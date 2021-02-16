https://ria.ru/20210216/delo-1597724451.html

В Красноярском крае возбудили дело против женщины за истязание ребенка

В Красноярском крае возбудили дело против женщины за истязание ребенка

Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторогодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор,... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:13

2021-02-16T17:13

2021-02-16T18:43

александр бастрыкин

россия

красноярский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторогодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор, сообщает ГСУСК РФ по региону.Следственными органами в отношении 28-летней жительницы поселка Бор Назаровского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего)."В настоящее время решается вопрос о задержании женщины, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц системы профилактики, в чьи должностные обязанности входит контроль за семьями, находящихся в социально опасной ситуации", - отмечают в региональном СУСК.Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе дела против матери, истязавшей полуторагодовалого ребенка-инвалида в Красноярском крае, сообщает ведомство.Кроме того, отмечается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20210205/rebenok-1596181543.html

https://ria.ru/20210209/chuvashiya-1596688983.html

россия

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, россия, красноярский край, происшествия