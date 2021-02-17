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https://ria.ru/20210217/potok-1597834913.html
В Германии призвали выставить США счет за задержку "Северного потока — 2"
В Германии призвали выставить США счет за задержку "Северного потока — 2"
Германия вправе требовать от США компенсации за задержку строительства "Северного потока — 2", заявил РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:37
2021-02-17T14:38
allseas
северный поток — 2
петер альтмайер
джо байден
сша
берлин (город)
украина
в мире
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БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Германия вправе требовать от США компенсации за задержку строительства "Северного потока — 2", заявил РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики Штеффен Котре.Так он прокомментировал сообщения о начале переговоров Вашингтона и Берлина по поводу новых возможных санкций в отношении газопровода.По словам депутата, немецкие потребители уже несколько лет переплачивают за топливо, так как не могут получать недорогой газ. Этот счет на несколько миллиардов евро и нужно предъявить американцам, считает депутат. Он уверен, что только с помощью таких шагов "немецкая внешняя политика будет воспринята всерьез".Котре также прокомментировал предложение главы Минэкономики Петера Альтмайера построить в Германии два терминала для американского СПГ и оплатить их подключение из государственных средств. Эту идею депутат назвал "величайшей наглостью в отношении потребителей", подчеркнув, что затраты должны нести те, кто хочет транспортировать американский СПГ."Правительство Германии должно прибегнуть в значительной степени к угрозам, должно оставаться твердым, иначе американцы не изменят позиции", — добавил Котре.Накануне некоторые мировые издания сообщили, что США и Германия начали переговоры по "Северному потоку — 2". По сведениям газеты Wall Street Journal, речь на них идет о санкциях против компаний, участвующих в строительстве, и готовности ввести мораторий на проект. Немецкая Handelsblatt написала о закрытых предложениях американской администрации на случай снятия санкций, в частности о внедрении некоего механизма остановки, который обеспечивал бы транзит газа в случае "нарушений" Россией прав человека.Официальный Берлин факт начала переговоров не подтвердил, отметив, что они довольно долго уже идут в закрытом режиме. По словам осведомленного источника РИА Новости, в переговорах участвуют немецкое и американское профильные министерства.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США, Украина и еще несколько европейских стран активно выступают против строительства. Из-за санкций, введенных США в конце 2019 года, прокладка газопровода прервалась практически на год. В декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, укладку еще двух ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля.
https://ria.ru/20210217/potok-1597790179.html
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сша
берлин (город)
украина
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allseas, северный поток — 2, петер альтмайер, джо байден, сша, берлин (город), украина, в мире

В Германии призвали выставить США счет за задержку "Северного потока — 2"

13:37 17.02.2021 (обновлено: 14:38 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна"
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Германия вправе требовать от США компенсации за задержку строительства "Северного потока — 2", заявил РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики Штеффен Котре.
Так он прокомментировал сообщения о начале переговоров Вашингтона и Берлина по поводу новых возможных санкций в отношении газопровода.
Трубоукладочное судно Фортуна - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 09:56
В МИД оценили перспективы завершения строительства "Северного потока — 2"

"Германии следует ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными мерами и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление. Красная линия будет пересечена, если в ходе переговоров будут сделаны уступки, в результате которых потребители газа заплатят еще больше", — считает Котре.

По словам депутата, немецкие потребители уже несколько лет переплачивают за топливо, так как не могут получать недорогой газ. Этот счет на несколько миллиардов евро и нужно предъявить американцам, считает депутат. Он уверен, что только с помощью таких шагов "немецкая внешняя политика будет воспринята всерьез".
Котре также прокомментировал предложение главы Минэкономики Петера Альтмайера построить в Германии два терминала для американского СПГ и оплатить их подключение из государственных средств. Эту идею депутат назвал "величайшей наглостью в отношении потребителей", подчеркнув, что затраты должны нести те, кто хочет транспортировать американский СПГ.
"Правительство Германии должно прибегнуть в значительной степени к угрозам, должно оставаться твердым, иначе американцы не изменят позиции", — добавил Котре.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 14:19
Глава OMV уверен в скором завершении строительства "Северного потока — 2"
Накануне некоторые мировые издания сообщили, что США и Германия начали переговоры по "Северному потоку — 2". По сведениям газеты Wall Street Journal, речь на них идет о санкциях против компаний, участвующих в строительстве, и готовности ввести мораторий на проект. Немецкая Handelsblatt написала о закрытых предложениях американской администрации на случай снятия санкций, в частности о внедрении некоего механизма остановки, который обеспечивал бы транзит газа в случае "нарушений" Россией прав человека.
Официальный Берлин факт начала переговоров не подтвердил, отметив, что они довольно долго уже идут в закрытом режиме. По словам осведомленного источника РИА Новости, в переговорах участвуют немецкое и американское профильные министерства.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США, Украина и еще несколько европейских стран активно выступают против строительства. Из-за санкций, введенных США в конце 2019 года, прокладка газопровода прервалась практически на год. В декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, укладку еще двух ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 15:16
Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"
 
AllseasСеверный поток — 2Петер АльтмайерДжо БайденСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
 
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