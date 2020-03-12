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В Китае удалили доклад о связи коронавируса с мужским бесплодием
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РИА Новости

В Китае удалили доклад о связи коронавируса с мужским бесплодием

16:19 12.03.2020
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© REUTERS / Thomas PeterСтанция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
© REUTERS / Thomas Peter
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Власти китайской провинции Хубэй, очага эпидемии коронавирусной инфекции, вызываемой COVID-19, удалили доклад о том, что новый вирус теоретически может поражать репродуктивную систему у мужчин.
Ранее в четверг на сайте правительства провинции Хубэй был опубликован доклад, составленный группой экспертов центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи города Ухань. В докладе специалисты предупреждали, что, несмотря на то, что на данный момент нет свидетельств того, что инфекция может нанести ущерб репродуктивной системе мужчин, теоретически это возможно, так как COVID-19 генетически похож на коронавирус, вызывающий SARS (атипичную пневмонию). Инфекция может привести к расстройству иммунного гомеостаза в мужских половых железах, что, в свою очередь, может снизить численность сперматозоидов и привести к возможному бесплодию.
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В настоящее время в поиске на сайте ссылка на публикацию по-прежнему выходит, однако при попытке открыть ее, появляется сообщение об ошибке и о том, что страница была удалена.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйУханьВ мире
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