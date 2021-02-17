https://ria.ru/20210217/nikab-1597760150.html

Запрет для мусульман вскрыл главное противоречие Европы

Запрет для мусульман вскрыл главное противоречие Европы

В Швейцарии спорят о запрете никаба — исламского одеяния, полностью закрывающего тело и лицо женщины. Сторонники жесткой меры говорят о необходимости... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T08:00

2021-02-17T08:00

2021-02-17T08:10

религия и мировоззрение

россия

европарламент

эммануэль макрон

аналитика - религия и мировоззрение

европейский суд

российская академия наук

франция

норвегия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/103373/76/1033737612_0:75:2953:1736_1920x0_80_0_0_bf6506de5fcba18ced4f77e4811e546f.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Олег Налисник. В Швейцарии спорят о запрете никаба — исламского одеяния, полностью закрывающего тело и лицо женщины. Сторонники жесткой меры говорят о необходимости "культурной интеграции" стремительно растущей мусульманской общины. Противники же — о дискриминации и "двойных стандартах" европейской демократии. Чем опасно острое противоречие в сердце Европы, разбирался корреспондент РИА Новости.Либо деньги, либо спокойствие"Тихая гавань" и "центр роскоши" — Женева десятилетиями привлекает состоятельных людей со всего мира. Здесь же расположены штаб-квартиры крупнейших международных организаций. Город обеспечивает одну из важнейших статей бюджета Швейцарии — туризм, а это шестая часть казны федеративной республики.Но источник денег сейчас под угрозой: на днях об этом говорила министр юстиции Карин Келлер-Зуттер. Причина — законопроект о запрете никаба на всей территории страны.В отличие от хиджаба, закрывающего волосы, никаб прячет от взглядов все тело. Голова женщины должна быть покрыта — это правило восходит к Корану. Вот только мусульмане до сих пор спорят, о чем речь: только ли о волосах или о всей голове, включая лицо; попадают ли под запрет и глаза. В зависимости от страны или отдельной общины мусульманкам где-то предписывают носить никаб, а где-то достаточно хиджаба — например, в России. Большинство авторитетных исламских богословов говорят, что никаб — скорее национальная, нежели религиозная традиция.Но коренных европейцев эти тонкости не волнуют. С конца первого десятилетия XXI века в разных странах то и дело спорят о том, допустимо ли носить характерную мусульманскую одежду. Мол, она мешает последователям ислама стать полноценными членами общества.Так сейчас рассуждают и швейцарские законодатели. Никаб уже запретили в некоторых кантонах. Теперь вопрос хотят решить повсеместно, поэтому в начале марта проведут референдум. Основной аргумент против никаба — меры безопасности. Большинство терактов в Европе, по мнению сторонников запрета, совершили именно смертницы в такой одежде. По этой причине ее не разрешают носить даже в некоторых мусульманских странах — например, в Тунисе и Марокко.Оппоненты парируют: во-первых, мера идет вразрез с фундаментальным правом на свободу вероисповедания. Уж кому, как не Швейцарии, где находится штаб-квартира Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, не знать об этом.Во-вторых, никаб в стране — редкость. "В Швейцарии нет проблем с закрытым лицом. Здесь всего около 20-30 процентов женщин носят такую одежду", — уверяет местный министр юстиции. Речь идет, разумеется, не о туристах и недавно прибывших семьях мигрантов, а о гражданах республики.Страх европейцевЗаявление министра не сильно успокоило швейцарцев. За последнее десятилетие, по данным социологов, доля мусульманского населения выросла с пяти процентов почти до 15. Такими темпами, по прогнозам демографов, к концу века страна будет почти полностью исламской.Это особенно беспокоит коренных жителей. Согласно опросам, около 65 процентов не хотят, чтобы исламская религия получила статус официальной — как протестантизм и католицизм. И более 80 процентов волнуются за "будущее христианских ценностей".Встревожены швейцарцы и новостями об участии сограждан в сирийской войне на стороне террористов. Особенно после громкого случая в 2016-м, когда спецслужбы вычислили среди боевиков 73 человека со швейцарскими паспортами.Радикалов находят и в самой Швейцарии. Время от времени полицейские устраивают облавы на подпольные мечети. Сколько их на самом деле — неизвестно. В стране всего четыре полноценные молельни. А после запрета на минареты в 2009-м мусульмане не афишируют места совершения обрядов. Как и источники финансирования, что раздражает местные власти.И конечно, больше всего швейцарцев беспокоит фактическое отсутствие границ с Францией. Осенью там снова произошла серия громких терактов.А ведь именно эта страна одной из первых, еще в 2010-м, запретила мусульманкам закрывать лицо. Тогда президент Николя Саркози объяснил жесткую меру "стремлением интегрировать мусульман в секулярное общество". И пообещал реформировать исламскую религию, сделав ее "более близкой к европейским ценностям".Спустя десять лет об этом же говорит нынешний глава государства Эммануэль Макрон. То есть пока запрет не помог. Напротив, верующие озлобились. И немалая их часть не поддерживает инициативы властей."Мы — свидетели исламизации Европы, включая Бельгию, Францию, Германию и Швецию. Мусульмане живут в закрытых сообществах, в основном в пригородах, которые де-факто не подчиняются законам страны. В этих общинах действует закон шариата, и в соответствии с ним семьи платят исламские налоги", — заявила в обращении к властям стран ЕС депутат Европарламента Эльжбета Крук.Согласно отчету Генерального управления внутренней безопасности Франции (DGSI), целых 150 городских районов контролируют исламские фундаменталисты. У полицейских практически нет туда доступа. Войти в запретные зоны они могут только под защитой армии.Катализатором конфликтов между европейцами и мусульманами во многих случаях выступает именно никаб. Помимо Франции, его запретили носить в Бельгии, Австрии, Дании, Латвии и Болгарии. Частичный запрет (в ряде ситуаций) действует в Германии, Нидерландах и Норвегии.ПарадоксЕвропейское общество до сих пор далеко от единого мнения о том, как именно интегрировать быстро растущую мусульманскую общину, что способствует этому процессу, а что нет. И вопрос о никабе — яркий тому пример. Об этом свидетельствует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску против запрета на такую одежду во Франции. В 2014 году суд вынес неоднозначное постановление. С одной стороны, признал, что мера не влияет на "степень общественной безопасности", а с другой — назвал никаб нарушением принципов светского государства.С той поры дискуссия не утихла. С началом пандемии у верующих появилась надежда, что власти передумают. Мусульманские правозащитники говорили: необходимость носить медицинские маски продемонстрирует европейцам, что "закрытое лицо не мешает социализации".Однако на деле произошло обратное. Мусульманок во Франции и Бельгии обложили двойным штрафом — за то, что ходят без маски (135 евро), и за одежду, закрывающую лицо(150 евро). Тогда последователи ислама заговорили о двойных стандартах."Эти меры (обязательное использование масок. — Прим. ред.) должны были расширить права мусульманских женщин, которые хотят носить никаб. Но, что парадоксально, в конечном итоге ограничили их возможности", — возмущалась в беседе с телеканалом Euronews представитель Европейского форума мусульманских женщин Санджа Билич.Тем самым пандемия лишь усилила противоречие между мусульманами и светскими властями. По мнению религиоведа Романа Лункина, руководителя Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, разрешить ситуацию почти невозможно."В результате Европа, которая неосторожно обращается с верующими, получит новое, причем интегрированное в общество, мусульманское подполье", — прогнозирует он.Кроме того, он полагает, что очередная жесткая мера срикошетит по другим религиозным группам. Они тоже недовольны политикой светских властей. Иудеи, например, оспаривают запреты на шхиту (ритуальный убой животных) и обрезание несовершеннолетних. А христиане против закрытия храмов."Суть в том, что стремление ограничить формы религиозного самовыражения объясняется чисто идеологическими мотивами. В решениях властей присутствует антирелигиозный подтекст", — уверен эксперт.Каждый такой шаг лишь нагнетает ситуацию. И запрет никаба в Швейцарии может стать катализатором куда более острого конфликта.

https://ria.ru/20201216/reforma-1589399048.html

россия

франция

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европарламент, эммануэль макрон, аналитика - религия и мировоззрение, европейский суд, российская академия наук, франция, норвегия, николя саркози, в мире