Путин обсудил с Пашиняном реализацию заявления по Карабаху
18:11 17.02.2021 (обновлено: 18:57 17.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили реализацию трехстороннего заявления по Карабаху и договоренностей саммита 11 января, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены практические аспекты реализации Заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, были затронуты актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества. Путин и Пашинян договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
По данным пресс-службы правительства Армении, в ходе беседы "была подчеркнута необходимость скорейшего возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц".
"Армянская сторона выразила озабоченность тем, что Азербайджан не полностью выполняет требования данного пункта совместного заявления", - заявили в кабмине Армении.
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