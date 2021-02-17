https://ria.ru/20210217/minselkhoz-1597822268.html

Минсельхоз допустил рост цен на яйца и мясо птицы в пределах инфляции

Минсельхоз допустил рост цен на яйца и мясо птицы в пределах инфляции

В Минсельхозе считают, что предпосылок для заметного подорожания мяса птицы и яиц нет, но допускают рост цен в пределах инфляции. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:49

2021-02-17T12:49

2021-02-17T12:49

яйца

ассоциация компаний розничной торговли

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Минсельхозе считают, что предпосылок для заметного подорожания мяса птицы и яиц нет, но допускают рост цен в пределах инфляции.Так в ведомстве прокомментировали сообщение газеты "Известия" о том, что производители мяса птицы и яиц просят торговые сети повысить отпускные цены, так как предложение их продукции на рынке сокращается из-за птичьего гриппа."Минсельхоз не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции", — заявили в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что ведут с отраслевыми объединениями и крупными производителями работу, чтобы не допустить необоснованного повышения оптовых цен.Тем не менее в краткосрочной перспективе рост цен возможен, добавили в Минсельхозе, пояснив, что на этом могут сказаться увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в некоторых регионах и повышение потребительского спроса на продукцию птицеводства. Кроме того, играет роль и рост конкуренции за доступные объемы продукции между ритейлом и переработкой, которые иногда готовы предлагать более высокие цены на тендерах и по прямым контрактам.Затраты животноводческих предприятий на кормовую базу сократит применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных, что позволит снизить себестоимость производства. А повышение доступности и расширение направлений целевого использования льготных кредитов будет способствовать росту производства, считают в министерстве.По данным Росстата, за прошлый год яйца подорожали на 15,1 процента, тогда как продовольственная инфляция составила 6,7 процента (а ее общий уровень — 4,9 процента). В Минсельхозе отметили, что среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически не меняются уже несколько лет, а в 2020-м они были даже ниже, чем в 2019-м. Это объясняется значительным ростом объемов производства и высоким уровнем насыщения внутреннего рынка.Мясо и овощиНакануне газета "Коммерсант" написала, что повышения закупочных цен добиваются и представители мясной отрасли — по их словам, подорожание свинины и курятины требует повышения цен на готовую продукцию — колбасу и сосиски. В Минсельхозе на это заявили, что обращений по поводу роста цен от мясопереработчиков не получали. А высокая степень обеспеченности внутреннего рынка основными видами мяса и растущая конкуренция на нем будет способствовать сохранению стабильного уровня цен, добавили в ведомстве.Портал РБК, в свою очередь, обратил внимание на подорожание картофеля и моркови. С начала года они выросли в цене более чем на треть как на фоне погоды и плохого урожая, так и на фоне сокращения объема посадок из-за профицита 2019 года.В Минсельхозе считают этот тренд сезонным, а повышение цен связывают с увеличением доли импортной продукции.Кроме того, снизить цены поможет выстраивание прямых поставок картофеля в торговые сети и исключение лишних звеньев в торговой цепочке. Для этого Минсельхоз направил перечень региональных производителей в АКОРТ и Минпромторг. В ведомстве считают, что картофеля будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности россиян, а рост цен во многом связан с конкуренцией ретейла за крупнокалиберную продукцию. "В прошлом году урожай картофеля в России составил 19,577 миллиона тонн (по итогам 2019 года — 22,073 миллиона тонн), что с учетом импортных поставок позволит полностью удовлетворить внутренние потребности страны", — сказали в пресс-службе.Комментарий АКОРТАКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли ), со своей стороны, заявила, что ретейлеры принимают все меры для предотвращения резкого изменения цен на продукты. Что касается повышения закупочных цен на яйца и мясо птицы, то, отметили в АКОРТ, производители приводят различные обоснования, в том числе — сокращение объемов продукции из-за сезонного фактора и из-за массового распространения птичьего гриппа."О поступивших предложениях производителей яиц и мяса птицы торговые сети уведомили Минпромторг", — добавили в ассоциации. Минпромторг, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что находится в постоянном контакте с торговыми сетями и всю информацию о случаях заявления поставщиками повышения цен оперативно направляет в Минсельхоз.

https://ria.ru/20210212/tseny-1597228550.html

https://ria.ru/20210210/ovoschi-1596894749.html

https://ria.ru/20210215/tseny-1597474496.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/sosiski-1597669532.html

https://ria.ru/20210206/tseny--1596159911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яйца, ассоциация компаний розничной торговли, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика