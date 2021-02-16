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Кузнецова взяла на контроль дело об истязании ребенка-инвалида
Кузнецова взяла на контроль дело об истязании ребенка-инвалида
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на контроль дело с истязанием матерью полуторагодовалого ребенка-инвалида в Красноярском РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T23:31
2021-02-16T23:31
россия
анна кузнецова
красноярский край
бор
происшествия
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на контроль дело с истязанием матерью полуторагодовалого ребенка-инвалида в Красноярском крае, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.Ранее сообщалось, что следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторагодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор. По предварительным данным следствия, подозреваемая избивала и морила ребенка голодом. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции.Также уполномоченный рассказала, что со своей стороны обратилась в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности органов системы профилактики.
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россия
красноярский край
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россия, анна кузнецова, красноярский край, бор, происшествия

Кузнецова взяла на контроль дело об истязании ребенка-инвалида

23:31 16.02.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на контроль дело с истязанием матерью полуторагодовалого ребенка-инвалида в Красноярском крае, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.
Ранее сообщалось, что следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторагодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор. По предварительным данным следствия, подозреваемая избивала и морила ребенка голодом. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции.
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"По ситуации с видео, где женщина жестоко избивает ребенка, находимся на связи с регионом, коллегой-уполномоченным по правам ребенка Красноярского края, представителями МВД и прокуратуры. На данный момент двое детей были изъяты сотрудниками полиции и сейчас находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Также уполномоченный рассказала, что со своей стороны обратилась в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности органов системы профилактики.

"Женщина задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело", - добавила она.

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РоссияАнна КузнецоваКрасноярский крайБорПроисшествия
 
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