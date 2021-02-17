https://ria.ru/20210217/kontseptsiya-1597916868.html

Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию НАТО

Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию НАТО

Стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, поскольку она не учитывает усиление Китая и ухудшение отношений с Россией, заявил генсек альянса... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T20:28

2021-02-17T20:28

2021-02-17T23:23

йенс столтенберг

в мире

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нато

китай

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, поскольку она не учитывает усиление Китая и ухудшение отношений с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Детальнее проработать изменения он предложил на следующей встрече лидеров стран — членов блока."Я считаю, что время настало, у нас есть концепция 2010 года, она обеспечивает наши потребности, но обстановка изменилась", — заявил он.Столтенберг обвинил Россию в агрессивных действиях против ее соседей. Он призвал укрепить связь между Европой и Северной Америкой. Накануне в Пентагоне заявили, что Россия несет угрозу для всех членов НАТО, поскольку она якобы "использует военную силу для достижения своих целей". Также там отметили, что планируют продвигать американские интересы и намерены заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".Ранее Столтенберг отмечал, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней. Он подчеркнул необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. Однако, по его словам, диалог с Россией нужно вести с позиции силы и твердости.Комментируя это заявление генсека альянса, представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что именно НАТО открыто вмешивается во внутренние дела страны в целях политического и экономического сдерживания, используя санкции и провокации.

https://ria.ru/20201130/nato-1586998771.html

https://ria.ru/20210215/nato-1597594484.html

россия

китай

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йенс столтенберг, в мире, россия, нато, китай