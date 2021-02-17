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Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются в страну, в основном этот тренд касается Европы и США, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T03:21
2021-02-17T03:21
россия
сколковский институт науки и технологий
аркадий дворкович
москва
европа
фонд "сколково"
сша
технологии
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются в страну, в основном этот тренд касается Европы и США, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.Он подчеркнул, что фонд "Сколково" не ограничивает участие зарубежных компаний и инвесторов в проектах, а также уделяет большое внимание сотрудничеству с зарубежными партнерами и поддержке экспорта."Запустили программу soft landing (мягкое приземление – ред.), которая позволяет зарубежным стартапам адаптироваться к российскому рынку. Десятки иностранных компаний уже приняли участие в этой программе и многие стали нашими резидентами", - поделился он.По его словам, крупнейшим направлением, которое позволяет привлекать зарубежных специалистов или бывших российских специалистов на российский рынок, является университет Сколтех, где 40% профессоров – это зарубежные профессора, из остальных 60% половина вернулась в Россию из-за рубежа, 20% студентов – иностранные. "Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало – это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках", - заключил Дворкович.
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россия, сколковский институт науки и технологий, аркадий дворкович, москва, европа, фонд "сколково", сша, технологии, общество

Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"

03:21 17.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович
Председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются в страну, в основном этот тренд касается Европы и США, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"В основном возвращаются из Европы и США. А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб. При этом, когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем их на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках", - отметил Дворкович.

Он подчеркнул, что фонд "Сколково" не ограничивает участие зарубежных компаний и инвесторов в проектах, а также уделяет большое внимание сотрудничеству с зарубежными партнерами и поддержке экспорта.
"Запустили программу soft landing (мягкое приземление – ред.), которая позволяет зарубежным стартапам адаптироваться к российскому рынку. Десятки иностранных компаний уже приняли участие в этой программе и многие стали нашими резидентами", - поделился он.
По его словам, крупнейшим направлением, которое позволяет привлекать зарубежных специалистов или бывших российских специалистов на российский рынок, является университет Сколтех, где 40% профессоров – это зарубежные профессора, из остальных 60% половина вернулась в Россию из-за рубежа, 20% студентов – иностранные. "Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало – это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках", - заключил Дворкович.
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РоссияСколковский институт науки и технологийАркадий ДворковичМоскваЕвропаФонд "Сколково"СШАТехнологииОбщество
 
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