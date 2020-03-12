В Китае удалили доклад о связи коронавируса с мужским бесплодием

Именно поэтому врачи рекомендовали мужчинам, особенно тем, кто планирует иметь детей, после выздоровления пройти через необходимое обследование.

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