https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597802528.html

В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-19

В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 12 828 новых случаев COVID-19 — впервые с 9 октября показатель опустился ниже 13 тысяч, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:02

2021-02-17T11:02

2021-02-17T11:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 12 828 новых случаев COVID-19 — впервые с 9 октября показатель опустился ниже 13 тысяч, следует из данных оперативного штаба.При этом у десятой части заразившихся нет симптомов. Умерли за минувшие сутки 467 человек, выписались из больниц — 17 919.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1282 (на 127 меньше, чем накануне). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1103 инфицированных, в Подмосковье — 470, в Нижегородской области — 419, в Воронежской — 356, в Ростовской — 326, в Самарской — 294, в Челябинской — 255, в Пермском крае — 252, в Иркутской области — 243.Меньше всего новых случаев на Чукотке — один, в Ненецком автономном округе их два, в Еврейской автономной области — четыре, а в Туве и Магаданской области — по пять.Накануне сообщалось о 13 233 новых случаях. Темп прироста продолжает снижаться и на сегодня составил 0,31 процента. Общее число заразившихся в России достигло 4 112 151, умерли за все время пандемии 81 446 человек, вылечились — 3 642 582.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109,5 миллиона. Умерли 2,4 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.При этом в ВОЗ отметили, что за последнюю неделю существенно снизилось число смертей от COVID-19 — на десять процентов по сравнению с предыдущей неделей, а заражений стало на 16 процентов меньше.

https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597708541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество