https://ria.ru/20210217/izbirkom-1597796835.html

Совет Федерации назначил пять членов нового состава Центризбиркома

Совет Федерации назначил пять членов нового состава Центризбиркома

Совет Федерации на заседании в среду назначил пять кандидатов от палаты в новый состав Центризбиркома. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:37

2021-02-17T10:37

2021-02-17T10:48

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду назначил пять кандидатов от палаты в новый состав Центризбиркома.Из нынешнего состава от Совфеда в ЦИК войдут нынешние зампред комиссии Николай Булаев и члены ЦИК Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.Также по предложению регионов от Совфеда в ЦИК войдут председатель Орловского избиркома Людмила Маркина и экс-глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.Срок полномочий членов ЦИК истекает в марте 2021 года. В новый состав по пять человек назначают президент РФ, Совет Федерации и Госдума.

https://ria.ru/20210215/formirovanie-1597529767.html

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2021

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россия, цик рф, совет федерации рф, политика