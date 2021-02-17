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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Путин обсудил с Пашиняном реализацию заявления по Карабаху
Путин обсудил с Пашиняном реализацию заявления по Карабаху
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили реализацию трехстороннего заявления по... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T18:11
2021-02-17T18:57
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
владимир путин
армения
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили реализацию трехстороннего заявления по Карабаху и договоренностей саммита 11 января, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, были затронуты актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества. Путин и Пашинян договорились о продолжении контактов на различных уровнях.По данным пресс-службы правительства Армении, в ходе беседы "была подчеркнута необходимость скорейшего возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц"."Армянская сторона выразила озабоченность тем, что Азербайджан не полностью выполняет требования данного пункта совместного заявления", - заявили в кабмине Армении.
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, армения, в мире

Путин обсудил с Пашиняном реализацию заявления по Карабаху

18:11 17.02.2021 (обновлено: 18:57 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили реализацию трехстороннего заявления по Карабаху и договоренностей саммита 11 января, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены практические аспекты реализации Заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, были затронуты актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества. Путин и Пашинян договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
По данным пресс-службы правительства Армении, в ходе беседы "была подчеркнута необходимость скорейшего возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц".
"Армянская сторона выразила озабоченность тем, что Азербайджан не полностью выполняет требования данного пункта совместного заявления", - заявили в кабмине Армении.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахВладимир ПутинАрменияВ мире
 
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