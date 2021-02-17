https://ria.ru/20210217/karabakh-1597894205.html

Путин обсудил с Пашиняном реализацию заявления по Карабаху

Путин обсудил с Пашиняном реализацию заявления по Карабаху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили реализацию трехстороннего заявления по... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T18:11

2021-02-17T18:11

2021-02-17T18:57

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

армения

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили реализацию трехстороннего заявления по Карабаху и договоренностей саммита 11 января, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, были затронуты актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества. Путин и Пашинян договорились о продолжении контактов на различных уровнях.По данным пресс-службы правительства Армении, в ходе беседы "была подчеркнута необходимость скорейшего возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц"."Армянская сторона выразила озабоченность тем, что Азербайджан не полностью выполняет требования данного пункта совместного заявления", - заявили в кабмине Армении.

россия

нагорный карабах

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, армения, в мире