В Красноярском крае завели второе дело из-за истязания матерью ребенка
КРАСНОЯРСК, 17 фев – РИА Новости. Прокуратура в связи инцидентом с истязанием ребенка-инвалида в Красноярском крае внесла представления главе Назаровского района и начальнику районной полиции; по материалам прокурорской проверки возбуждено дело о халатности, сообщили журналистам в прокуратуре края.
Ранее сообщалось, что следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторагодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор. По предварительным данным следствия, подозреваемая избивала и морила ребенка голодом. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла дело на контроль.
8 февраля, 18:03В Рязанской области завели дело против мужчины, пытавшего сына
По данным прокуратуры, по факту истязания ребенка проведена проверка. Она показала, что органы системы профилактики Назаровского района не приняли своевременные меры по защите прав и законных интересов проживающих в семье малолетних детей. В результате бездействия работников органов системы профилактики ребенок стал жертвой физического насилия со стороны матери.
"В связи с выявленными нарушениями законодательства об опеке и попечительстве, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратура главе администрации Назаровского района и начальнику МО МВД России "Назаровский" внесла представления", - говорится в сообщении.
5 февраля, 11:50Жителя Якутии обвинили в истязании супруги и детей
Материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц.
"По материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 293 (халатность)", - говорится в сообщении.