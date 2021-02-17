https://ria.ru/20210217/orlov-1597867467.html

Орлов: в СФ обсудили не только вопросы региона, но и Дальнего Востока

Орлов: в СФ обсудили не только вопросы региона, но и Дальнего Востока

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что делегация Амурской области вынесла на обсуждение в Совете Федерации вопросы, касающиеся не только региона, РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:07

2021-02-17T16:07

2021-02-17T16:07

россия

василий орлов

газпром

совет федерации рф

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

амурская область

китай

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что делегация Амурской области вынесла на обсуждение в Совете Федерации вопросы, касающиеся не только региона, но и других дальневосточных субъектов: механизмы поддержки инвестпроектов и газификацию.Дни Амурской области проходят в Совете Федерации 15-17 февраля.В Совфеде прошло заседание комитета по экономической политике, на котором рассмотрели инвестиционный капитал и инфраструктурное развитие Амурской области. Орлов отметил, что в регионе открываются новые возможности для инвесторов, развивается сельское хозяйство и новые высокотехнологичные отрасли экономики, Приамурье занимает третье место по темпу экономического развития среди российских регионов, область второй год подряд входит в десятку лучших регионов по привлечению инвестиций. В 2020 году оценочный объем инвестиций составил 322 миллиарда рублей.Близость границы с КНР позволяет региону реализовывать международные проекты, один из них – строительство международного автомобильного моста через реку Амур Благовещенск-Хэйхэ.Глава Приамурья озвучил в Совфеде вопрос финансирования дорожного строительства в регионе, он обратил внимание, что региональные дороги Приамурья не финансируются из федерального бюджета. Инструментальная диагностика дорог, проведенная в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина, показала, что требованиями безопасности соответствуют только 33,2% из них.В итоге предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральный проект "Дорожная сеть", предусматривающих увеличение финансирования для Амурской области. Сенаторы также предложили правительству РФ ускорить внесение изменений в федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" в части наделения собственника Единой системы газоснабжения функциями федерального оператора газификации и финансирования мероприятий по газификации за счёт средств "Газпрома". Ещё одно предложение касается инвестиций - Минфину и Минэконому РФ предложено скорректировать понятие "создание отдельного юридического лица для реализации инвестиционных проектов", Амурскую область сенаторы предложили сделать пилотным регионом, где будет применяться это нововведение.

https://ria.ru/20210115/moroz-1593172463.html

https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593165228.html

https://ria.ru/20201224/tseny-1590680138.html

россия

амурская область

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий орлов, газпром, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, амурская область, китай, экономика