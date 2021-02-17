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Совет Федерации назначил пять членов нового состава Центризбиркома
Совет Федерации назначил пять членов нового состава Центризбиркома
Совет Федерации на заседании в среду назначил пять кандидатов от палаты в новый состав Центризбиркома. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:37
2021-02-17T10:37
2021-02-17T10:48
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду назначил пять кандидатов от палаты в новый состав Центризбиркома.Из нынешнего состава от Совфеда в ЦИК войдут нынешние зампред комиссии Николай Булаев и члены ЦИК Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.Также по предложению регионов от Совфеда в ЦИК войдут председатель Орловского избиркома Людмила Маркина и экс-глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.Срок полномочий членов ЦИК истекает в марте 2021 года. В новый состав по пять человек назначают президент РФ, Совет Федерации и Госдума.
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