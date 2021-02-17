https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597873937.html
ЕСПЧ призвал Россию в качестве обеспечительной меры освободить Навального
ЕСПЧ призвал Россию в качестве обеспечительной меры освободить Навального
Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:31
2021-02-17T16:31
2021-02-17T19:08
ив роше
европейский суд
ольга михайлова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
алексей навальный
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.Юрист пояснила, что ЕСПЧ опирается на правило 39 Регламента о применении обеспечительных мер. Они обязательны для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность, указала Михайлова.В суде подтвердили призыв освободить россиянина.Симоновский районный суд Москвы 2 февраля отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный. На этом настаивала ФСИН. По данным ведомства, осужденный нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметившись в инспекции в срок, и получал многочисленные административные наказания.Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный.Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html
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ив роше, европейский суд, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия, алексей навальный
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Алексея Навального
, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.
Юрист пояснила, что ЕСПЧ опирается на правило 39 Регламента о применении обеспечительных мер. Они обязательны для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность, указала Михайлова.
В суде подтвердили призыв освободить россиянина.
"Шестнадцатого февраля 2021 года суд решил, согласно правилу 39 Регламента суда, призвать правительство России освободить заявителя. Мера вступает в силу немедленно", — указано в пресс-релизе ЕСПЧ.
Симоновский районный суд Москвы
2 февраля отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный. На этом настаивала ФСИН
. По данным ведомства, осужденный нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметившись в инспекции в срок, и получал многочисленные административные наказания.
Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный.
Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.