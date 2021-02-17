https://ria.ru/20210217/postradavshie-1597774415.html

Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30

Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30

Порядка 30 человек пострадали, восемь из них госпитализированы, в результате протестов и столкновений с полицией в испанских городах, сообщает служба скорой... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T03:58

2021-02-17T03:58

2021-02-17T03:58

жирона

хавьер бардем

педро альмодовар

сша

испания

мадрид

в мире

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МАДРИД, 17 фев – РИА Новости. Порядка 30 человек пострадали, восемь из них госпитализированы, в результате протестов и столкновений с полицией в испанских городах, сообщает служба скорой помощи.Во вторник вечером в ряде испанских городов прошли митинги в поддержку арестованного утром того же дня рэпера Пабло Аселя. В ряде городов Каталонии – Жироне, Льейде, Вике, Реусе - радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами. Стражи правопорядка применили дубинки и резиновые пули. Столкновения с полицией также произошли в Валенсии. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.По данным службы, пострадавшие были в Барселоне, Льейде, Реусе, Жироне, Вике. Большинство травм оценивается как легкие, один человек находится в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших есть представители сил правопорядка.В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма были вызваны упоминаниями в текстах Аселя организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в ЕС и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.В итоге рэпер был приговорен к девяти месяцам заключения. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597745580.html

жирона

сша

испания

мадрид

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жирона, хавьер бардем, педро альмодовар, сша, испания, мадрид, в мире