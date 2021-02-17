https://ria.ru/20210217/nato-1597922762.html

Столтенберг заявил о значительном усилении НАТО на восточном направлении

Столтенберг заявил о значительном усилении НАТО на восточном направлении

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в последнее время значительно усилил присутствие на своих восточных границах, включая регионы... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T21:26

2021-02-17T21:26

2021-02-17T21:26

россия

черное море

нато

европа

йенс столтенберг

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в последнее время значительно усилил присутствие на своих восточных границах, включая регионы Балтики и Черного моря, а увеличение финансирования программ сдерживания и обороны могло бы еще больше укрепить присутствие на этом стратегическом направлении.Он добавил, что страны-союзницы больше инвестируют в новые технологии. "Сегодня беспилотные системы действуют вдоль границ, в частности, на востоке и на юге. Это обеспечивает улучшение нашей осведомленности (в регионе)", - пояснил генсек альянса.По словам Столтенберга, он озвучил предложение к странам-союзницам о необходимости увеличить в целом финансирование на сдерживание и оборону, что может дать "толчок союзникам предоставлять свои потенциалы и в том, что касается присутствия на востоке в регионе Черного моря".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html

россия

черное море

европа

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россия, черное море, нато, европа, йенс столтенберг, в мире