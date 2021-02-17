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Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию НАТО
Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию НАТО
Стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, поскольку она не учитывает усиление Китая и ухудшение отношений с Россией, заявил генсек альянса... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T20:28
2021-02-17T23:23
йенс столтенберг
в мире
россия
нато
китай
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, поскольку она не учитывает усиление Китая и ухудшение отношений с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Детальнее проработать изменения он предложил на следующей встрече лидеров стран — членов блока."Я считаю, что время настало, у нас есть концепция 2010 года, она обеспечивает наши потребности, но обстановка изменилась", — заявил он.Столтенберг обвинил Россию в агрессивных действиях против ее соседей. Он призвал укрепить связь между Европой и Северной Америкой. Накануне в Пентагоне заявили, что Россия несет угрозу для всех членов НАТО, поскольку она якобы "использует военную силу для достижения своих целей". Также там отметили, что планируют продвигать американские интересы и намерены заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".Ранее Столтенберг отмечал, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней. Он подчеркнул необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. Однако, по его словам, диалог с Россией нужно вести с позиции силы и твердости.Комментируя это заявление генсека альянса, представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что именно НАТО открыто вмешивается во внутренние дела страны в целях политического и экономического сдерживания, используя санкции и провокации.
https://ria.ru/20201130/nato-1586998771.html
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йенс столтенберг, в мире, россия, нато, китай

Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию НАТО

20:28 17.02.2021 (обновлено: 23:23 17.02.2021)
 
© REUTERS / Olivier Hoslet/PoolГенеральный секретарь Йенс Столтенберг во время пресс-конференции перед заседанием совета министров обороны НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг во время пресс-конференции перед заседанием совета министров обороны НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© REUTERS / Olivier Hoslet/Pool
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, поскольку она не учитывает усиление Китая и ухудшение отношений с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Детальнее проработать изменения он предложил на следующей встрече лидеров стран — членов блока.
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"Я считаю, что время настало, у нас есть концепция 2010 года, она обеспечивает наши потребности, но обстановка изменилась", — заявил он.
Столтенберг обвинил Россию в агрессивных действиях против ее соседей. Он призвал укрепить связь между Европой и Северной Америкой.
Накануне в Пентагоне заявили, что Россия несет угрозу для всех членов НАТО, поскольку она якобы "использует военную силу для достижения своих целей". Также там отметили, что планируют продвигать американские интересы и намерены заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".
Ранее Столтенберг отмечал, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней. Он подчеркнул необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. Однако, по его словам, диалог с Россией нужно вести с позиции силы и твердости.
Комментируя это заявление генсека альянса, представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что именно НАТО открыто вмешивается во внутренние дела страны в целях политического и экономического сдерживания, используя санкции и провокации.
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