды"

© Фото : Канал "СТС"
3 из 3
Съемки сериала "Дылды"
© Фото : Канал "СТС"
— Про спорт чаще всего снимают драмы. Насколько комедийный формат правдоподобен?
— В реальности столько всего происходит — порой случаются такие курьезы и странные вещи, мало что уже удивляет.
© Фото : Канал "СТС"Съемки сериала "Дылды"
Съемки сериала Дылды - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : Канал "СТС"
Съемки сериала "Дылды"
— При этом от ролей злодеев тоже не отказываетесь?
— Да, во второй половине февраля приступаем к проекту сериала для одной из платформ. Про темное космическое будущее. В эстетике "Бегущего по лезвию бритвы", стимпанка. Так что это широкое поле для фантазии — как художников, так и актеров. Я буду играть абсолютного злодея, что мне очень нравится.
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