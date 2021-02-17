Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/neft--1597675231.html
Новая волна: предсказан пятый нефтяной суперцикл
Новая волна: предсказан пятый нефтяной суперцикл
Пока все гадают, как быстро восстановится спрос на нефть, рухнувший из-за пандемии, и на сколько способны подняться котировки, эксперты одного из крупнейших... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T08:00
2021-02-17T08:06
goldman sachs group
центральный банк рф (цб рф)
brent
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683566_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_0743693d4fb421b6c011931c2e9a6ad5.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Наталья Дембинская. Пока все гадают, как быстро восстановится спрос на нефть, рухнувший из-за пандемии, и на сколько способны подняться котировки, эксперты одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase заявили: на сырьевых рынках уже начался суперцикл роста — пятый за последние сто лет. Что это значит для мировой экономики, разбиралось РИА Новости. Хрупкое восстановлениеВ 2020-м нефтяная отрасль пережила несколько волн падения. Сказался комплекс факторов, главные из которых — перепроизводство сырья при резком сокращении спроса, а также пандемия и локдаун. В марте нефть подешевела более чем в два раза. Однако в конце осени рынок получил мощный импульс — новости об успешных испытаниях западных вакцин, исход президентских выборов в США. Джо Байден — сторонник зеленых технологий и, в отличие от Дональда Трампа, не собирается поддерживать американских нефтяников. Уже к январю котировки достигли максимума за восемь месяцев. Рост продолжился на фоне очередных решений ОПЕК+ по ограничению добычи. В результате сейчас нефть покупают по 63 доллара за баррель.Такая динамика явно указывает на то, что отрасль восстанавливается и условия для дальнейшего подъема складываются — в первую очередь за счет оживления спроса в азиатских странах, где не спешат переходить на зеленую энергетику.А ведь еще месяц назад прогнозы были сдержанными — из-за нестабильной ситуации. Так, международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что ждет положительных сдвигов лишь при условии быстрой вакцинации. Но и в этом случае, подчеркивали аналитики, улучшения будут умеренными.Пятый кругОднако, как заявили в начале февраля экономисты крупного инвестбанка JP Morgan Chase, на рынке сырьевых товаров уже начался новый суперцикл роста. Указывают на следующие признаки: скачок цен на сельскохозяйственную продукцию, металлы и то, что нефть — выше 50 долларов за баррель. За последние сто лет на товарно-сырьевом рынке было четыре суперцикла. Последний стартовал в 1996-м, и его пик после 12 лет роста пришелся на 2008-й. Помог экономический подъем Китая — главного потребителя углеводородов в мире. А нынешний обусловлен постпандемическим восстановлением, "сверхмягкой" денежно-кредитной и бюджетной политикой (сверхнизкие ставки, бюджетные стимулы центробанков разных стран), слабым долларом, ускорением инфляции и агрессивной экологической политикой. В то же время ситуация схожа с серединой нулевых: котировки на сырьевых рынках — на многолетних максимумах. К примеру, после того как Китай по-крупному закупился кукурузой и соей, цены на эти сельхозкультуры в США бьют рекорды. А сокращение глобальных запасов вызывает опасения дефицита. Платина и медь тоже на пике. Как отмечает Джон Карузо, старший управляющий активами RJO Futures, спрос на платину опережает предложение, запасы меди приблизились к десятилетнему минимуму на Лондонской бирже металлов и Comex.Нефть демонстрирует "уверенный выход из глубин пандемии, поскольку глобальный переизбыток предложения сокращается", — отмечает Bloomberg. Еще один существенный фактор, по мнению JP Morgan, — борьба с изменением климата, способная ограничить добычу нефти и повысить спрос на металлы, необходимые для создания инфраструктуры возобновляемых источников энергии, а также производства аккумуляторов и электромобилей.Устойчивый трендДолгосрочный бум на рынке сырья более чем вероятен, поскольку Уолл-Стрит делает ставку на быстрое восстановление экономики после пандемии и хеджирует инфляцию.Роста цен на товарном рынке ждут не только в JP Morgan Chase, но и в таких финансовых гигантах, как Goldman Sachs Group, Bank of America, Ospraie Management. Аргументы те же — масштабные стимулирующие программы для поддержки экономики и массовая вакцинация. В частности, в Goldman Sachs для нефти Brent в четвертом квартале предсказывают 65 долларов за баррель. При этом зимой потребление сократится на три миллиона баррелей в сутки, что лишь частично компенсирует спрос на отопление и закупки Китая. "Но зимние проблемы — только небольшое препятствие на пути к нормализации, как и вторая волна коронавируса", — уверяют аналитики.Bank of America (BofA) говорит о 60 долларах к концу полугодия. Спрос на топливо, обеспечивающий более половины мирового потребления нефти, создаст дефицит в 1,6 миллиона баррелей в сутки, полагают в BofA. ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) также прогнозируют, что во второй половине года спрос будет расти быстрее добычи и это "сократит запасы" избыточной нефти, скопившейся с начала пандемии. В Citigroup к концу года обещают 70 долларов за Brent и 68 за WTI. Сокращение добычи производителями во главе с Саудовской Аравией помогает расчистить рекордные запасы, а спрос выглядит лучше, чем ожидали.
https://ria.ru/20210210/neft-1596689283.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683566_142:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_681f6a70c2291cc16652b3df71ea70f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
goldman sachs group, центральный банк рф (цб рф), brent, экономика

Новая волна: предсказан пятый нефтяной суперцикл

08:00 17.02.2021 (обновлено: 08:06 17.02.2021)
 
© REUTERS / Brendan Mcdermid/File PhotoТорги на Нью-Йоркской фондовой бирже
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© REUTERS / Brendan Mcdermid/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Наталья Дембинская. Пока все гадают, как быстро восстановится спрос на нефть, рухнувший из-за пандемии, и на сколько способны подняться котировки, эксперты одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase заявили: на сырьевых рынках уже начался суперцикл роста — пятый за последние сто лет. Что это значит для мировой экономики, разбиралось РИА Новости.

Хрупкое восстановление

В 2020-м нефтяная отрасль пережила несколько волн падения. Сказался комплекс факторов, главные из которых — перепроизводство сырья при резком сокращении спроса, а также пандемия и локдаун. В марте нефть подешевела более чем в два раза. Однако в конце осени рынок получил мощный импульс — новости об успешных испытаниях западных вакцин, исход президентских выборов в США. Джо Байден — сторонник зеленых технологий и, в отличие от Дональда Трампа, не собирается поддерживать американских нефтяников. Уже к январю котировки достигли максимума за восемь месяцев. Рост продолжился на фоне очередных решений ОПЕК+ по ограничению добычи. В результате сейчас нефть покупают по 63 доллара за баррель.
Такая динамика явно указывает на то, что отрасль восстанавливается и условия для дальнейшего подъема складываются — в первую очередь за счет оживления спроса в азиатских странах, где не спешат переходить на зеленую энергетику.
А ведь еще месяц назад прогнозы были сдержанными — из-за нестабильной ситуации. Так, международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что ждет положительных сдвигов лишь при условии быстрой вакцинации. Но и в этом случае, подчеркивали аналитики, улучшения будут умеренными.

Пятый круг

Однако, как заявили в начале февраля экономисты крупного инвестбанка JP Morgan Chase, на рынке сырьевых товаров уже начался новый суперцикл роста. Указывают на следующие признаки: скачок цен на сельскохозяйственную продукцию, металлы и то, что нефть — выше 50 долларов за баррель.
За последние сто лет на товарно-сырьевом рынке было четыре суперцикла. Последний стартовал в 1996-м, и его пик после 12 лет роста пришелся на 2008-й. Помог экономический подъем Китая — главного потребителя углеводородов в мире. А нынешний обусловлен постпандемическим восстановлением, "сверхмягкой" денежно-кредитной и бюджетной политикой (сверхнизкие ставки, бюджетные стимулы центробанков разных стран), слабым долларом, ускорением инфляции и агрессивной экологической политикой.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонитор с интерактивными онлайн-графиками курса доллара, евро, нефти. Март 2020 года
Монитор с интерактивными онлайн графиками курса доллара, евро, нефти - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Монитор с интерактивными онлайн-графиками курса доллара, евро, нефти. Март 2020 года
В то же время ситуация схожа с серединой нулевых: котировки на сырьевых рынках — на многолетних максимумах. К примеру, после того как Китай по-крупному закупился кукурузой и соей, цены на эти сельхозкультуры в США бьют рекорды. А сокращение глобальных запасов вызывает опасения дефицита.
Платина и медь тоже на пике. Как отмечает Джон Карузо, старший управляющий активами RJO Futures, спрос на платину опережает предложение, запасы меди приблизились к десятилетнему минимуму на Лондонской бирже металлов и Comex.
Нефть демонстрирует "уверенный выход из глубин пандемии, поскольку глобальный переизбыток предложения сокращается", — отмечает Bloomberg.
Еще один существенный фактор, по мнению JP Morgan, — борьба с изменением климата, способная ограничить добычу нефти и повысить спрос на металлы, необходимые для создания инфраструктуры возобновляемых источников энергии, а также производства аккумуляторов и электромобилей.

Устойчивый тренд

Долгосрочный бум на рынке сырья более чем вероятен, поскольку Уолл-Стрит делает ставку на быстрое восстановление экономики после пандемии и хеджирует инфляцию.
Роста цен на товарном рынке ждут не только в JP Morgan Chase, но и в таких финансовых гигантах, как Goldman Sachs Group, Bank of America, Ospraie Management. Аргументы те же — масштабные стимулирующие программы для поддержки экономики и массовая вакцинация.
© AP Photo / Richard Drew, FileВывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США
Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Richard Drew, File
Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США
В частности, в Goldman Sachs для нефти Brent в четвертом квартале предсказывают 65 долларов за баррель. При этом зимой потребление сократится на три миллиона баррелей в сутки, что лишь частично компенсирует спрос на отопление и закупки Китая. "Но зимние проблемы — только небольшое препятствие на пути к нормализации, как и вторая волна коронавируса", — уверяют аналитики.
Bank of America (BofA) говорит о 60 долларах к концу полугодия. Спрос на топливо, обеспечивающий более половины мирового потребления нефти, создаст дефицит в 1,6 миллиона баррелей в сутки, полагают в BofA. ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) также прогнозируют, что во второй половине года спрос будет расти быстрее добычи и это "сократит запасы" избыточной нефти, скопившейся с начала пандемии.
В Citigroup к концу года обещают 70 долларов за Brent и 68 за WTI. Сокращение добычи производителями во главе с Саудовской Аравией помогает расчистить рекордные запасы, а спрос выглядит лучше, чем ожидали.
Оператор комплекса переработки нефти Евро+ Московского нефтеперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:00
Движение вверх: как долго будет дорожать нефть
 
Goldman Sachs GroupЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)BrentЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния