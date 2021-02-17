https://ria.ru/20210217/lavina-1597807583.html

В Дагестане сошли две снежные лавины

В Дагестане сошли две снежные лавины

Две снежные лавины сошли в Дагестане, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:26

2021-02-17T11:26

2021-02-17T16:53

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунтинский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 17 фев – РИА Новости. Две снежные лавины сошли в Дагестане, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона.Утром появилось сообщение о том, что лавина сошла в Цунтинском районе Дагестана и накрыла часть дороги межмуниципального значения "Кидеро-Шаури-Агвали"."В 10:20 17.01.2021 г. от начальника дагестанской военизированной противолавинной части поступило сообщение о том, что на 23-м километре дороги "Кидеро-Шаури-Агвали" сошла снежная лавина общим объёмом 45 тысяч квадратных метров. Лавина вышла на полотно дороги. Жертв и разрушений в результате схода лавины нет", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что имеется объездная дорога через Бежтинский участок. По информации МЧС, для расчистки на место были направлены 2 единицы техники и 7 человек. Позже появилось сообщение о еще одной лавине, которая при сходе накрыла автодорогу местного значения Анцух – Бежта."В 15.30 …от начальника дагестанской военизированной противолавинной части поступило сообщение о том, что на 12-м километре дороги Анцух - Бежта сошла снежная лавина общим объёмом 126 тысяч кубических метров. Лавина вышла на полотно дороги. Имеется объездная дорога через Цумадинский район", – говорится в сообщении ГУ МЧС по Дагестану.По информации ведомства, на место для расчистки направлены две единицы техники и шесть человек. Расчистка автодороги будет проводиться до 18 часов среды.Жертв и разрушений при сходе лавины нет, уточнили в ГУ МЧС.

https://ria.ru/20210217/lavina-1597785151.html

цунтинский район

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республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунтинский район, происшествия