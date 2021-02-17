В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-19
11:02 17.02.2021 (обновлено: 11:38 17.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф возле автомобиля скорой помощи
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 12 828 новых случаев COVID-19 — впервые с 9 октября показатель опустился ниже 13 тысяч, следует из данных оперативного штаба.
При этом у десятой части заразившихся нет симптомов. Умерли за минувшие сутки 467 человек, выписались из больниц — 17 919.
Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1282 (на 127 меньше, чем накануне). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1103 инфицированных, в Подмосковье — 470, в Нижегородской области — 419, в Воронежской — 356, в Ростовской — 326, в Самарской — 294, в Челябинской — 255, в Пермском крае — 252, в Иркутской области — 243.
Меньше всего новых случаев на Чукотке — один, в Ненецком автономном округе их два, в Еврейской автономной области — четыре, а в Туве и Магаданской области — по пять.
Накануне сообщалось о 13 233 новых случаях. Темп прироста продолжает снижаться и на сегодня составил 0,31 процента. Общее число заразившихся в России достигло 4 112 151, умерли за все время пандемии 81 446 человек, вылечились — 3 642 582.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109,5 миллиона. Умерли 2,4 миллиона человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
При этом в ВОЗ отметили, что за последнюю неделю существенно снизилось число смертей от COVID-19 — на десять процентов по сравнению с предыдущей неделей, а заражений стало на 16 процентов меньше.