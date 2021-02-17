https://ria.ru/20210217/mozgi-1597773117.html

Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"

Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"

Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются в страну, в основном этот тренд касается Европы и США, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T03:21

2021-02-17T03:21

2021-02-17T03:21

россия

сколковский институт науки и технологий

аркадий дворкович

москва

европа

фонд "сколково"

сша

технологии

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются в страну, в основном этот тренд касается Европы и США, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.Он подчеркнул, что фонд "Сколково" не ограничивает участие зарубежных компаний и инвесторов в проектах, а также уделяет большое внимание сотрудничеству с зарубежными партнерами и поддержке экспорта."Запустили программу soft landing (мягкое приземление – ред.), которая позволяет зарубежным стартапам адаптироваться к российскому рынку. Десятки иностранных компаний уже приняли участие в этой программе и многие стали нашими резидентами", - поделился он.По его словам, крупнейшим направлением, которое позволяет привлекать зарубежных специалистов или бывших российских специалистов на российский рынок, является университет Сколтех, где 40% профессоров – это зарубежные профессора, из остальных 60% половина вернулась в Россию из-за рубежа, 20% студентов – иностранные. "Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало – это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках", - заключил Дворкович.

https://ria.ru/20210216/genokod-1597581674.html

россия

москва

европа

сша

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россия, сколковский институт науки и технологий, аркадий дворкович, москва, европа, фонд "сколково", сша, технологии, общество