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ЕСПЧ призвал Россию в качестве обеспечительной меры освободить Навального
ЕСПЧ призвал Россию в качестве обеспечительной меры освободить Навального
Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:31
2021-02-17T19:08
ив роше
европейский суд
ольга михайлова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
алексей навальный
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.Юрист пояснила, что ЕСПЧ опирается на правило 39 Регламента о применении обеспечительных мер. Они обязательны для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность, указала Михайлова.В суде подтвердили призыв освободить россиянина.Симоновский районный суд Москвы 2 февраля отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный. На этом настаивала ФСИН. По данным ведомства, осужденный нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметившись в инспекции в срок, и получал многочисленные административные наказания.Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный.Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html
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ив роше, европейский суд, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия, алексей навальный

ЕСПЧ призвал Россию в качестве обеспечительной меры освободить Навального

16:31 17.02.2021 (обновлено: 19:08 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.
Юрист пояснила, что ЕСПЧ опирается на правило 39 Регламента о применении обеспечительных мер. Они обязательны для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность, указала Михайлова.
В суде подтвердили призыв освободить россиянина.

"Шестнадцатого февраля 2021 года суд решил, согласно правилу 39 Регламента суда, призвать правительство России освободить заявителя. Мера вступает в силу немедленно", — указано в пресс-релизе ЕСПЧ.

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Симоновский районный суд Москвы 2 февраля отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный. На этом настаивала ФСИН. По данным ведомства, осужденный нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметившись в инспекции в срок, и получал многочисленные административные наказания.
Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный.
Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
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