В Испании в результате беспорядков задержали 14 человек
МАДРИД, 17 фев – РИА Новости. По меньшей мере 14 человек задержаны в результате беспорядков в ряде городов Испании, в которые переросли акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, арестованного за прославление леворадикального терроризма и оскорбление монархии.
Два человека задержаны в Барселоне, четыре - в Вике, восемь - в Льейде, сообщает пресс-служба каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter. По данным службы скорой помощи, в Барселоне, Льейде, Реусе, Жироне, Вике ранены 17 человек, восемь из них госпитализированы, травмы оцениваются как легкие.
Во вторник вечером в ряде испанских городов прошли митинги в поддержку арестованного утром того же дня рэпера Аселя. В ряде городов Каталонии – Жироне, Льейде, Вике, Реусе - радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами. Стражи правопорядка применили дубинки и резиновые пули. Столкновения с полицией также произошли в Валенсии.
В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма были вызваны упоминаниями в текстах Аселя организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в ЕС и США. Жертвами созданной в 1975 году группировки стали несколько десятков человек.
В итоге рэпер был приговорен к девяти месяцам заключения. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.
Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.