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https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597894833.html
Минюст назвал требование ЕСПЧ освободить Навального неправомерным
Минюст назвал требование ЕСПЧ освободить Навального неправомерным
Глава Минюста Константин Чуйненко назвал требование Европейского суда по правам человека освободить Алексея Навального заведомо невыполнимым, поскольку в... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T18:15
2021-02-17T20:12
европейский суд по правам человека
совет европы
константин чуйченко
россия
алексей навальный
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Минюста Константин Чуйненко назвал требование Европейского суда по правам человека освободить Алексея Навального заведомо невыполнимым, поскольку в соответствии с российским законодательством для этого нет оснований.Страсбургский суд 16 февраля 2021 года постановил согласно правилу 39 регламента суда призвать российское правительство освободить Алексея Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".Чуйченко отметил, что требование ЕСПЧ беспрецедентно по нескольким причинам."Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение", — сказал он журналистам.По его словам, европейские судьи понимали все эти обстоятельства и приняли явно политическое решение, которое может только осложнить отношения с институтами Совета Европы.Министр подчеркнул, что выполнение этого постановления стало бы проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности самого ЕСПЧ — обеспечению верховенства закона.Симоновский районный суд Москвы 2 февраля отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный. На этом настаивала ФСИН. По данным ведомства, осужденный нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметившись в инспекции в срок, и получал многочисленные административные наказания.Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный.Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html
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европейский суд по правам человека, совет европы, константин чуйченко, россия, алексей навальный

Минюст назвал требование ЕСПЧ освободить Навального неправомерным

18:15 17.02.2021 (обновлено: 20:12 17.02.2021)
 
© AFP 2021 / Frederick Florin Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© AFP 2021 / Frederick Florin
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Минюста Константин Чуйненко назвал требование Европейского суда по правам человека освободить Алексея Навального заведомо невыполнимым, поскольку в соответствии с российским законодательством для этого нет оснований.
Страсбургский суд 16 февраля 2021 года постановил согласно правилу 39 регламента суда призвать российское правительство освободить Алексея Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".
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Чуйченко отметил, что требование ЕСПЧ беспрецедентно по нескольким причинам.
"Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение", — сказал он журналистам.
По его словам, европейские судьи понимали все эти обстоятельства и приняли явно политическое решение, которое может только осложнить отношения с институтами Совета Европы.
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Министр подчеркнул, что выполнение этого постановления стало бы проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности самого ЕСПЧ — обеспечению верховенства закона.
Симоновский районный суд Москвы 2 февраля отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный. На этом настаивала ФСИН. По данным ведомства, осужденный нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметившись в инспекции в срок, и получал многочисленные административные наказания.
Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный.
Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
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Европейский суд по правам человекаСовет ЕвропыКонстантин ЧуйченкоРоссияАлексей Навальный
 
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