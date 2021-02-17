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РБК: в России подорожали картофель и морковь
РБК: в России подорожали картофель и морковь
Цена за один килограмм картофеля по итогами первых пяти недели нынешнего года выросла на 40 процентов по сравнению с аналогичном периодом прошлого. Об этом... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T08:50
2021-02-17T08:50
россия
морковь
помидоры
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
египет
экономика
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Цена за один килограмм картофеля по итогами первых пяти недели нынешнего года выросла на 40 процентов по сравнению с аналогичном периодом прошлого. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.Сейчас цена за один килограмм составляет 30,9 рубля против 22,2 рубля в 2020 году. На 34 процента подорожала морковь — сейчас она стоит 37 рублей за килограмм, в прошлом году ее цена составляла 27,5 рубля. Подорожали на 20 процентов и помидоры — цена за один килограмм выросла до 173,6 рубля. Огурцы выросли в цене на 16 процентов. Стоимость одного килограмма равна 175,4 рублям. Лук также вырос в цене — на десять процентов до 27,8 рубля. Цена килограмма капусты осталось прежней — 21,4 рубля.Как подчеркнуло издание, огурцы и помидоры не включены в список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.Отмечается, что на стоимость картофеля повлияло снижение его производства из-за плохих погодных условий. Сезонное повышение цен обусловлено и поступлением молодого картофеля из Египта и средиземноморских стран — его цена выше российского. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков добавил, что погодные условия повлияли на размер картофеля: он оказался меньше. Как пояснила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, у производителей закупают картофель определенного размера, а из-за конкуренции на него растет цена. Повышение стоимости моркови Глушков объяснил тем, что в прошлом году ее посадили меньше из-за перепроизводства в 2019 году.Ранее "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза перечислили самые подорожавшие за январь продукты: в список вошли огурцы, картофель и макароны.
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россия, морковь, помидоры, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), египет, экономика

РБК: в России подорожали картофель и морковь

08:50 17.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Цена за один килограмм картофеля по итогами первых пяти недели нынешнего года выросла на 40 процентов по сравнению с аналогичном периодом прошлого. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Сейчас цена за один килограмм составляет 30,9 рубля против 22,2 рубля в 2020 году.
На 34 процента подорожала морковь — сейчас она стоит 37 рублей за килограмм, в прошлом году ее цена составляла 27,5 рубля. Подорожали на 20 процентов и помидоры — цена за один килограмм выросла до 173,6 рубля. Огурцы выросли в цене на 16 процентов. Стоимость одного килограмма равна 175,4 рублям. Лук также вырос в цене — на десять процентов до 27,8 рубля. Цена килограмма капусты осталось прежней — 21,4 рубля.
Как подчеркнуло издание, огурцы и помидоры не включены в список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
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Отмечается, что на стоимость картофеля повлияло снижение его производства из-за плохих погодных условий. Сезонное повышение цен обусловлено и поступлением молодого картофеля из Египта и средиземноморских стран — его цена выше российского.
Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков добавил, что погодные условия повлияли на размер картофеля: он оказался меньше. Как пояснила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, у производителей закупают картофель определенного размера, а из-за конкуренции на него растет цена. Повышение стоимости моркови Глушков объяснил тем, что в прошлом году ее посадили меньше из-за перепроизводства в 2019 году.
Ранее "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза перечислили самые подорожавшие за январь продукты: в список вошли огурцы, картофель и макароны.
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РоссияМорковьпомидорыФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЕгипетЭкономика
 
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