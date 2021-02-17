https://ria.ru/20210217/porcha-1597787043.html

В Петербурге задержали женщину, "снявшую порчу" за миллион рублей

В Петербурге задержали женщину, "снявшую порчу" за миллион рублей

Полиция задержала в Петербурге женщину, которая под предлогом врачевания и снятия порчи похитила у жителя Ленинградской области более 1 миллиона рублей,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:34

2021-02-17T09:34

2021-02-17T09:34

россия

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Полиция задержала в Петербурге женщину, которая под предлогом врачевания и снятия порчи похитила у жителя Ленинградской области более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, "37-летняя неработающая представительница кочевого народа" была задержана 16 февраля у дома 55 по Ленинскому проспекту.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

https://realty.ria.ru/20210203/moshennichestvo-1595869809.html

россия

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия