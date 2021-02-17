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Калви рассказал историю кредитов, которые обвинение считает растратой
Калви рассказал историю кредитов, которые обвинение считает растратой
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви рассказал в Мещанском суде Москвы историю кредитов на 2,5 миллиарда рублей, которые... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:48
2021-02-17T16:48
россия
майкл калви
дело bаring vostok
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви рассказал в Мещанском суде Москвы историю кредитов на 2,5 миллиарда рублей, которые обвинение считает растратой, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, банк "Восточный" из-за финансирования кипрской компании находился в непростом положении, был на грани потери своих еврооблигаций на 5 миллиардов рублей. Для исправления положения они решили привлечь компании с хорошей кредитной историей, такой стало "Первое коллекторское бюро" (ПКБ), которое и получило два кредита на 2,5 миллиарда рублей."Для этого необходимо было одобрение всех акционеров. На мой взгляд, это было обоснованное и единственно возможное решение, и я дал согласие. Я проголосовал за выдачу кредитов, и в этом нет ничего незаконного", - заявил Калви, добавив, что были соблюдены все корпоративные процедуры.По его словам, банк получил от сделки только прибыль. "Никакого хищения не было, ущерба не было, единственным бенефициаром стал потерпевший - сам банк", - отметил он.Калви пояснил, что для него, как специалиста по инвестициям, "чужда мысль убыточности любой инвестиции фонда". "Любые убытки - это ущерб моей репутации и падение доверия кредиторов", - сказал подсудимый.Он отметил, что далеко не все инвестиции удачны, но это не связно с обманом, корыстью и преступным умыслом. "Разногласия решаются переговорами или привлечением независимых арбитров. Обычно наступает момент, когда стороны приходят к согласию. Сегодня банк не имеет никаких претензий к ПКБ, а нас продолжают преследовать в уголовном порядке, это неправильно и несправедливо", - добавил Калви.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
https://ria.ru/20190411/1552613044.html
https://ria.ru/20210122/kalvi-1594203847.html
https://ria.ru/20201112/kalvi-1584224136.html
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россия, майкл калви, дело bаring vostok, происшествия

Калви рассказал историю кредитов, которые обвинение считает растратой

16:48 17.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате средств банка "Восточный", выходит из здания Мещанского суда Москвы
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате средств банка Восточный, выходит из здания Мещанского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви рассказал в Мещанском суде Москвы историю кредитов на 2,5 миллиарда рублей, которые обвинение считает растратой, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, банк "Восточный" из-за финансирования кипрской компании находился в непростом положении, был на грани потери своих еврооблигаций на 5 миллиардов рублей. Для исправления положения они решили привлечь компании с хорошей кредитной историей, такой стало "Первое коллекторское бюро" (ПКБ), которое и получило два кредита на 2,5 миллиарда рублей.
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 11.04.2019
11 апреля 2019, 18:23
Дело Майкла Калви
"Для этого необходимо было одобрение всех акционеров. На мой взгляд, это было обоснованное и единственно возможное решение, и я дал согласие. Я проголосовал за выдачу кредитов, и в этом нет ничего незаконного", - заявил Калви, добавив, что были соблюдены все корпоративные процедуры.
По его словам, банк получил от сделки только прибыль. "Никакого хищения не было, ущерба не было, единственным бенефициаром стал потерпевший - сам банк", - отметил он.
Калви пояснил, что для него, как специалиста по инвестициям, "чужда мысль убыточности любой инвестиции фонда". "Любые убытки - это ущерб моей репутации и падение доверия кредиторов", - сказал подсудимый.
Он отметил, что далеко не все инвестиции удачны, но это не связно с обманом, корыстью и преступным умыслом. "Разногласия решаются переговорами или привлечением независимых арбитров. Обычно наступает момент, когда стороны приходят к согласию. Сегодня банк не имеет никаких претензий к ПКБ, а нас продолжают преследовать в уголовном порядке, это неправильно и несправедливо", - добавил Калви.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате средств банка Восточный, идет к Мещанскому суду Москвы, - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 18:07
Суд отказался вернуть прокурору дело американского инвестора Калви
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 09:48
Суд прекратил дело по искам банка "Восточный" к Evison и Калви
 
РоссияМайкл КалвиДело Bаring VostokПроисшествия
 
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