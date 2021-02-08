https://ria.ru/20210208/gazoprovod-1596590299.html

Укладку "Северного потока — 2" в Дании хотят завершить до конца апреля

Укладку "Северного потока — 2" в Дании хотят завершить до конца апреля

Nord Stream 2 AG намерена завершить укладку двух ниток газопровода по проекту "Северный поток — 2" в водах Дании до конца апреля. Об этом говорится в заявлении... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-08T21:07

2021-02-08T21:07

2021-02-09T00:21

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nord stream 2 ag

северный поток — 2

дания

экономика

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Nord Stream 2 AG намерена завершить укладку двух ниток газопровода по проекту "Северный поток — 2" в водах Дании до конца апреля. Об этом говорится в заявлении на сайте Датского агентства по мореплаванию.Как отмечается, строительство у острова Борнхольм будет вестись баржей "Фортуна" при сопровождении судов "Мукран" и "Балтийский исследователь".Представители оператора "Северного потока — 2" в беседе с РИА Новости не стали комментировать точные сроки завершения укладки трубопровода в этом районе, однако пообещали своевременно сообщать о дальнейших шагах.Согласно графику, представленного Датским энергетическим агентством РИА Новости в минувшем месяце, Nord Stream 2 AG планирует стоить газопровод в водах Дании до конца мая, а затем приступить к строительству в немецких водах.В декабре 2020 года "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. Сейчас, по информации оператора "Северного потока — 2", недостроенными остаются порядка 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С Берлином согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая.

https://ria.ru/20210207/kollaps-1596391263.html

https://ria.ru/20210205/potok-1596251101.html

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дания

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, дания, экономика