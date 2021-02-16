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В Красноярском крае возбудили дело против женщины за истязание ребенка
В Красноярском крае возбудили дело против женщины за истязание ребенка
Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторогодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор,... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:13
2021-02-16T18:43
александр бастрыкин
россия
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторогодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор, сообщает ГСУСК РФ по региону.Следственными органами в отношении 28-летней жительницы поселка Бор Назаровского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего)."В настоящее время решается вопрос о задержании женщины, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц системы профилактики, в чьи должностные обязанности входит контроль за семьями, находящихся в социально опасной ситуации", - отмечают в региональном СУСК.Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе дела против матери, истязавшей полуторагодовалого ребенка-инвалида в Красноярском крае, сообщает ведомство.Кроме того, отмечается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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александр бастрыкин, россия, красноярский край, происшествия

В Красноярском крае возбудили дело против женщины за истязание ребенка

17:13 16.02.2021 (обновлено: 18:43 16.02.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторогодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор, сообщает ГСУСК РФ по региону.

"По предварительным данным следствия, подозреваемая неоднократно избивала и морила голодом своего полуторогодовалого ребенка-инвалида. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни, о чем неоднократно сообщалось сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Следственными органами в отношении 28-летней жительницы поселка Бор Назаровского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего).
"В настоящее время решается вопрос о задержании женщины, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц системы профилактики, в чьи должностные обязанности входит контроль за семьями, находящихся в социально опасной ситуации", - отмечают в региональном СУСК.
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Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе дела против матери, истязавшей полуторагодовалого ребенка-инвалида в Красноярском крае, сообщает ведомство.

"Председатель Следственного комитета дал поручение доложить обо всех обстоятельствах нарушения прав ребенка и в рамках расследования дать принципиальную правовую оценку не только действиям матери мальчика, но и действиям (бездействию) должностных лиц системы профилактики, в чьи должностные обязанности входит контроль за семьями, находящимися в социально опасной ситуации", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Александр БастрыкинРоссияКрасноярский крайПроисшествия
 
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