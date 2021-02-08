Укладку "Северного потока — 2" в Дании хотят завершить до конца апреля
21:07 08.02.2021 (обновлено: 00:21 09.02.2021)
© Nord Stream 2Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре с северной стороны от моста Большой Бельт в Дании
© Nord Stream 2
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Nord Stream 2 AG намерена завершить укладку двух ниток газопровода по проекту "Северный поток — 2" в водах Дании до конца апреля. Об этом говорится в заявлении на сайте Датского агентства по мореплаванию.
Как отмечается, строительство у острова Борнхольм будет вестись баржей "Фортуна" при сопровождении судов "Мукран" и "Балтийский исследователь".
Представители оператора "Северного потока — 2" в беседе с РИА Новости не стали комментировать точные сроки завершения укладки трубопровода в этом районе, однако пообещали своевременно сообщать о дальнейших шагах.
Согласно графику, представленного Датским энергетическим агентством РИА Новости в минувшем месяце, Nord Stream 2 AG планирует стоить газопровод в водах Дании до конца мая, а затем приступить к строительству в немецких водах.
В декабре 2020 года "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии. Сейчас, по информации оператора "Северного потока — 2", недостроенными остаются порядка 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С Берлином согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая.
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