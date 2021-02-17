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Совет Федерации назначил пять членов нового состава Центризбиркома
Совет Федерации назначил пять членов нового состава Центризбиркома
Совет Федерации на заседании в среду назначил пять кандидатов от палаты в новый состав Центризбиркома. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:37
2021-02-17T10:48
россия
цик рф
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду назначил пять кандидатов от палаты в новый состав Центризбиркома.Из нынешнего состава от Совфеда в ЦИК войдут нынешние зампред комиссии Николай Булаев и члены ЦИК Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.Также по предложению регионов от Совфеда в ЦИК войдут председатель Орловского избиркома Людмила Маркина и экс-глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.Срок полномочий членов ЦИК истекает в марте 2021 года. В новый состав по пять человек назначают президент РФ, Совет Федерации и Госдума.
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россия, цик рф, совет федерации рф, политика

Совет Федерации назначил пять членов нового состава Центризбиркома

10:37 17.02.2021 (обновлено: 10:48 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду назначил пять кандидатов от палаты в новый состав Центризбиркома.
Из нынешнего состава от Совфеда в ЦИК войдут нынешние зампред комиссии Николай Булаев и члены ЦИК Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.
Также по предложению регионов от Совфеда в ЦИК войдут председатель Орловского избиркома Людмила Маркина и экс-глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.
Срок полномочий членов ЦИК истекает в марте 2021 года. В новый состав по пять человек назначают президент РФ, Совет Федерации и Госдума.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 14:14
Песков ответил на вопрос о президентской "пятерке" для назначения в ЦИК
 
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