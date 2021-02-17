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В Петербурге задержали женщину, "снявшую порчу" за миллион рублей
В Петербурге задержали женщину, "снявшую порчу" за миллион рублей
Полиция задержала в Петербурге женщину, которая под предлогом врачевания и снятия порчи похитила у жителя Ленинградской области более 1 миллиона рублей,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:34
2021-02-17T09:34
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Полиция задержала в Петербурге женщину, которая под предлогом врачевания и снятия порчи похитила у жителя Ленинградской области более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, "37-летняя неработающая представительница кочевого народа" была задержана 16 февраля у дома 55 по Ленинскому проспекту.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
https://realty.ria.ru/20210203/moshennichestvo-1595869809.html
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россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали женщину, "снявшую порчу" за миллион рублей

09:34 17.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Полиция задержала в Петербурге женщину, которая под предлогом врачевания и снятия порчи похитила у жителя Ленинградской области более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейскими задержана "целительница", заработавшая на своих обрядах миллион рублей", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, "37-летняя неработающая представительница кочевого народа" была задержана 16 февраля у дома 55 по Ленинскому проспекту.
"Злоумышленница подозревается в том, что в период с 2018 года по 1 февраля 2021 года под предлогом врачевания и снятия порчи совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 миллиона рублей у 54-летнего жителя Лужского района Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
 
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