Орлов: в СФ обсудили не только вопросы региона, но и Дальнего Востока
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что делегация Амурской области вынесла на обсуждение в Совете Федерации вопросы, касающиеся не только региона, но и других дальневосточных субъектов: механизмы поддержки инвестпроектов и газификацию.
Дни Амурской области проходят в Совете Федерации 15-17 февраля.
15 января, 12:31На севере Амурской области ожидаются морозы до 45 градусов
"На комитеты Совета Федерации мы вынесли вопросы, которые касаются не только нашего региона, но и дальневосточных субъектов для выработки методологических подходов. Одна из тем - новые правила и механизмы поддержки новых инвестпроектов. Также вопрос газификации территорий – эти мероприятия очень затратны. Сейчас отсутствуют единые для всех регионов правила, каждый регион самостоятельно определяет регионального оператора, изыскивает финансирование. Учитывая отсутствие опыта у регионов, компаний с соответствующей квалификацией, в целом газификация внутри субъектов идёт крайне медленными темпами. Это в свою очередь создает социальную напряжённость, формирует негативное отношение к реализации масштабных проектов международного уровня. В этом вопросе нам необходима федеральная поддержка", - сообщил Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
В Совфеде прошло заседание комитета по экономической политике, на котором рассмотрели инвестиционный капитал и инфраструктурное развитие Амурской области. Орлов отметил, что в регионе открываются новые возможности для инвесторов, развивается сельское хозяйство и новые высокотехнологичные отрасли экономики, Приамурье занимает третье место по темпу экономического развития среди российских регионов, область второй год подряд входит в десятку лучших регионов по привлечению инвестиций. В 2020 году оценочный объем инвестиций составил 322 миллиарда рублей.
Близость границы с КНР позволяет региону реализовывать международные проекты, один из них – строительство международного автомобильного моста через реку Амур Благовещенск-Хэйхэ.
"В этом году планируем открыть движение грузов. Не менее амбициозный проект – первая в мире трансграничная канатная дорога, связывающая две страны. Реализация этого проекта позволила привлечь дополнительные инвестиции в туристическую инфраструктуру", - цитирует правительство Орлова.
Глава Приамурья озвучил в Совфеде вопрос финансирования дорожного строительства в регионе, он обратил внимание, что региональные дороги Приамурья не финансируются из федерального бюджета. Инструментальная диагностика дорог, проведенная в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина, показала, что требованиями безопасности соответствуют только 33,2% из них.
24 декабря 2020, 09:40В Амурской области зафиксировали цены на подсолнечное масло и сахар
"Данный показатель принят Минтрансом РФ и будет закреплён федеральным проектом. Несмотря на это, финансирование в 2021 году в федеральном бюджете не предусмотрено. Для выполнения указа президента №204 в части увеличения доли региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям до 50%, к 2024 году Амурской области необходимо привести в норматив 880 км. Для этого необходимо дополнительно не менее 12 млрд рублей (3 млрд рублей ежегодно)", - объяснил Орловв.
В итоге предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральный проект "Дорожная сеть", предусматривающих увеличение финансирования для Амурской области. Сенаторы также предложили правительству РФ ускорить внесение изменений в федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" в части наделения собственника Единой системы газоснабжения функциями федерального оператора газификации и финансирования мероприятий по газификации за счёт средств "Газпрома". Ещё одно предложение касается инвестиций - Минфину и Минэконому РФ предложено скорректировать понятие "создание отдельного юридического лица для реализации инвестиционных проектов", Амурскую область сенаторы предложили сделать пилотным регионом, где будет применяться это нововведение.