https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html

Внимание на Крым. Как НАТО перестраивается при Байдене

Внимание на Крым. Как НАТО перестраивается при Байдене

Североатлантический альянс готовится к структурным реформам. Они затронут не только членов организации, но и соседние страны. С момента избрания Джо Байдена... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T08:00

2021-02-17T08:00

2021-02-17T08:07

черное море

дональд трамп

нато

джо байден

турция

республика крым

йенс столтенберг

сша

украина

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Североатлантический альянс готовится к структурным реформам. Они затронут не только членов организации, но и соседние страны. С момента избрания Джо Байдена президентом США планы расширяются: в новую стратегию хотят включить Украину, Крым и Черноморский регион. Еще одна важная цель — поссорить Россию и Турцию. В намерениях НАТО разбиралось РИА Новости. Коллективная оборонаКуда идет НАТО и какие цели преследует — ответы на эти вопросы 17 февраля начнут искать министры обороны альянса. Их встреча обычно проходит перед ежегодным саммитом, запланированным сейчас на март. Коллеги согласовывают итоговую повестку и передают на утверждение генсеку организации. Подготовка нервозная: смена президентской администрации в США сулит перезагрузку. В альянсе не скрывают, что Америка — по-прежнему главный гарант трансатлантической безопасности. При этом надеются, что Джо Байден тоже дорожит союзниками. И повторяют: важно не допустить обострения отношений внутри организации, как при Дональде Трампе. Накануне португальский министр Жоау Гомеш Кравиньу прямо заявил: "Президентство Трампа — идеологический эксперимент. Последствия разрушительны для авторитета США и американской силы в мире". Не промолчал и Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет сразу после встречи министров обороны НАТО. Во время обсуждения темы, чего ожидать альянсу от Байдена, он заметил: "Самим европейцам важно ответить на вопрос: а что, если через четыре года американцы изберут президента, по взглядам схожего с Трампом?"Впрочем, Вашингтон осознает опасения союзников. И новый глава Пентагона, генерал Ллойд Остин, пытается их успокоить. "Америка остается приверженной ценностям альянса", — уверяет он.Специально для Германии и Франции — главных скептиков — администрация Байдена опубликовала видео переговоров американского президента с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. "Обязательства по коллективной обороне священны для Вашингтона", — подчеркивает Байден во время беседы. Новый президент, старые требованияСмена тона в отношениях с союзниками не означает, что США отступят от главного требования Трампа: членам альянса придется увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП. На встрече глав оборонных ведомств эта тема — среди приоритетных. Планки так и не достигли Германия, Италия и Испания. И до 2024-го вряд ли им это удастся. Впрочем, новая американская администрация реагирует спокойно. "Вашингтон рассчитывает, что к 2031 году эти страны дойдут до целевых показателей", — обозначил сроки представитель Пентагона Джон Кирби. На увеличение оборонных расходов рассчитывает и Столтенберг. Исключений делать не намерены: "Это обязательно для всех стран альянса, в том числе и недавно присоединившейся Северной Македонии. Никакого переходного периода не будет". Пентагон попытался сгладить углы и найти отличия во взглядах Байдена и Трампа на коллективную безопасность. Новый президент США, по мнению американских военных, иначе интерпретирует само это понятие: для Байдена оно обозначает не только военные расходы, но и траты на медицину и предотвращение новых пандемий. Еще одно подтверждение лояльного отношения демократа к союзникам, по мнению Пентагона, — решение остановить вывод контингента из Германии. Хотя Берлин это расценивает по-другому. Власти ФРГ настаивают: сохранение американских баз в стране — защита не только Европы, но и Америки от возможных угроз, как со стороны России, так и стран Ближнего Востока. Вернуть ТурциюГлавы оборонных ведомств обсудят на встрече и доклад "НАТО — 2030", подготовленный в конце 2020-го аналитиками альянса. На основе этого исследования начнут разрабатывать стратегию на ближайшие годы. "Важно приспособиться к новой международной обстановке. В кризисах НАТО должна действовать оперативно и сплоченно, даже если это чревато нарушением основополагающих принципов", — говорится в представленном документе. Серьезные угрозы, по мнению авторов доклада, представляют Китай и Россия. Но много внимания уделено и другим регионам. Члены альянса призывают не торопиться с выводом американских военных из Афганистана, сосредоточить внимание на Сирии и Ираке. Примечательно и то, что в новой стратегии особо отмечен Черноморский регион. В объективе — Турция, Украина, Грузия. Натовцы убеждены: безопасность этих стран напрямую влияет на ситуацию в Европе и Америке. В интересах НАТО вернуть Анкару в трансатлантическую орбиту, подчеркивают авторы документа. Первые шаги по укреплению связей предпринял новый госсекретарь США Энтони Блинкен: на днях созвонился с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу и обсудил проблемы в отношениях Запада и Анкары. Но доверительного разговора не получилось. Первым делом Блинкен потребовал отказаться от российского зенитного ракетного комплекса С-400. Крымская повестка НАТОМинистры обороны альянса обсудят и недавнее предложение Киева использовать воздушное пространство вблизи Крыма. Речь об инициативе передать альянсу доступ к району полетной информации Симферополя — это, по классификации Украины, аэронавигационная зона, относящаяся к Херсонской области. "Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов. Надеемся на поддержку альянса в мониторинге ситуации вдоль границы с Россией", — объяснил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.После присоединения Крыма к России управление полетами над Черным морем разделилось. Российские диспетчеры в Симферополе контролируют траффик над полуостровом, а международные трассы над морем по-прежнему в руках диспетчеров из Одессы и Днепра. Страны, не признающие вхождение Крыма в состав России, пользуются услугами украинских диспетчеров. Но их самолеты не могут перемещаться непосредственно над территорией Крыма. Зато вокруг полуострова и над прилегающей акваторией Черного моря они летают свободно. В Крыму уже отреагировали на инициативу. "Никакие самолеты НАТО над полуостровом летать не будут", — заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Беспокойный Кавказ"Черноморская проблематика в повестке НАТО появилась не столько в связи с Украиной, сколько из-за растущего влияния России на Кавказе, — полагает гендиректор РСМД Андрей Кортунов. — Ввод российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха вызвал обеспокоенность альянса. Приход туда Москвы они рассматривают как прямой вызов". Для Украины педалирование Черноморской темы — повод напомнить о себе. При этом, по прогнозам эксперта, наращивание российского военного присутствия в Крыму киевские власти будут и дальше позиционировать как серьезную угрозу собственной безопасности."Украина давно бьет тревогу по поводу строительства на полуострове. Речь идет якобы о появлении там не мирных, а военных объектов. Соответственно, это преподносят как "российскую угрозу", — рассуждает Кортунов.Выгоды членстваПроблематика Крыма — важная, но не единственная цель усиления НАТО в Черном море, убежден Орхан Гафарлы, эксперт Центра политических исследований в Анкаре. "Альянсу необходимо укрепиться в Черном море, чтобы вернуть Турцию. Сейчас НАТО и Анкара не согласны по многим вопросам. Но обе стороны понимают — нужно сотрудничать".Запрос на сохранение членства в НАТО есть и в турецком обществе, отмечает Гафарлы. "Это дает много возможностей. Без альянса Эрдогану сложнее обосновывать вмешательство в ливийский или сирийский конфликты", — рассуждает политолог. Еще одно преимущество он видит в том, что НАТО позволяет Турции и странам ЕС сглаживать взаимные противоречия. И в то же время помогает Анкаре блокировать действия Греции, Кипра или Франции, если в них есть антитурецкий подтекст.Относительно новая цель альянса — сократить дальнейшее сближение Турции и России. Но две страны слишком много связывает, поэтому эксперт сомневается, что эта задача выполнима.

https://ria.ru/20201203/nato-1587404988.html

https://ria.ru/20201216/turtsiya-1589327879.html

черное море

турция

республика крым

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, дональд трамп, нато, джо байден, турция, республика крым, йенс столтенберг, сша, украина, в мире