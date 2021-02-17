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Россия поставила рекорд по несырьевому экспорту в 2020 году
Россия поставила рекорд по несырьевому экспорту в 2020 году
В 2020 году Россия поставила за рубеж несырьевых неэнергетических товаров на 161,3 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Российском экспортном центре... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T07:36
2021-02-17T16:16
россия
российский экспортный центр
москва
белоруссия
нидерланды
экономика
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В 2020 году Россия поставила за рубеж несырьевых неэнергетических товаров на 161,3 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ).Это новый абсолютный рекорд, причем третий год подряд, отметили там.Так, по словам гендиректора Вероники Никишиной, в 2018-м объем экспорта составил 154,3 миллиарда долларов, а в 2019-м — 155,1 миллиарда. Сейчас в Центре установили новую базовую планку для дальнейшей работы по достижению показателей нацпроекта, добавила она.Основу экспорта составила металлопродукция — на ее долю приходится 20,8 процента поставок. Доля машиностроения занимает 17,7 процента, продовольствия — 17,3 процента, химических товаров — 16 процентов.В аграрном секторе наибольший рост продемонстрировали экспортеры пшеницы — их поставки выросли более чем на 1,8 миллиарда долларов, а у производителей подсолнечного масла рост превысил 600 миллионов. Аграрии собрали второй в истории по величине урожай зерна, а из-за пандемии COVID-19, многочисленных локдаунов и карантинных мер обострилась проблема снабжения продовольствием.Еще одним ключевым сегментом роста стал экспорт полиэтилена — по сравнению с 2019-м он вырос на 449 миллионов долларов. Кроме того, пандемия повысила спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства, медицинскую аппаратуру — и российским производителям было что предложить зарубежным покупателям без ущерба внутреннему рынку.Больше всего несырьевых неэнергетических товаров российские экспортеры поставили в Китай (16,4 миллиарда долларов), Казахстан (12,3 миллиарда), Белоруссию (9,4 миллиарда), Турцию (8,15 миллиарда) и Нидерланды (6,2 миллиарда). Рекордным оказался и декабрь: экспорт составил 18,8 миллиарда долларов и побил абсолютный месячный рекорд. Прежний пик — 17,9 миллиарда долларов — зафиксировали в декабре 2017-го.
https://ria.ru/20201208/nikishina-1588074206.html
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россия, российский экспортный центр, москва, белоруссия, нидерланды, экономика

Россия поставила рекорд по несырьевому экспорту в 2020 году

07:36 17.02.2021 (обновлено: 16:16 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В 2020 году Россия поставила за рубеж несырьевых неэнергетических товаров на 161,3 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ).
Это новый абсолютный рекорд, причем третий год подряд, отметили там.
Так, по словам гендиректора Вероники Никишиной, в 2018-м объем экспорта составил 154,3 миллиарда долларов, а в 2019-м — 155,1 миллиарда. Сейчас в Центре установили новую базовую планку для дальнейшей работы по достижению показателей нацпроекта, добавила она.
Основу экспорта составила металлопродукция — на ее долю приходится 20,8 процента поставок. Доля машиностроения занимает 17,7 процента, продовольствия — 17,3 процента, химических товаров — 16 процентов.
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В аграрном секторе наибольший рост продемонстрировали экспортеры пшеницы — их поставки выросли более чем на 1,8 миллиарда долларов, а у производителей подсолнечного масла рост превысил 600 миллионов. Аграрии собрали второй в истории по величине урожай зерна, а из-за пандемии COVID-19, многочисленных локдаунов и карантинных мер обострилась проблема снабжения продовольствием.
Еще одним ключевым сегментом роста стал экспорт полиэтилена — по сравнению с 2019-м он вырос на 449 миллионов долларов. Кроме того, пандемия повысила спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства, медицинскую аппаратуру — и российским производителям было что предложить зарубежным покупателям без ущерба внутреннему рынку.
Больше всего несырьевых неэнергетических товаров российские экспортеры поставили в Китай (16,4 миллиарда долларов), Казахстан (12,3 миллиарда), Белоруссию (9,4 миллиарда), Турцию (8,15 миллиарда) и Нидерланды (6,2 миллиарда).
Рекордным оказался и декабрь: экспорт составил 18,8 миллиарда долларов и побил абсолютный месячный рекорд. Прежний пик — 17,9 миллиарда долларов — зафиксировали в декабре 2017-го.
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РоссияРоссийский экспортный центрМоскваБелоруссияНидерландыЭкономика
 
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