Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597888959.html
Эксперт назвал призыв ЕСПЧ освободить Навального безответственным
Эксперт назвал призыв ЕСПЧ освободить Навального безответственным
Призыв ЕСПЧ об освобождении российского блогера Алексея Навального юридически необоснован и политически безответственен, сообщил РИА Новости главный редактор... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:48
2021-02-17T17:48
россия
юрий берестнев
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597171763_0:39:941:568_1920x0_80_0_0_db398f19256b61d7ed04c80f7970a66f.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Призыв ЕСПЧ об освобождении российского блогера Алексея Навального юридически необоснован и политически безответственен, сообщил РИА Новости главный редактор официального научно-аналитического журнала "Бюллетень ЕСПЧ" Юрий Берестнев.Страсбургский суд 16 февраля 2021 года решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Алексея Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".В беседе с РИА Новости Берестнев указал, что "безответственное решение" палаты Суда является "проявлением судейского активизма и дискредитирует все действия Суда в целом"."И дело не в конкретном кейсе", - добавил он."С правовой точки зрения в отсутствие доказанной угрозы для жизни заявителя (а не пустой декларации) применение правила 39 не просто юридически необоснованно, но и политически безответственно. Взорвать всю систему отношений с Судом - это останется на совести семи неназванных судей палаты Суда", - заключил он.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597682510.html
https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597847020.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597171763_66:0:875:607_1920x0_80_0_0_93942725393c1f28f8e4637e04ef686f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий берестнев, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, в мире

Эксперт назвал призыв ЕСПЧ освободить Навального безответственным

17:48 17.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Призыв ЕСПЧ об освобождении российского блогера Алексея Навального юридически необоснован и политически безответственен, сообщил РИА Новости главный редактор официального научно-аналитического журнала "Бюллетень ЕСПЧ" Юрий Берестнев.
Страсбургский суд 16 февраля 2021 года решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Алексея Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".
В беседе с РИА Новости Берестнев указал, что "безответственное решение" палаты Суда является "проявлением судейского активизма и дискредитирует все действия Суда в целом".
"И дело не в конкретном кейсе", - добавил он.

"Ссылка в этом решении палаты на некие неназванные обстоятельства, которые сегодня "угрожают" жизни заявителя, вызывает недоумение на фоне того, что сотни и, может, даже тысячи других заявителей находятся в очевидно более тяжелых ситуациях, но Суд даже близко не помышляет о введении в их отношении подобных обеспечительных мер", - заметил эксперт.

"С правовой точки зрения в отсутствие доказанной угрозы для жизни заявителя (а не пустой декларации) применение правила 39 не просто юридически необоснованно, но и политически безответственно. Взорвать всю систему отношений с Судом - это останется на совести семи неназванных судей палаты Суда", - заключил он.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 14:05
Обвинение потребовало оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.
Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 14:39Религия и мировоззрение
Процесс Навального "разоблачает либеральные элиты", считает эксперт
 
РоссияЮрий БерестневИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния