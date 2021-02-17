https://ria.ru/20210217/izmena-1597862384.html

В НКР завели дело о госизмене по итогам боевых действий

В НКР завели дело о госизмене по итогам боевых действий

Прокуратура непризнанной Нагорно-Карабахской республики возбудила уголовное дело по статье "государственная измена" в связи информацией о вероятном содействии,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:42

2021-02-17T15:42

2021-02-17T15:42

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

москва

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Прокуратура непризнанной Нагорно-Карабахской республики возбудила уголовное дело по статье "государственная измена" в связи информацией о вероятном содействии, оказанном рядом жителей Карабаха вооруженным силам Азербайджана во время эскалации конфликта осенью 2020 года, сообщается на сайте ведомства.По данным ведомства, 10 декабря действующие в Карабахе общественные организации направили в прокуратуру сообщение, "в котором содержится информация о предполагаемых случаях помощи, оказанной вооруженным силам противника рядом граждан Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.), личность которых пока не установлена".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html

https://ria.ru/20210118/karabakh-1593496487.html

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нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире