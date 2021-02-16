В Красноярском крае возбудили дело против женщины за истязание ребенка
17:13 16.02.2021 (обновлено: 18:43 16.02.2021)
КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторогодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор, сообщает ГСУСК РФ по региону.
"По предварительным данным следствия, подозреваемая неоднократно избивала и морила голодом своего полуторогодовалого ребенка-инвалида. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
Следственными органами в отношении 28-летней жительницы поселка Бор Назаровского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего).
"В настоящее время решается вопрос о задержании женщины, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц системы профилактики, в чьи должностные обязанности входит контроль за семьями, находящихся в социально опасной ситуации", - отмечают в региональном СУСК.
Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе дела против матери, истязавшей полуторагодовалого ребенка-инвалида в Красноярском крае, сообщает ведомство.
"Председатель Следственного комитета дал поручение доложить обо всех обстоятельствах нарушения прав ребенка и в рамках расследования дать принципиальную правовую оценку не только действиям матери мальчика, но и действиям (бездействию) должностных лиц системы профилактики, в чьи должностные обязанности входит контроль за семьями, находящимися в социально опасной ситуации", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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