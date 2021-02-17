https://ria.ru/20210217/potok-1597834913.html

В Германии призвали выставить США счет за задержку "Северного потока — 2"

В Германии призвали выставить США счет за задержку "Северного потока — 2"

Германия вправе требовать от США компенсации за задержку строительства "Северного потока — 2", заявил РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:37

2021-02-17T13:37

2021-02-17T14:38

allseas

северный поток — 2

петер альтмайер

джо байден

сша

берлин (город)

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593142117_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07c83c2f31c3e9ebc32cdea817d3064e.jpg

БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Германия вправе требовать от США компенсации за задержку строительства "Северного потока — 2", заявил РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики Штеффен Котре.Так он прокомментировал сообщения о начале переговоров Вашингтона и Берлина по поводу новых возможных санкций в отношении газопровода.По словам депутата, немецкие потребители уже несколько лет переплачивают за топливо, так как не могут получать недорогой газ. Этот счет на несколько миллиардов евро и нужно предъявить американцам, считает депутат. Он уверен, что только с помощью таких шагов "немецкая внешняя политика будет воспринята всерьез".Котре также прокомментировал предложение главы Минэкономики Петера Альтмайера построить в Германии два терминала для американского СПГ и оплатить их подключение из государственных средств. Эту идею депутат назвал "величайшей наглостью в отношении потребителей", подчеркнув, что затраты должны нести те, кто хочет транспортировать американский СПГ."Правительство Германии должно прибегнуть в значительной степени к угрозам, должно оставаться твердым, иначе американцы не изменят позиции", — добавил Котре.Накануне некоторые мировые издания сообщили, что США и Германия начали переговоры по "Северному потоку — 2". По сведениям газеты Wall Street Journal, речь на них идет о санкциях против компаний, участвующих в строительстве, и готовности ввести мораторий на проект. Немецкая Handelsblatt написала о закрытых предложениях американской администрации на случай снятия санкций, в частности о внедрении некоего механизма остановки, который обеспечивал бы транзит газа в случае "нарушений" Россией прав человека.Официальный Берлин факт начала переговоров не подтвердил, отметив, что они довольно долго уже идут в закрытом режиме. По словам осведомленного источника РИА Новости, в переговорах участвуют немецкое и американское профильные министерства.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США, Украина и еще несколько европейских стран активно выступают против строительства. Из-за санкций, введенных США в конце 2019 года, прокладка газопровода прервалась практически на год. В декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, укладку еще двух ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля.

https://ria.ru/20210217/potok-1597790179.html

https://ria.ru/20210216/potok-1597687103.html

https://ria.ru/20210214/potok-1597425465.html

сша

берлин (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, северный поток — 2, петер альтмайер, джо байден, сша, берлин (город), украина, в мире