В Германии призвали выставить США счет за задержку "Северного потока — 2"
13:37 17.02.2021 (обновлено: 14:38 17.02.2021)
БЕРЛИН, 17 фев — РИА Новости. Германия вправе требовать от США компенсации за задержку строительства "Северного потока — 2", заявил РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики Штеффен Котре.
Так он прокомментировал сообщения о начале переговоров Вашингтона и Берлина по поводу новых возможных санкций в отношении газопровода.
"Германии следует ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными мерами и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление. Красная линия будет пересечена, если в ходе переговоров будут сделаны уступки, в результате которых потребители газа заплатят еще больше", — считает Котре.
По словам депутата, немецкие потребители уже несколько лет переплачивают за топливо, так как не могут получать недорогой газ. Этот счет на несколько миллиардов евро и нужно предъявить американцам, считает депутат. Он уверен, что только с помощью таких шагов "немецкая внешняя политика будет воспринята всерьез".
Котре также прокомментировал предложение главы Минэкономики Петера Альтмайера построить в Германии два терминала для американского СПГ и оплатить их подключение из государственных средств. Эту идею депутат назвал "величайшей наглостью в отношении потребителей", подчеркнув, что затраты должны нести те, кто хочет транспортировать американский СПГ.
"Правительство Германии должно прибегнуть в значительной степени к угрозам, должно оставаться твердым, иначе американцы не изменят позиции", — добавил Котре.
Накануне некоторые мировые издания сообщили, что США и Германия начали переговоры по "Северному потоку — 2". По сведениям газеты Wall Street Journal, речь на них идет о санкциях против компаний, участвующих в строительстве, и готовности ввести мораторий на проект. Немецкая Handelsblatt написала о закрытых предложениях американской администрации на случай снятия санкций, в частности о внедрении некоего механизма остановки, который обеспечивал бы транзит газа в случае "нарушений" Россией прав человека.
Официальный Берлин факт начала переговоров не подтвердил, отметив, что они довольно долго уже идут в закрытом режиме. По словам осведомленного источника РИА Новости, в переговорах участвуют немецкое и американское профильные министерства.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США, Украина и еще несколько европейских стран активно выступают против строительства. Из-за санкций, введенных США в конце 2019 года, прокладка газопровода прервалась практически на год. В декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, укладку еще двух ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля.
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