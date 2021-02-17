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https://ria.ru/20210217/orlov-1597867467.html
Орлов: в СФ обсудили не только вопросы региона, но и Дальнего Востока
Орлов: в СФ обсудили не только вопросы региона, но и Дальнего Востока
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что делегация Амурской области вынесла на обсуждение в Совете Федерации вопросы, касающиеся не только региона, РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:07
2021-02-17T16:07
россия
василий орлов
газпром
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
амурская область
китай
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что делегация Амурской области вынесла на обсуждение в Совете Федерации вопросы, касающиеся не только региона, но и других дальневосточных субъектов: механизмы поддержки инвестпроектов и газификацию.Дни Амурской области проходят в Совете Федерации 15-17 февраля.В Совфеде прошло заседание комитета по экономической политике, на котором рассмотрели инвестиционный капитал и инфраструктурное развитие Амурской области. Орлов отметил, что в регионе открываются новые возможности для инвесторов, развивается сельское хозяйство и новые высокотехнологичные отрасли экономики, Приамурье занимает третье место по темпу экономического развития среди российских регионов, область второй год подряд входит в десятку лучших регионов по привлечению инвестиций. В 2020 году оценочный объем инвестиций составил 322 миллиарда рублей.Близость границы с КНР позволяет региону реализовывать международные проекты, один из них – строительство международного автомобильного моста через реку Амур Благовещенск-Хэйхэ.Глава Приамурья озвучил в Совфеде вопрос финансирования дорожного строительства в регионе, он обратил внимание, что региональные дороги Приамурья не финансируются из федерального бюджета. Инструментальная диагностика дорог, проведенная в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина, показала, что требованиями безопасности соответствуют только 33,2% из них.В итоге предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральный проект "Дорожная сеть", предусматривающих увеличение финансирования для Амурской области. Сенаторы также предложили правительству РФ ускорить внесение изменений в федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" в части наделения собственника Единой системы газоснабжения функциями федерального оператора газификации и финансирования мероприятий по газификации за счёт средств "Газпрома". Ещё одно предложение касается инвестиций - Минфину и Минэконому РФ предложено скорректировать понятие "создание отдельного юридического лица для реализации инвестиционных проектов", Амурскую область сенаторы предложили сделать пилотным регионом, где будет применяться это нововведение.
https://ria.ru/20210115/moroz-1593172463.html
https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593165228.html
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амурская область
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россия, василий орлов, газпром, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, амурская область, китай, экономика

Орлов: в СФ обсудили не только вопросы региона, но и Дальнего Востока

16:07 17.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что делегация Амурской области вынесла на обсуждение в Совете Федерации вопросы, касающиеся не только региона, но и других дальневосточных субъектов: механизмы поддержки инвестпроектов и газификацию.
Дни Амурской области проходят в Совете Федерации 15-17 февраля.
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"На комитеты Совета Федерации мы вынесли вопросы, которые касаются не только нашего региона, но и дальневосточных субъектов для выработки методологических подходов. Одна из тем - новые правила и механизмы поддержки новых инвестпроектов. Также вопрос газификации территорий – эти мероприятия очень затратны. Сейчас отсутствуют единые для всех регионов правила, каждый регион самостоятельно определяет регионального оператора, изыскивает финансирование. Учитывая отсутствие опыта у регионов, компаний с соответствующей квалификацией, в целом газификация внутри субъектов идёт крайне медленными темпами. Это в свою очередь создает социальную напряжённость, формирует негативное отношение к реализации масштабных проектов международного уровня. В этом вопросе нам необходима федеральная поддержка", - сообщил Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
В Совфеде прошло заседание комитета по экономической политике, на котором рассмотрели инвестиционный капитал и инфраструктурное развитие Амурской области. Орлов отметил, что в регионе открываются новые возможности для инвесторов, развивается сельское хозяйство и новые высокотехнологичные отрасли экономики, Приамурье занимает третье место по темпу экономического развития среди российских регионов, область второй год подряд входит в десятку лучших регионов по привлечению инвестиций. В 2020 году оценочный объем инвестиций составил 322 миллиарда рублей.
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Близость границы с КНР позволяет региону реализовывать международные проекты, один из них – строительство международного автомобильного моста через реку Амур Благовещенск-Хэйхэ.
"В этом году планируем открыть движение грузов. Не менее амбициозный проект – первая в мире трансграничная канатная дорога, связывающая две страны. Реализация этого проекта позволила привлечь дополнительные инвестиции в туристическую инфраструктуру", - цитирует правительство Орлова.
Глава Приамурья озвучил в Совфеде вопрос финансирования дорожного строительства в регионе, он обратил внимание, что региональные дороги Приамурья не финансируются из федерального бюджета. Инструментальная диагностика дорог, проведенная в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина, показала, что требованиями безопасности соответствуют только 33,2% из них.
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"Данный показатель принят Минтрансом РФ и будет закреплён федеральным проектом. Несмотря на это, финансирование в 2021 году в федеральном бюджете не предусмотрено. Для выполнения указа президента №204 в части увеличения доли региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям до 50%, к 2024 году Амурской области необходимо привести в норматив 880 км. Для этого необходимо дополнительно не менее 12 млрд рублей (3 млрд рублей ежегодно)", - объяснил Орловв.
В итоге предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральный проект "Дорожная сеть", предусматривающих увеличение финансирования для Амурской области. Сенаторы также предложили правительству РФ ускорить внесение изменений в федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" в части наделения собственника Единой системы газоснабжения функциями федерального оператора газификации и финансирования мероприятий по газификации за счёт средств "Газпрома". Ещё одно предложение касается инвестиций - Минфину и Минэконому РФ предложено скорректировать понятие "создание отдельного юридического лица для реализации инвестиционных проектов", Амурскую область сенаторы предложили сделать пилотным регионом, где будет применяться это нововведение.
 
РоссияВасилий ОрловГазпромСовет Федерации РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинАмурская областьКитайЭкономика
 
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