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Кузнецова взяла на контроль дело об истязании ребенка-инвалида

Кузнецова взяла на контроль дело об истязании ребенка-инвалида

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на контроль дело с истязанием матерью полуторагодовалого ребенка-инвалида в Красноярском РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T23:31

2021-02-16T23:31

2021-02-16T23:31

россия

анна кузнецова

красноярский край

бор

происшествия

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на контроль дело с истязанием матерью полуторагодовалого ребенка-инвалида в Красноярском крае, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.Ранее сообщалось, что следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторагодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор. По предварительным данным следствия, подозреваемая избивала и морила ребенка голодом. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции.Также уполномоченный рассказала, что со своей стороны обратилась в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности органов системы профилактики.

https://ria.ru/20210205/rebenok-1596181543.html

https://ria.ru/20201209/sud-1588423682.html

россия

красноярский край

бор

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, красноярский край, бор, происшествия