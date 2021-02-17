https://ria.ru/20210217/kovid-1597731624.html

Удар ниже пояса. Врач рассказал о влиянии ковида на сперму

Удар ниже пояса. Врач рассказал о влиянии ковида на сперму

Согласно сразу нескольким исследованиям, у части мужчин, переболевших тяжелым ковидом, понизилось содержание сперматозоидов в семенной жидкости. Пока неясно,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T08:00

2021-02-17T08:00

2021-02-17T08:13

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ухань

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно сразу нескольким исследованиям, у части мужчин, переболевших тяжелым ковидом, понизилось содержание сперматозоидов в семенной жидкости. Пока неясно, связано это с вирусом или вызываемыми им воспалительными процессами в организме. РИА Новости разбирается, насколько инфекция опасна для мужской репродуктивной системы. Во имя науки и не только"Вы не только науке поможете, но и узнаете все про свое репродуктивное здоровье. Мы проанализируем ваш гормональный статус, сделаем спермограмму, УЗИ органов мошонки, допплерографию, то есть оценим кровоток. И вам польза, и мы поймем, влияет ли коронавирус на фертильность. А главное, выясним, какими профилактическими средствами можно снизить это негативное воздействие, если оно есть. Это будет ваша помощь науке", — объясняет пациенту ковидного госпиталя Сеченовского университета заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека ПМГМУ, врач-уролог, доктор медицинских наук Дмитрий Еникеев. Он и его коллеги — в полном защитном облачении. Сегодня в "красной" зоне им помогают добровольцы, которым диагностировали COVID-19. Помимо содержания кислорода в крови, частоты дыхательных движений и прочих показателей, которые постоянно контролируют у больных ковидом, у этих 44 человек также измеряют параметры репродуктивного здоровья. Данные сравнивают с результатами контрольной группы — совершенно здоровых мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, никогда не заражавшихся коронавирусом. Ученые надеются, что это позволит ответить на один из главных вопросов года: вызывает ли COVID-19 вторичное бесплодие у мужчин. Будущее под угрозойВ марте 2020-го на официальном сайте правительства китайской провинции Хубэй опубликовали доклад группы экспертов центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи города Ухань. Там отмечалось, что коронавирус способен нанести ущерб репродуктивной системе мужчин. Генетически он сходен с возбудителем атипичной пневмонии (SARS), которая иногда приводит к расстройству иммунного гомеостаза в мужских половых железах, что, в свою очередь, негативно сказывается на качестве и количестве сперматозоидов и чревато бесплодием. Поэтому всех мужчин, переболевших COVID-19, авторы доклада призывали обследоваться на способность зачать ребенка. Через несколько часов доклад с сайта удалили, объяснив, что данных пока недостаточно. Однако в октябре китайские ученые выяснили, что ковид действительно может вызывать воспаление в яичках, влиять на количество сперматозоидов в сперме и их подвижность. К таким выводам они пришли, обследовав образцы ткани семенников шести пациентов, умерших от COVID-19. Кроме того, китайцы изучили сперму еще 23 мужчин, заразившихся инфекцией и выздоровевших. У девяти выявили олигозооспермию (39,1 процента) — мужское бесплодие, когда в семенной жидкости недостаточно сперматозойдов. Месяц спустя ученые Университета Майами (США) также заявили, что SARS-CoV-2 способен проникать в ткани яичек. Они изучили ткани шестерых мужчин, скончавшихся от инфекции. В трех зафиксировали нарушение сперматогенеза — развития мужских половых клеток, а в одном образце — и сам вирус. Среднее время между первым положительным результатом при тестировании на ковид до смерти составило 11 дней. Умершим было от 20 до 87 лет.Авторы работы отмечают, что SARS-CoV-2 попадает в семенники, как в легкие, сердце и кишечник: связывается с рецепторами ACE2, но только при тяжелом течении болезни. По крайней мере, китайские и американские исследователи не обнаружили следов вируса ни в одном из образцов спермы 34 пациентов, перенесших ковид в легкой и средней форме. Не нашли и нарушений в выработке половых гормонов. Расставить точки над i"Сейчас довольно много статей на эту тему. Данные разные, но четкого ответа на вопрос, влияет ли ковид на мужскую фертильность, пока нет. Мы проанализировали эти работы — их недостатки, что не учли авторы, что еще было бы интересно посмотреть. И решили провести собственное исследование. У нас две группы: экспериментальная (пациенты из университетского ковидного госпиталя) и контрольная — здоровые мужчины, никогда не болевшие COVID-19. По 44 человека. Выборку взяли не с потолка. Все согласовано с департаментом медицинской статистики Сеченовского университета. Протокол исследования готовили вместе с коллегами из Венского медицинского университета. Иными словами, результатам можно будет доверять", — рассказывает профессор Дмитрий Еникеев. Исследование позволит определить риски для репродуктивного здоровья мужчин, сопряженные с легким, средним и тяжелым ковидом. Тяжелый изучают по образцам умерших пациентов. Как отмечает ученый, уже понятно, что у части пациентов репродуктивное здоровье действительно ухудшается. Однако насколько в этом виноват вирус, неясно. "Сейчас нельзя сказать точно, но системное воспаление, характерное для ковида, как раз может влиять на качество спермы и изменение уровня половых гормонов. Вероятно, дело в этом", — отметил профессор. Ранее о том же говорили немецкие специалисты. Они несколько месяцев наблюдали за пациентами с COVID-19 и здоровыми мужчинами, замеряли биомаркеры воспалительных процессов, оценивали оксидативный стресс и качество спермы. Выяснилось, что в среднем у переболевших значительно снижена концентрация и подвижность сперматозоидов в семенной жидкости. Потом ее качество улучшилось, но разница со здоровыми добровольцами из контрольной группы сохранилась. Делать окончательные выводы пока рано, нужны более длительное наблюдение и выборки побольше, указывают китайские исследователи. Важно и то, что в яичках есть немного ACE2, значит, вероятность проникновения туда вируса относительно низкая. До сих пор его обнаружили только однажды. Что касается вакцинации, то это точно не грозит бесплодием. По словам главы департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен, такие слухи совершенно не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20200320/1568884393.html

https://ria.ru/20200630/1573669276.html

https://ria.ru/20210210/kovid-1596799759.html

хубэй

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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