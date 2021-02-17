https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597888959.html

Эксперт назвал призыв ЕСПЧ освободить Навального безответственным

Эксперт назвал призыв ЕСПЧ освободить Навального безответственным

Призыв ЕСПЧ об освобождении российского блогера Алексея Навального юридически необоснован и политически безответственен, сообщил РИА Новости главный редактор... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:48

2021-02-17T17:48

2021-02-17T17:48

россия

юрий берестнев

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Призыв ЕСПЧ об освобождении российского блогера Алексея Навального юридически необоснован и политически безответственен, сообщил РИА Новости главный редактор официального научно-аналитического журнала "Бюллетень ЕСПЧ" Юрий Берестнев.Страсбургский суд 16 февраля 2021 года решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Алексея Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".В беседе с РИА Новости Берестнев указал, что "безответственное решение" палаты Суда является "проявлением судейского активизма и дискредитирует все действия Суда в целом"."И дело не в конкретном кейсе", - добавил он."С правовой точки зрения в отсутствие доказанной угрозы для жизни заявителя (а не пустой декларации) применение правила 39 не просто юридически необоснованно, но и политически безответственно. Взорвать всю систему отношений с Судом - это останется на совести семи неназванных судей палаты Суда", - заключил он.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597682510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий берестнев, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, в мире