В НКР завели дело о госизмене по итогам боевых действий
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян / Перейти в фотобанкОкрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Прокуратура непризнанной Нагорно-Карабахской республики возбудила уголовное дело по статье "государственная измена" в связи информацией о вероятном содействии, оказанном рядом жителей Карабаха вооруженным силам Азербайджана во время эскалации конфликта осенью 2020 года, сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, 10 декабря действующие в Карабахе общественные организации направили в прокуратуру сообщение, "в котором содержится информация о предполагаемых случаях помощи, оказанной вооруженным силам противника рядом граждан Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.), личность которых пока не установлена".
"Для проведения всестороннего, полного и объективного расследования указанных в сообщении случаев 15 февраля в специальном следственном отделе генеральной прокуратуры Республики Арцах возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена", - говорится в сообщении. Дело направлено в Следственный комитет непризнанной республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.