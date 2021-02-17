https://ria.ru/20210217/kalvi-1597878044.html

Калви рассказал историю кредитов, которые обвинение считает растратой

Калви рассказал историю кредитов, которые обвинение считает растратой

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви рассказал в Мещанском суде Москвы историю кредитов на 2,5 миллиарда рублей, которые... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:48

2021-02-17T16:48

2021-02-17T16:48

россия

майкл калви

дело bаring vostok

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви рассказал в Мещанском суде Москвы историю кредитов на 2,5 миллиарда рублей, которые обвинение считает растратой, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, банк "Восточный" из-за финансирования кипрской компании находился в непростом положении, был на грани потери своих еврооблигаций на 5 миллиардов рублей. Для исправления положения они решили привлечь компании с хорошей кредитной историей, такой стало "Первое коллекторское бюро" (ПКБ), которое и получило два кредита на 2,5 миллиарда рублей."Для этого необходимо было одобрение всех акционеров. На мой взгляд, это было обоснованное и единственно возможное решение, и я дал согласие. Я проголосовал за выдачу кредитов, и в этом нет ничего незаконного", - заявил Калви, добавив, что были соблюдены все корпоративные процедуры.По его словам, банк получил от сделки только прибыль. "Никакого хищения не было, ущерба не было, единственным бенефициаром стал потерпевший - сам банк", - отметил он.Калви пояснил, что для него, как специалиста по инвестициям, "чужда мысль убыточности любой инвестиции фонда". "Любые убытки - это ущерб моей репутации и падение доверия кредиторов", - сказал подсудимый.Он отметил, что далеко не все инвестиции удачны, но это не связно с обманом, корыстью и преступным умыслом. "Разногласия решаются переговорами или привлечением независимых арбитров. Обычно наступает момент, когда стороны приходят к согласию. Сегодня банк не имеет никаких претензий к ПКБ, а нас продолжают преследовать в уголовном порядке, это неправильно и несправедливо", - добавил Калви.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.

https://ria.ru/20190411/1552613044.html

https://ria.ru/20210122/kalvi-1594203847.html

https://ria.ru/20201112/kalvi-1584224136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майкл калви, дело bаring vostok, происшествия