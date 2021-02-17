https://ria.ru/20210217/kaliningrad-1597820195.html
В Калининградской области запустят универсальное туристическое приложение
В Калининградской области запустят универсальное туристическое приложение
Специальное приложение для путешественников планируют запустить в Калининградской области в этом году, сообщила пресс-служба регионального правительства со... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:53
2021-02-17T12:53
2021-02-17T12:53
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КАЛИНИНГРАД, 17 фев — РИА Новости. Специальное приложение для путешественников планируют запустить в Калининградской области в этом году, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра по культуре и туризму Андрея Ермака."С его помощью гость сможет забронировать все: от билета на самолет до экскурсии. Сервис позволит полностью сконструировать отдых через мобильное приложение. Мы будем стараться подсказать, какие маршруты и турпродукты могут быть интересны и небанальны", — сказал Ермак.По словам чиновника, помимо популярных достопримечательностей на балтийском побережье, в приложении будут предлагаться и объекты на востоке области.Министр подчеркнул, что региональный сервис будет иметь преимущество перед уже известными агрегаторами бронирования из-за сниженной комиссии в размере одного-двух процентов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, маршруты, туристы, отдых, туризм, новости - туризм, калининградская область
КАЛИНИНГРАД, 17 фев — РИА Новости. Специальное приложение для путешественников планируют запустить в Калининградской области в этом году, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра по культуре и туризму Андрея Ермака.
"С его помощью гость сможет забронировать все: от билета на самолет до экскурсии. Сервис позволит полностью сконструировать отдых через мобильное приложение. Мы будем стараться подсказать, какие маршруты и турпродукты могут быть интересны и небанальны", — сказал Ермак.
По словам чиновника, помимо популярных достопримечательностей на балтийском побережье, в приложении будут предлагаться и объекты на востоке области.
Министр подчеркнул, что региональный сервис будет иметь преимущество перед уже известными агрегаторами бронирования из-за сниженной комиссии в размере одного-двух процентов.