Столтенберг заявил о значительном усилении НАТО на восточном направлении
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в последнее время значительно усилил присутствие на своих восточных границах, включая регионы Балтики и Черного моря, а увеличение финансирования программ сдерживания и обороны могло бы еще больше укрепить присутствие на этом стратегическом направлении.
"Мы значительно укрепили наше адресное присутствие, в том числе в странах Балтии…, проводим мониторинг воздушного пространства, осуществляем морское присутствие с участием различных кораблей стран НАТО..., три корабля США находятся в Черном море", - сказал Столтенберг по итогам первого дня видеоконференции с участием глав минобороны стран альянса.
Он добавил, что страны-союзницы больше инвестируют в новые технологии. "Сегодня беспилотные системы действуют вдоль границ, в частности, на востоке и на юге. Это обеспечивает улучшение нашей осведомленности (в регионе)", - пояснил генсек альянса.
По словам Столтенберга, он озвучил предложение к странам-союзницам о необходимости увеличить в целом финансирование на сдерживание и оборону, что может дать "толчок союзникам предоставлять свои потенциалы и в том, что касается присутствия на востоке в регионе Черного моря".
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.