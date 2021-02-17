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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210217/izmena-1597862384.html
В НКР завели дело о госизмене по итогам боевых действий
В НКР завели дело о госизмене по итогам боевых действий
Прокуратура непризнанной Нагорно-Карабахской республики возбудила уголовное дело по статье "государственная измена" в связи информацией о вероятном содействии,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:42
2021-02-17T15:42
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
москва
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Прокуратура непризнанной Нагорно-Карабахской республики возбудила уголовное дело по статье "государственная измена" в связи информацией о вероятном содействии, оказанном рядом жителей Карабаха вооруженным силам Азербайджана во время эскалации конфликта осенью 2020 года, сообщается на сайте ведомства.По данным ведомства, 10 декабря действующие в Карабахе общественные организации направили в прокуратуру сообщение, "в котором содержится информация о предполагаемых случаях помощи, оказанной вооруженным силам противника рядом граждан Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.), личность которых пока не установлена".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html
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нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире

В НКР завели дело о госизмене по итогам боевых действий

15:42 17.02.2021
 
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян / Перейти в фотобанкОкрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян
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ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Прокуратура непризнанной Нагорно-Карабахской республики возбудила уголовное дело по статье "государственная измена" в связи информацией о вероятном содействии, оказанном рядом жителей Карабаха вооруженным силам Азербайджана во время эскалации конфликта осенью 2020 года, сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, 10 декабря действующие в Карабахе общественные организации направили в прокуратуру сообщение, "в котором содержится информация о предполагаемых случаях помощи, оказанной вооруженным силам противника рядом граждан Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.), личность которых пока не установлена".
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"Для проведения всестороннего, полного и объективного расследования указанных в сообщении случаев 15 февраля в специальном следственном отделе генеральной прокуратуры Республики Арцах возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена", - говорится в сообщении. Дело направлено в Следственный комитет непризнанной республики.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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