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В Калининградской области запустят универсальное туристическое приложение

В Калининградской области запустят универсальное туристическое приложение

Специальное приложение для путешественников планируют запустить в Калининградской области в этом году, сообщила пресс-служба регионального правительства со... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:53

2021-02-17T12:53

2021-02-17T12:53

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КАЛИНИНГРАД, 17 фев — РИА Новости. Специальное приложение для путешественников планируют запустить в Калининградской области в этом году, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра по культуре и туризму Андрея Ермака."С его помощью гость сможет забронировать все: от билета на самолет до экскурсии. Сервис позволит полностью сконструировать отдых через мобильное приложение. Мы будем стараться подсказать, какие маршруты и турпродукты могут быть интересны и небанальны", — сказал Ермак.По словам чиновника, помимо популярных достопримечательностей на балтийском побережье, в приложении будут предлагаться и объекты на востоке области.Министр подчеркнул, что региональный сервис будет иметь преимущество перед уже известными агрегаторами бронирования из-за сниженной комиссии в размере одного-двух процентов.

https://ria.ru/20210217/frantsiya-1597526218.html

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