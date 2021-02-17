Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597802528.html
В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-19
В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 12 828 новых случаев COVID-19 — впервые с 9 октября показатель опустился ниже 13 тысяч, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:02
2021-02-17T11:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593631710_0:0:2478:1394_1920x0_80_0_0_046199d1424cf7fa2c63481945b8029c.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 12 828 новых случаев COVID-19 — впервые с 9 октября показатель опустился ниже 13 тысяч, следует из данных оперативного штаба.При этом у десятой части заразившихся нет симптомов. Умерли за минувшие сутки 467 человек, выписались из больниц — 17 919.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1282 (на 127 меньше, чем накануне). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1103 инфицированных, в Подмосковье — 470, в Нижегородской области — 419, в Воронежской — 356, в Ростовской — 326, в Самарской — 294, в Челябинской — 255, в Пермском крае — 252, в Иркутской области — 243.Меньше всего новых случаев на Чукотке — один, в Ненецком автономном округе их два, в Еврейской автономной области — четыре, а в Туве и Магаданской области — по пять.Накануне сообщалось о 13 233 новых случаях. Темп прироста продолжает снижаться и на сегодня составил 0,31 процента. Общее число заразившихся в России достигло 4 112 151, умерли за все время пандемии 81 446 человек, вылечились — 3 642 582.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109,5 миллиона. Умерли 2,4 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.При этом в ВОЗ отметили, что за последнюю неделю существенно снизилось число смертей от COVID-19 — на десять процентов по сравнению с предыдущей неделей, а заражений стало на 16 процентов меньше.
https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597708541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593631710_161:0:2303:1607_1920x0_80_0_0_c27400b7a480f31c998a9fd0e58895de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-19

11:02 17.02.2021 (обновлено: 11:38 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи
Фельдшеры Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 12 828 новых случаев COVID-19 — впервые с 9 октября показатель опустился ниже 13 тысяч, следует из данных оперативного штаба.
При этом у десятой части заразившихся нет симптомов. Умерли за минувшие сутки 467 человек, выписались из больниц — 17 919.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 19:00Наука
Ученые предсказали высокую вероятность появления новых коронавирусов
Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1282 (на 127 меньше, чем накануне). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1103 инфицированных, в Подмосковье — 470, в Нижегородской области — 419, в Воронежской — 356, в Ростовской — 326, в Самарской — 294, в Челябинской — 255, в Пермском крае — 252, в Иркутской области — 243.
Меньше всего новых случаев на Чукотке — один, в Ненецком автономном округе их два, в Еврейской автономной области — четыре, а в Туве и Магаданской области — по пять.
Накануне сообщалось о 13 233 новых случаях. Темп прироста продолжает снижаться и на сегодня составил 0,31 процента. Общее число заразившихся в России достигло 4 112 151, умерли за все время пандемии 81 446 человек, вылечились — 3 642 582.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109,5 миллиона. Умерли 2,4 миллиона человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
При этом в ВОЗ отметили, что за последнюю неделю существенно снизилось число смертей от COVID-19 — на десять процентов по сравнению с предыдущей неделей, а заражений стало на 16 процентов меньше.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
Лента новостейМолния